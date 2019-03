Liveticker

Schweiz abgeschlagen Für die Schweiz ist der Wettkampf hingegen schon gelaufen. Derzeit läuft Baumann in der zweiten Gruppe mit dem Italiener und Kasachen zusammen. Der Rückstand liegt aber schon bei über 40 Sekunden.

Deutschland fällt wieder ab Die deutsche Staffel ist beim Stadiondurchlauf wieder ein wenig abgefallen und es sind 4,7 Sekunden, die zur Spitzengruppe fehlen. Auch Frankreich ist wieder abgeschlagen.

Katz kämpft sich wieder ran Klasse! In der Abfahrt kommt Andreas Katz durch das gute Material wieder an die Gruppe heran. Auch Frankreich kämpft sich zurück und wahrt seine Chancen.

Katz fällt ab Es scheint sich nicht aufzugehen! Sundby hält das Tempo weiter hoch und nun tut sich die Lücke zu Deutschland und Frankreich auf. Fünf Sekunden sind es, die Katz nach ganz vorne fehlen.

Katz hält sich in der Gruppe Andreas Katz hält sich weiterhin klasse in der ersten Gruppe aus sieben Nationen. Für ihn heißt es hier jetzt Zähne zusammenbeißen und versuchen dranzubleiben, dann wäre ein gutes Resultat für das DSV-Quartett möglich.

Schweiz wieder weg Vorhin hatte es so ausgesehen, als würde die Schweiz wieder herankommen, doch nach einem erneuten Antritt von Sundby ist Baumann jetzt wieder abgefallen und der Abstand nach vorne wird immer größer.

Bessmertnykh tut sich schwer Ist das jetzt die Chance für die Konkurrenten? Bessmertnykh tut sich für die russische Staffel derzeit sehr schwer und die Lücke nach vorne ist da. Wenn man vorne jetzt Druck macht, könnte man ihn abschütteln. Die Frage ist nur, ob man das möchte.

Es schiebt sich wieder zusammen Das Feld schiebt sich vorne wieder ein wenig zusammen und die drei Ausreißer sind gestellt. Weiter hinten dran sind die Schweiz und Italien. Ihnen fehlen noch gut elf Sekunden nach vorne.

1. Wechsel Ueli Schnider konnte für die Schweiz die Tempoverschärfung hingegen nicht mitgehen. Er hat mächtig an Boden verloren und übergibt mit 15,1 Sekunden Rückstand zu Russland den Staffelstab an Jonas Baumann. Auch die Italiener sind schon weit zurück.

1. Wechsel Es geht zum ersten Wechsel in diesem Rennen! Russland und Norwegen wechseln als erste Mannschaften aber auch Deutschland ist dabei. Sebastian Eisenlauer hat einen richtig starken ersten Part gelaufen und übergibt als Dritter an Andreas Katz. 5,6 Sekunden dahinter kommt die USA in die Wechselzone, unmittelbar dahinter folgen Schweden und Frankreich.

Zweite Attacke von Russland Am Anstieg setzt Larkov die nächste Attacke gegen seine Konkurrenten, kommt aber nicht wirklich weg. Iversen und auch Eisenlauer bleiben dran!

Larkov reißt die Lücke Jetzt passiert hier mal was! Andrey Larkov setzt den Antritt und sorgt dafür, dass sich jetzt die Lücken auftun. Norwegen und die USA gehen mit, dahinter zeigt sich Sebastian Eisenlauer in einer tollen Verfassung und rutscht mit gutem Material in der Abfahrt wieder heran. Schnider läuft in der zweiten Gruppe.

Deutschland und die Schweiz mittendrin Die deutsche und schweizerische Staffel sind in dem geringen Tempo auch weiterhin mittendrin dabei. Die Schweiz wird beim zweiten Stadiondurchlauf auf Rang drei geführt, Deutschland liegt auf Rang sechs.

Vom Tempo keine Spur Harvey macht zwar immer wieder ein paar Antritte, von einem großen Tempo kann derzeit aber nicht die Rede sein. Bis auf zwei Mannschaften halten sich noch alle in der Spitzengruppe.

Harvey macht keine Gefangenen Alex Harvey macht hier heute keine Gefangenen und macht immer wieder Tempoverschärfungen. Dadurch hinten rausgefallen sind die Ukraine und China.

