Liveticker

Scheint so, als würde Tønseth hier nur noch um das Podest kämpfen. Bei 13,6 Kilometern bliebt der Abstand zu Manificat stabil und auf den letzten Kilometern war der Franzose richtig stark.

Simen Hegstad Krüger versucht, auf den letzten Metern noch einmal alles aus sich herauszuholen, doch am Ende reicht es nicht gegen Manificat! Den Hauch von 1,1 Sekunden bleibt er dahinter zurück und ist Zweiter.

Jetzt verliert Tønseth wieder! Der Rückstand wächst bei zehn Kilometern auf 5,2 Sekunden an.

Für das deutsche Team könnte es heute wieder eine Niederlage geben. Bei 7,2 Kilometern liegen derzeit nur Notz auf Rang 23 und Dobler auf Position 30 überhaupt in den Punkten.

Nur zwei Deutsche in den Punkten

In der ersten Hälfte des Rennens sah Manificat noch gut aus, doch im zweiten Teil verliert der Franzose jetzt deutlich und gerät unter Druck der Konkurrenz. Über die Distanz herangekommen ist auch der Norweger Krüger. Bei 6,5 Kilometer lag er noch 4,6 Sekunden zurück, bei 11,5 Kilometern sind es nur noch 2,3 Sekunden.

Tønseth kann aktuell gemeinsam mit seinem Teamkollegen Sjur Røthe laufen und nutzt das, um sich noch näher an Manificat heranzuschieben. Eine Sekunde fehlt ihm bei 6,5 Kilometern nur noch zum Franzosen.

Didrik Tønseth macht bei fünf Kilometern derzeit als einziger Läufer Druck in Richtung Manificat, der ein starkes Rennen abliefert. Nur 2,4 Sekunden sind es, die dem Norweger fehlen. Ustiugov hat weiter verloren und ist dort Achter.

Das Rennen könnte heute richtig spannend werden. Zumindest in den ersten Zeitnahmen lässt sich hier kein klarer Favorit herauskristallisieren. Acht Athleten liegen bei 2,2 Kilometern innerhalb von 4,6 Sekunden.

Sergey Ustiugov geht das Rennen schnell an und setzt sich bei 1,5 Kilometern mit einem knappen Vorsprung auf die erste Position. Auch Niskanen aus der finnischen Mannschaft startet gut in sein Rennen.

Manificat führt Zwischenzeiten an

Mit Dario Cologna begibt sich der letzte und derzeit stärkste Schweizer auf dieser Distanz in die 15 Kilometer.

Aktuell gibt es in den Zwischenwertungen viel Bewegung. Bei 1,1 Kilometern hat sich Backscheider die erste Position geschnappt, bei 2,2 Kilometern führt der US-Amerikaner Patterson. Die übrigen Zeitnahmen führt noch Hyvärinen an. Die besten Athleten kommen aber erst noch!

Im deutschen Team ist derzeit Lucas Bögl in den Zwischenwertungen am besten platziert. Bei der zweiten Zeitnahme, bei 2,2 Kilometern, ist er Zwölfter.

In den ersten Zeitnahmen lag Max Hauke jeweils noch dicht hinter Hyvärinen. Umso länger das Rennen dauert, desto mehr verliert der Österreicher allerdings. Bei 3,6 Kilometern sind es 10,3 Sekunden, die zu Hyvärinen fehlen. Trotzdem kann er bisher mit dem Rennen zufrieden lassen.

Und schon sind alle deutschen Starter im Rennen. Zuletzt waren Thomas Bing und Florian Notz auf die Strecke gegangen. In den Zwischenzeitnahmen bleibt es bislang bei der Führung durch den Finnen Hyvärinen.

Mit Lucas Bögl und Jonas Dobler sind die nächsten beiden Langläufer aus dem deutschen Kader in die Spur gegangen. In den Zwischenwertungen gibt es derweil viel Bewegung und noch kein Läufer konnte sich klar durchsetzen. Momentan liegt Hyvärinen auf den ersten Kilometern vorne, Chauvin führt bei 3,6 Kilometern, dort kam der Finne aber noch nicht durch.

Während Rüesch schon bei 3,6 Kilometern durch ist, macht sich am Start nun mit Jonas Baumann der nächste Eidgenosse auf. Wenig später wird ihm dann Toni Livers folgen.

Auch der erste deutsche Starter macht sich mit Thomas Wick jetzt auf und geht mit kräftigen Stockschüben auf die 15 Kilometer. In den Zwischenzeiten hat derzeit Jason Rüesch die Nase vorne, viele sind dort aber noch nicht durchgekommen.

Der erste und einzige Starter der Österreich ist ebenfalls schon auf der Strecke. Wir sind gespannt, für was es dem Einzelkämpfer aus Österreich heute reichen wird.

Mit Roman Furger begibt sich jetzt der zweite Starter aus der Schweiz in sein Rennen. Die ersten Athleten haben derweil die erste Zwischenzeitnahme bei 1,5 Kilometern duchlaufen.

Die Schweizer gehen heute mit einem Aufgebot von fünf Athleten an den Anlauf. Bereits früh auf die Strecke gehen wird Jason Rüesch mit der Startnummer zwei. Auch Roman Furger legt mit Nummer acht schon früh los. Jonas Baumann und Toni Livers laufen dicht beisammen mit den Nummern 22 und 24. Mit der Startnummer 54 wird dann Dario Cologna das Rennen in Angriff nehmen.

Fünf Schweizer am Start

Hauke für Österreich

Für die Österreicher ist nur Max Hauke in Schweden dabei, womit gleichzeitig auch klar ist, dass es sein einziges Rennen an diesem Wochenende ist, da am morgigen Sonntag die Staffeln gelaufen werden. Für ihn gilt es heute die Top 30 anpeilen.