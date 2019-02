Liveticker

Auf Wiedersehen! Wir verabschieden uns von den Langlauf-Weltcups aus dem finnischen Lahti. Die letzte Station vor den Weltmeisterschaften in Seefeld ist am kommenden Wochenende das italienische Cogne. Wir sind auch da wieder live für Sie dabei und wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag!

Schweizer werden Achte Bei den Schweizern sah es nicht viel anders aus und als es drauf ankam, konnten Schnider und Hediger mit den besten Teams nicht mehr mitgehen. Das Rennen für das Duo aus der Schweiz endete auf Position acht.

Deutschland auf Platz sieben Im Halbfinale war das deutsche Duo mit Brugger und Eisenlauer richtig gut dabei, im Finale fehlte es hinten raus an Kraft und mehr als Platz sieben war am Ende nicht mehr möglich.

Norweger feiern den Doppelsieg! Es entscheidet sich auf der Ziellinie! Johannes Høsflot Klæbo lässt sich wieder nicht lumpen und sichert Norwegen I den Sieg im Teamsprint. Dahinter kommt es zum Fototfinish zwischen Norwegen II und Finnland I. Wer war vorne? Brandsdal für Norwegen II, die damit den Doppelsieg verbuchen. Finnland I wird mit Niskanen und Hakola Dritter.

Klæbo setzt die Attacke Johannes Høsflot Klæbo setzt die Attacke, kann sich aber nicht richtig absetzen. Die Konkurrenz bleibt ihm auf den Fersen.

Sechs sind noch dabei Es schiebt sich wieder ein wenig zusammen und sechs Teams haben hier noch die Möglichkeit auf den Sieg. Die Tempoarbeit macht für den Moment Svensson für Schweden I. Die finale Entscheidung wird sicherlich dann am letzten Anstieg fallen.

Letzter Wechsel Es geht in die spannende letzte Runde! Schweden, die beiden norwegischen Teams und Italien I sind hier noch vorne mit drin und haben groß Chancen auf den Sieg. Finnland I und Russland I liegen etwas zurück, könnten aber noch rankommen. Für Deutschland und die Schweiz ist die Sache mit gut acht Sekunden Rückstand gelaufen.

Lücken werden größer Kurz nach dem Wechsel werden die Lücken größer. Leider nicht mehr mitgehen konnte auch Janosch Brugger für das deutsche Team.

4. Wechsel Johannes Høsflot Klæbo ist zurück im Stadion und übergibt an Emil Iversen, der in seine letzte Runge geht. Dahinter Italien I und Schweden I. Die Schweizer wechseln auf Position sieben, Deutschland ist Achter.

Deutschland hängt fest Das deutsche Team scheint im Finale im hinteren Teil festzuhängen und kommt auch jetzt nicht richtig vorwärts. Auch Finnland I kommt momentan nicht vor. Die Tempoarbeit macht Norwegen I.

3. Wechsel Auf der letzten Runde hat sich hier nicht wirklich was getan. Die Gruppe hat sich wieder ein wenig zusammengeschoben und niemand hat die Flucht nah vorne gesucht. Die Schweiz und Deutschland laufen weiterhin im hinteren Teil der Gruppe.

2. Wechsel Johannes Høsflot Klæbo kommt als erster Läufer wieder zum Wechsel und übergibt nun wieder an Iversen. Die Schweizer wechseln auf dem vierten Rang. Eisenlauer hat beim letzten Antritt wieder an Boden verloren und so bleibt es beim Rang zehn für Deutschland. Da muss jetzt dringend was geändert werden, denn die ersten kleinen Lücken tun sich auf.

Klæbo macht die Tempoarbeit Johannes Høsflot Klæbo setzt sich für Norwegen I an die Spitzenposition und gestaltet hier das Tempo. Hinten arbeitet sich derweil Eisenlauer ein paar Ränge vorne.

1. Wechsel Beim ersten Wechsel hat sich entsprechend nicht viel getan und die einzelnen Teams sind eng zusammen. Etwas in Hintertreffen geraden war Brugger, der auf Rang zehn wechselt. Noch ist da aber nichts verloren. Die Schweizer wechseln auf Rang acht. Die zweite Runde für Deutschland und die Schweiz absolvieren Eisenlauer und Hediger.

Man bringt sich in Position Auf den ersten Runden wird bei den Herren wohl nicht viel passieren und es geht vor allem darum, sich in eine gute Position zu bringen, um einen möglichen Angriff an der Spitze nicht zu verpassen.

Startschuss ist gefallen! Der Startschuss ist gefallen und die ersten zehn Läufer begeben sich auf ihre Runde. Bei Deutschland läuft Janosch Brugger den ersten Part, bei den Schweizern Ueli Schnider. Für Norwegen I beginnt Iversen, für Norwegen II steht Skar am Anlauf.

Herrenrennen steht an Die Langläuferinnen haben ihr Siegerteam gefunden, gleich geht es für die Herren zur Sache.

Die Favoriten Als die großen Favoriten gelten natürlich heute die Teams aus Norwegen. Für Norwegen I laufen Emil Iversen und Johannes Høsflot Klæbo, die als Wunschteam für die WM gelten. Für Norwegen II wurden Sindre Bjørnestad Skar und Eirik Brandsdal nominiert. Auch die Teams aus Russland und Schweden müssen wir im Auge behalten.

Schweiz I dabei Von den beiden Teams aus der Schweiz erreichte ebenfalls ein Duo das Finale. Ueli Schnider und Jovian Hediger werden gleich versuchen im Finale vorne mitzumischen.

Deutschland I mit gutem Halbfinale Einen sehr guten Start in den Wettkampf legte heute Deutschland I hin. Janosch Brugger und Sebastian Eisenlauer waren in ihrem Halbfinale hinter Norwegen I das stärkste Team und sicherten sich damit einen der vier Direktplätze für das Finale.

Das gilt es zu bewältigen Auf dem Programm stehen für die Teams aus jeweils zwei Läufern heute insgesamt sechs Runden, die natürlich so schnell wie möglich gelaufen werden müssen. Nach jeder Schleife übergibt der Läufer den imaginären Staffelstab an den Teamkollegen. Jeder Athlet muss also drei Runden drehen. Ein guter Ski ist ebenso wichtig, wie schnelle Beine und die richtige Taktik. Zuvor wurde im Halbfinale das Feld von 24 auf zehn Teams verkleinert.