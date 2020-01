Liveticker

Schweiz auf Platz neun Für das Herren-Duo aus der Schweiz gab es heute nichts zu holen. Erwan Käser und Roman Schaad waren das gesamte Rennen im hinteren Teil der Gruppe zu finden und als der große Antritt kam, hatten sie keine Möglichkeit noch irgendwie mitzugehen. Das Rennen ging auf dem neunten Platz zu Ende.

Frankreich 1 schlägt zu! Lucas Chanavat kommt aus dem Windschatten, zieht an der Konkurrenz vorbei und geht am Ende mit einem knappen Vorsprung als erster über die Ziellinie! Teamkollege Renauld Jay schließt ihn sofort in die Arme. Auf dem zweiten Platz kommt das Duo Schweden 1 durch, Russland 1 komplettiert das Podest. Einmal mehr eine Niederlage einstecken müssen die norwegischen Teams. Norwegen 1 landet auf Rang vier, Norwegen 2 auf Platz fünf.

Letzer Wechsel Nun wird es ernst! Zum letzten Mal gegen die Läufer auf die Runde und in weniger als 700 Metern wissen wir, welches Team hier den Sieg mit nach Hause nehmen wird. Fünf Duos kommen noch für den Sieg in Frage!

10. Wechsel Die Startgruppe muss ihre Runde in letztes Mal absolvieren. Norwegen 2, Frankreich 1, Schweden 1, Norwegen 1 und Russland 1 sind noch drin im Kampf um das Podium, dahinter klafft dann eine Lücke, ehe Slowenien, Großbritannien und Slpowenien kommen.

9. Wechsel Der neunte Wechsel steht an. Mit dabei sind inzwischen nur noch sechs Mannschaften, der Rest ist abgeschlagen. Darunter auch die Schweiz.

Sturz von Chauvin ! Das erste Team ist raus aus dem Rennen! Chauvin verliert die Balance und kommt zu Sturz. Jetzt wird es ganz schwer, hier irgendwie wieder heranzukommen. Auch Großbritannien verliert an Anschluss.

8. Wechsel Frankreich 1 mischt auch mal wieder mit und Chanavat zeigt den beiden Norwegern, dass er keine Schwierigkeiten hat ihr Tempo mitzugehen. Einen Ausreißer hat es noch nicht gegeben.

7. Wechsel Für die Schweizer hat sich noch nichts geändert und auch beim siebten Wechsel kämpft das Duo darum, den Anschluss zur Gruppe zu halten. Die Tempogestaltung machen die beiden norwegischen Duos. Sie werden jetzt durch Skar und Brandsdal vertreten.

6. Wechsel Die Hälfte der Distanz liegt hinter uns, großartig geändert hat sich aber noch nichts und alle bereiten sich auf den großen Showdown vor. Mal sehen, wann wir ihn hier sehen werden. Versucht es ein Duo mit einer ähnlichen Taktik wie vorhin die Schwedinnen und geht schon früher weg als üblich?

5. Wechsel Es geht in den fünften Wechsel. Norwegen liegt weiterhin vorne, allerdings ist es dieses Mal das Duo Norwegen 1 und nicht Norwegen 2, welches zuerst den Wechsel absolvieren kann. Die Schweiz wechselt als neuntes Duo.

Schweiz im Hintertreffen So langsam müssen die Schweizer hier etwas übernehmen, wenn sie nicht den Anschluss verlieren wollen, wenn es später hoch hergehen wird. Bisher konnte sich das Duo im Feld noch nicht in eine bessere Ausgangslage kämpfen.

4. Wechsel Und schon geht es wieder zurück in die Wechselzone. Norwegen 2 liegt weiter an der ersten Position vor Frankreich 2 und Italien 1, bei denen vorhin Pellegrino auf der Runde war.

3. Wechsel Bisher gibt es hier noch keine großen Überraschungen. Die Favoritenduos haben sich jeweils vorne in der Gruppe eingefunden und sorgen für die Tempogestaltung. Die Schweiz hält sich weiterhin eher hinten auf.

2. Wechsel Das Duo aus der Schweiz drängt sich in der ersten Phase des Rennens noch nicht auf und liegt auch beim zweiten Wechsel auf einer der hinteren Positionen. Auf der ersten Position hatte Norwegen 2 gewechselt, eine Bedeutung hat das zu diesem Zeitpunkt des Rennens aber noch nicht.

1.Wechsel Noch geht alles gemächlich von statten und beim ersten Wechsel ist die Gruppe noch dicht zusammen. Das Tempo hatte über den Großteil der Runde Renauld Jay gestaltet.

Startschuss gefallen! Der Startschuss ist gefallen und die Startläufer der zehn Finalteams begeben sich auf die erste Runde. Zu achten gilt es in diesem Rennen vor allem auf Frankreich und den Teams aus Skandinavien. Für die Schweiz ist Erwan Käser auf der Strecke.

Start steht kurz bevor Die Damen sind durch, gleich wird es ernst für die Herren. Die Startläufer nehmen gerade ihre Startpositionen ein.

Damen haben den Vortritt Wie üblich in den Langlaufsprints haben die Damen den Vortritt und absolvieren als Erste ihre Läufe. Um 13:55 Uhr melden wir uns hier mit dem Finale der Herren wieder.

Ein Duo aus der Schweiz Bei den Schweizern schaffte zumindest ein Duo den Sprung in den eigentlichen Wettkampf Erwan Käster und Roman Schaaf werden wir gleich für die Eidgenossen wieder sehen, die Chancen auf ein gutes Ergebnis dürften aber gering sein, angesichts der Konkurrenz aus dem Frankreich und dem hohen Norden.

Auch Österreicher raus Ähnlich verlief das Halbfinale für Österreich, die ebenfalls zwei junge Duos an den Start schicken. Sowohl Benjamin Moser und Tobias Habenicht als auch Lukas Mrkonjic und Michael Födinger schafften es nicht, sich einen Platz unter den zehn besten Mannschaften zu ergattern.

Deutsche Duos müssen zusehen Für die deutschen Herren-Duos heißt es beim Heimweltcup zusehen, während die anderen Teams um den Sieg kämpfen. Die beiden jungen Teams mit Anian Sossau/Max Olex und Maxim Cervinka/Jonas Schröter, die hier jeweils die ersten Weltcups absolvierten, hatten gegen die etablierten Athleten in den Halbfinals keine Chance.

Viele Wechsel stehen an Eine weitere Änderung gibt es in der Ausführung des Teamsprints. Statt wie in den Jahren zuvor, in denen jeweils zwei Runden gelaufen wurde, wird in diesem Jahr sofort nach einer Runde wieder gewechselt. Die Veranstalter und FIS-Funktionäre versprechen sich dadurch mehr Spannung durch mehr Wechsel sowie die damit zusammenhängenden Erholungspausen.

Geänderte Streckenführung Wie schon in den Jahren zuvor wird auch dieses Jahr wieder in der freien Technik gelaufen. Geändert hat sich allerdings die Laufrichtung und in dieser Saison soll es zunächst den Elbdeich hinauf gehen. Auch ist die Runde mit 650 Metern leicht verkürzt worden. Eingebaut wurden auch einige Wellen, ehe es dann auf die lange Zielgerade geht. Somit soll beim Zielsprint ein höheres Tempo möglich sein.