Alle wieder zusammen Und schon ist der Großteil des Feldes wieder zusammen. Einzig die letzten vier Nationen - namentlich Kasachstan, die Ukraine, Italien und China - fallen ein paar Meter ab. Derzeit aber nichts, was man mit einem Antritt nicht wieder zulaufen könnte.

Erste Lücken reißen auf Zum Ende der ersten Runde wird zum ersten Mal das Tempo etwas höher und es reißen ein paar Lücken im Feld. Wird aber sicherlich nur eine Momentaufnahme sein.

Tempo bleibt gering Das Tempo bleibt relativ gemächlich und noch können sich alle 14 Staffeln in der Gruppe halten. Momentan ist Harvey für Kanada an der Spitze, auch Eisenlauer hält sich an einer der führenden Positionen auf.

Feld beisammen Wie üblich sucht niemand zu diesem frühen Zeitpunkt schon die Flucht nach vorne und alle Läufer sind in einer Gruppe zusammen. Die Tempoarbeit übernehmen aktuell die Norweger, Schweden und Franzosen.

Startschuss ist gefallen! Der Startschuss ist gefallen und die ersten 14 Läufer begeben sich in der klassischen Technik auf die Strecke. Für die großen Favoriten aus Norwegen und Russland sind Iversen und Larkov in der Spur. Im deutschen Team macht Sebastian Eisenlauer den Anfang, für die Schweiz ist Ueli Schnider in der Spur.

Ungemütliche Bedingungen In den letzten Tagen wurden die Athleten mit frühlingshaften Temperaturen und viel Sonne verwöhnt, heute ist es ungemütlicher in Seefeld und momentan gibt es Schneeregen. Es wird kein einfaches Rennen werden, bei dem es sicherlich auch darauf ankommt, wer beim Material die richtige Entscheidung trifft.

Keine ÖSV-Staffel nach Dopingskandal Eine österreichische Staffel sucht man dem Dopingskandal, der die Langlaufwelt auch weiterhin in Atem hält, vergeblich. Der Verband hatte seine Teilnahme bereits am Mittwoch zurückgezogen. Alle fünf festgenommen Athleten aus Österreich, Kasachstan und Estland haben inzwischen Doping eingeräumt, wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck mitteilte. Von diesen drei Nationen, setzt einzig Kasachstan eine Staffel ein, denn auch Estland verzichtet.

Die Schweiz Auch für die Schweiz dürfte der Griff nach den bisherigen Leistungen in dieser Saison eher nicht möglich sein. An erster Stelle nominiert wurde für die heutige Staffel Ueli Schnider, ihm folgt dann Jonas Baumann. In der freien Technik werden Dario Cologna und Toni Livers laufen.

Das deutsche Team Sollte es für das deutsche Herrenteam heute eine Medaille geben, wäre das eine große Überraschung. Für das Quartett geht es vielmehr darum, sich zum Ende der WM vielleicht noch einmal mit einer guten Leistung zu zeigen. Als Startläufer gesetzt wurde Sebastian Eisenlauer, den zweiten Klassik-Part wird dann Andreas Katz laufen. Als erster Läufer in der freien Technik wurde Florian Notz gesetzt. Den Abschluss wird Jonas Dobler machen.

Der Kampf um Bronze Der Kampf um die Bronzemedaille scheint hingegen offen zu sein. Unter anderem die Mannschaften aus Frankreich, Finnland und Schweden haben Ambitionen angemeldet. Je nach Rennverlauf können sicherlich aber auch andere Teams nach der Medaille greifen.

Russland gegen Norwegen Wenn es nach dem bisherigen Saisonverlauf geht, wird das Duell um Gold heute nur zwischen Russland und Norwegen stattfinden. Die beiden Nationen waren es, die im Weltcup die Konkurrenz im Griff hatten und sich jeweils die Plätze auf dem Podium mit ihren ersten und zweiten Mannschaften teilten. Da kann sich der Rest schon fast glücklich schätzen, dass heute jede Nation nur eine Staffel an den Start schicken darf.

Die Tagesaufgabe In der Staffel geht es heute in beiden Techniken zur Sache. Zunächst wird zweimal in der klassischen Technik gelaufen, ehe dann zweimal die freie Technik auf dem Plan steht. Jeder der vier Athleten muss zehn Kilometer absolvieren. Gestartet wird im Massenstart. Am Anlauf stehen heute 14 Nationen.