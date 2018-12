Liveticker

Letzter Wechsel Von wegen, der große Angriff blieb am Ende aus und Norwegen 1 und Russland 1 wechseln fast zeitgleich. Finn Hågen Krogh und Andrey Melnichenko werden jetzt darüber entscheiden, wer den Sieg heute nach Hause bringt.

Røthe übernimmt Führung Nachdem Sjur Røthe bisher seinem Konkurrenten die Arbeit übernehmen ließ, zeigt sich der Norweger zum Ende seiner 7,5 Kilometer an der ersten Position. Vermutlich wird er versuchen, noch einmal einen Angriff gegen den Russen zu starten, ehe es in den letzten Wechsel geht.

Was sagt die Uhr? Das Spitzenduo kommt durch die Zeitnahme und es zeigt sich, der Abstand zu Norwegen 2 ist noch einmal deutlich angewachsen. Erst 40 Sekunden später kommt Haga für sein Team über die Linie. Gut 20 Sekunden dahinter führt Lucas Bögl die Verfolgergruppe an und zeigt ein solides Rennen.

Røthe kämpft sich wieder heran Sjur Røthe kämpft sich langsam wieder an den Führenden heran und dürfte die Lücke zu Spitsov bald geschlossen haben. Am Ende wird es eine dieser Mannschaften sein, die ganz oben auf dem Podest steht, denn der Vorsprung zu Norwegen 2 ist groß genug, dass da nichts mehr passieren sollte.

Es schiebt sich wieder zusammen Bei den Verfolgern schiebt sich das Feld nach einem kleinen Ausritt der Schweiz wieder zusammen. Frankreich ist mit beiden Mannschaften in der Fünfergruppe vertreten, hinzu kommen Deutschland und Finnland 1.

Schweizer wechseln als Vierte Als vierte Mannschaft kommen die Schweizer zu ihrem Wechsel. Dario Cologna schickt Toni Livers auf die Reise, dem aber schon eine Minute zum Führungsteam fehlen. Deutschland, für die Lucas Bögl den ersten Freistil-Part laufen wird, wechselt zeitgleich mit Finnland 1 auf der siebten Position.

2. Wechsel Alexander Bolshunov holt mit einem Sprint zum Ende seines Laufes noch einmal einige Sekunden und übergibt für Russland 1 als Erster an den nächsten Läufer. Neun Sekunden Vorsprung nimmt Denis Spitsov mit auf seinen Freistil-Teil. Für Norwegen 1 ist nun der gestrige Sieger Sjur Røthe in der Loipe. Mit einem Rückstand von 33,7 Sekunden wechselt Norwegen 2, bei denen nun Magne Haga laufen wird.

Verwarnung für Cologna Dario Cologna wird von der Rennleitung verwarnt. Der Schweizer hat gegen die Technik-Regularien verstoßen.

Holund fällt ab Kurz vor dem zweiten Wechsel wird die Geschwindigkeit in der Spitzengruppe wieder etwas höher. Hans Christer Holund beginnt Probleme zu bekommen und fällt ein paar Sekunden hinter Sundby und Bolshunov zurück.

Dobler gut unterwegs Russland 1 und die norwegischen Teams kommen mit einem großen Vorsprung von 39 Sekunden durch die Zeitnahme bei 11,25 Kilometern und gelten damit weiter als die großen Favoriten auf die Podestplätze. Die Verfolgergruppe mit sechs Teams führt Cologna für die Schweiz an, aber auch Dobler hält sich hier weiterhin gut und lässt nicht abreißen.

Spitzentrio wieder zusammen An der Spitze haben Alexander Bolshunov (Russland 1) und Hans Christer Holund (Norwegen 2) den Rückstand zu Sundby wieder zulaufen können und bilden jetzt wieder ein Trio.

Cologna läuft wieder ran Dario Cologna läuft einen schnellen Anfangspart und hat den Rückstand zur Verfolgergruppe wieder herstellen können. In Sachen Podest spricht aber alles für die norwegischen Mannschaften und Russland. Knapp 28 Sekunden beträgt ihr Vorsprung zu ersten Verfolgergruppe.

Abgeschlagene Schweden Die Langlaufnation Schweden muss heute wieder stark sein, denn auch wenn noch einige Kilometer zu absolvieren sind, ist das Rennen bereits gelaufen. Mit über einer Minute Rückstand ist schon jetzt klar, dass nichts zu holen sein wird.

1. Wechsel Auch Thomas Wick ist inzwischen im Stadtion und absolviert den Wechsel, die Rückstände sind aber schon da. 34,4 Sekunden sind es, die ihm zu Norwegen 1 fehlen, mit Rang sechs ist Deutschland aber noch gut dabei. Auf seinen letzten Metern noch verloren hat die Schweiz. Bieler übergibt mit 40,2 Sekunden Rückstand an Dario Cologna.

1. Wechsel Emil Iversen ist wieder im Stadion und übergibt an den zweiten Läufer für Norwegen 1, Martin Johnsrud Sundby. Als zweite Mannschaft wechselt Norwegen 2 mit 7,7 Sekunden Rückstand. Russland 1 geht mit 16,1 Sekunden Rückstand in den zweiten Klassik-Part. Dort ist nun Alexander Bolshunov unterwegs. Für Norwegen 2 läuft Holund.

Iversen stürmt davon Emil Iversen holt zum Ende seines Laufes noch einmal alles heraus und kann sich jetzt vollständig lösen und einen Vorsprung für den ersten Wechsel herauslaufen. Auch dahinter tun sich jetzt immer größere Lücken auf.

Favoriten lösen sich Kurz vor dem Wechsel ist es passiert! Iversen macht noch einmal ernst und die nächste Tempoverschärfung des Norwegers fordert seine Opfer. Nur Russland 1 und sein Landsmann Tønseth für Norwegen 2 können mitgehen.

Wick muss kämpfen Thomas Wick gibt alles, um sich hier von den Spitzenteams nicht abschütteln zu lassen und hält sich weiterhin am Ende der Gruppe. Bei Schweden indes ist die Luft völlig raus. Der Rückstand beträgt inzwischen schon satte 20 Sekunden zum Ende der großen Läufergruppe aus zwölf Teams.

Norwegen und Russland vorne weg Die Tempoarbeit macht hier weiterhin Emil Iversen für die norwegische Mannschaft. Noch mit dabei sind aber einige Teams. Auch Thomas Wick für Deutschland hält sich noch in der Gruppe, wenn er sich auch sichtlich schwertut. Schweden hingegen droht die nächste Schlappe. Ihr Startläufer, Jens Burman, hat den Anschluss verloren und liegt schon zehn Sekunden hinter der Gruppe. Auch Tschechien und China sind raus, wenn es auch bei ihnen weniger überraschend ist.

Erste Lücken tun sich auf Die ersten Lücken tun sich auf und leider gehört die deutsche Staffel, zu denen, die sich schon schwer tun, das hohe Tempo der Spitze mitzugehen. Bieler für die Schweiz hält sich indes weiterhin gut im Rennen und bleibt in der Spitzengruppe.

Wick hängt hinten fest Thomas Wick täte gut daran, wenn er sich langsam nach vorne arbeiten würde. Der DSV-Läufer hängt weiterhin im hinteren Teil der Gruppe fest. Sollte vorne was passieren, könnte er nicht gut reagieren.

Verwarnung für Wick Für Thomas Wick gibt es eine Verwarnung. Der deutsche Startläufer hatte in der hektischen Startphase, den als Kurs markieren Bereich verlassen.

Alle beisammen Zu diesem frühen Zeitpunkt des Rennens ist die Gruppe der 16 Läufer noch eng beisammen und niemand schickt sich an, ihr schon jetzt eine Entscheidung zu suchen.

Norwegen an der Spitze Beim Hinauslaufen aus dem Stadion positionieren sich die Favoriten auch zugleich an der Spitze der Gruppe. Auch Finnland und die Schweiz schnappen sich gleich einmal eine gute Ausgangslage und preschen vor.

Rennen ist gestartet! Das Rennen ist gestartet und die ersten Läufer begeben sich in der klassischen Technik in die Loipe. Für die großen Favoriten sind Emil Iversen (Norwegen 1), Evgeniy Belov (Russland 1) und Didrik Tønseth (Norwegen 2) am Anlauf. In der deutschen Staffel macht Thomas Wick den Anfang, für die Schweiz ist Livio Bieler der Startläufer.

Letzte Vorbereitungen Es ist angerichtet und die Startläufer der 16 Staffeln machen sich für ihren Einsatz bereit. Nicht mehr lange und der Startschuss fällt!

Die Staffel der Schweiz Auch die Schweiz stellt eine Staffel. Eröffnet werden wird der Wettkampf von Livio Bieler im klassischen Stil, ihm wird dann Dario Cologna folgen, der schließlich an Toni Livers übergibt, der den ersten Part in der freien Technik läuft. Als Schlussläufer wurde Roman Furger nominiert. Österreich stellt keine Staffel.

Das deutsche Team Ein paar kleine Akzente konnte das deutsche Herrenteam in dieser Saison setzen, in Beitostølen lief es bisher aber noch nicht nach Plan und im gestrigen Einzel ging man geschlossen leer aus. Heute sollen es in der Staffel Thomas Wick, Jonas Dobler, Lucas Bögl und Thomas Bing richten. Wick und Dobler wurden für den Klassik-Part nominiert, Bögl und Bing werden ihre 7,5 Kilometer in der freien Technik bestreiten.

Norwegen vs. Russland Die Einzelergebnisse vom gestrigen Tag lassen keine Zweifel daran, welche Mannschaften heute die Favoritenrollen einnehmen. Die Athleten aus Norwegen und Russland dominierten die Ergebnislisten und füllten die komplette Top Ten mit ihren Athleten aus. Heute stellen beide Nationen jeweils zwei Mannschaften. Hochfavorisiert dürften dabei jeweils die ersten Teams sein. Norwegen 1 startet mit Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe und Finn Hågen Krogh in den Wettkampf bei Russland 1 stehen Evgeniy Belov, Alexander Bolshunov, Denis Spitsov und Andrey Melnichenko im Aufgebot.

Die Tagesaufgabe In der Staffel geht es heute in beiden Techniken zur Sache. Zunächst wird zweimal in der klassischen Technik gelaufen, ehe dann zweimal die freie Technik auf dem Plan steht. Jeder der vier Athleten muss 7,5 Kilometer absolvieren.