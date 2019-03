Liveticker

Riesenüberraschung im Massenstart Stina Nilsson schafft als Sprintspezialistin tatsächlich die Sensation und bringt Therese Johaug die erste Saisonniederlage in Distanzrennen bei. Die Norwegerin konnte sich nicht wie gewohnt frühzeitig absetzen und zog dann auf der Zielgerade gegen die endschnelle Schwedin den Kürzeren. Trotz der Niederlage wird Johaug nach dem morgigen Rennen die Kugel im Distanzweltcup entgegennehmen dürfen.

Hennig Zehnte Die beste deutsche Distanzläuferin verliert im Zielsprint noch ein paar Position und kommt auf Rang zehn ein. Dahinter wird Laura Gimmler als Zwölfte zweitbeste Deutsche. Natalia Nepryaeva kommt "nur" auf Platz 19 ein.

Nilsson gewinnt Die Sprintweltcupsiegerin siegt im Zielspurt und bringt Johaug die erste Saisonniederlage bei. Dahinter sichert sich Östberg den letzten Podestplatz. Andersson und Parmakoski sichern sich die Plätze vier und fünf.

Gemeinsam ins Stadion Das Führungstrio biegt gemeinsam ins Stadion ein. Es läuft auf einen Sprint hinaus.

Letzter Kilometer läuft Vor dem letzten schweren Anstieg kann sich Johaug weiter nicht lösen. Nilsson und Östberg bleiben hartnäckig an den Skienden der Dominatorin. Das könnte die erste Saisonniederlage für Johaug werden!

Hennig bärenstark Bei Kilometer 8,2 hat sich die beste deutsche Distanzläuferin auf Rang sieben nach vorne geschoben. Auch Laura Gimmler hält sich als 13. weiterhin gut. Nadine Fähndrich hat auf den letzten Metern etwas an Boden verloren.

Führungstrio weiter beieinander Nilsson und Östberg lassen Johaug bislang nicht davonlaufen. Gerade die Schwedin ist bei einer gemeinsamen Zielankunft im Sprint klar favorisiert. Dahinter sind nun Andersson und Parmakoski die ersten Verfolgerinnen.

Dahlqvist bricht ein Die junge schwedische Sprinterin hat sich doch deutlich übernommen und fällt nun recht deutlich zurück. Ebba Andersson schiebt sich nach einem Sturz in der Anfangsphase nun im Duett mit Krista Parmakoski deutlich nach vorne.

Zweite Runde absolviert Beim Stadiondurchlauf hat sich Stina Nilsson wieder an die Führenden herangeschoben. So bildet sie mit Johaug und Östberg ein Führungstrio. Katharina Hennig kommt als starke Neunte durch. Auch Laura Gimmler zeigt sich als bilsang 14. in guter Verfassung. Nadine Fähndrich ist als 16. ebenfalls noch gut im Rennen. Theresa Stadlober ist dagegen etwas zurückgefallen.

Spitzengruppe zerfällt Nun fällt Läuferin um Läuferin dem Tempodiktat von Johaug zum Opfer. Einzig Ingvild Flugstad Östberg kann der Dominatorin am Anstieg noch einigermaßen folgen. Stina Nilsson und Maja Dahlqvist rollen in der Abfahrt wieder etwas näher heran.

Nepryaeva kämpft Die Russin hat beileibe nicht ihren besten Tag erwischt und muss die Zähne ordentlich zusammenbeißen. Derzeit läuft die Gesamtweltcupzweite auf Platz 24 Seite an Seite mit Sandra Ringwald.

Johaug forciert Die 30-Jährige sorgt nun in der Spitzengruppe für die Pace. Frida Karlsson muss nun leicht abreißen lassen, sodass sich die Spitze auf vier Läuferinnen verkleinert.

Fähndrich und Stadlober in Verfolgergruppe Die beste Schweizerin und die beste Österreicherin haben auch noch den Anschluss zur ersten Verfolgergruppe. Nathalie von Siebenthal ist als 30. dagegen schon etwas zurückgefallen.

Erste Runde absolviert Beim ersten Stadiondurchlauf hat sich eine Fünfergruppe mit Östberg, Johaug, Nilsson, Dahlqvist und Karlsson etwas abgesetzt. Hennig läuft als Neunte in der ersten Verfolgergruppe. Nepryaeva liegt als 25. schon deutlich zurück.

Östberg mit Tempoverschärfung Die Gesamtweltcupführende zieht nun vorne etwas die Zügel an, wodurch sich das Feld deutlich in die Länge zieht. Nepryaeva hängt so schon etwas zurück.

Deutsche gut platziert Die DSV-Läuferinnen zeigen sich derzeit in den vorderen Reihen des Feldes. Vor allem Klassikspezialistin Katharina Hennig hat sich an die Top Ten herangeschoben.

Johaug schiebt sich nach vorne Die Distanzdominatorin musste nach Platz 29 im Sprint in einer der hinteren Startreihen loslaufen. Nun kommt die 30-Jährige aber langsam nach vorne.

Alles eng zusammen Derzeit präsentiert sich den zahlreichen Zuschauern noch ein weitgehend geschlossenes Feld. Es wird weiter kein Höchsttempo angeschlagen.

Östberg und Nepryaeva beisammen Die Duellantinnen um den Gesamtweltcup beäugen sich ab dem ersten Meter. Due Russin heftet sich dabei an die Skienden der Norwegerin.

Diggins geht nach vorne Die US-Amerikanerin setzt sich schnell an die Spitze und kontrolliert das Feld. Noch ist das Tempo nicht allzu hoch.

Startschuss Das Rennen ist eröffnet. Die 73 Starterinnen aus 13 Nationen machen sich auf die Zehn-Kilometer-Strecke. Ohne Stürze ordnen sich die Damen in die schnell weniger werdenden Klassikspuren ein.

Fähndrich Schweizer Lichtblick Die 23-Jährige war auf der Kurzdistanz am Vortag mit Platz 18 klar die stärkste Frau aus der Alpenrepublik. Sprintspezialisten Laurien Van der Graaff enttäuschte als 52. auf ganzer Linie. Sogar Distanzläuferin Nathalie von Siebenthal war auf Rang 50 etwas stärker und dürfte im heutigen Massenstart noch einen deutlichen Sprung nach vorne machen. Das gleiche gilt für die einzige österreichische Starterin Teresa Stadlober. Die 26-Jährige startet von Rang 51 die Aufholjagd beim Weltcupfinale.

Deutsche weit zurück Die DSV-Damen mussten sich im Sprint mit hinteren Platzierungen zufrieden geben. Laura Gimmler und Sandra Ringwald schafften zumindest die Viertelfinalqualifikation und sicherten sich am Ende die Plätze 23 und 24. Pia Fink und Katharina Hennig scheiterten als 34. und 42. bereits in der Qualifikation. Den beiden Distanzspezialistinnen dürften die heutigen zehn Kilometer wesentlich mehr entgegenkommen, sodass sie in der Gesamtwertung sicher einige Plätze gutmachen dürften.

Johaug haushohe Favoritin Alles andere als ein Sieg der Norwegerin wäre im heutigen Rennen eine faustdicke Überraschung. Die 30-Jährige schnappte sich trotz Auslassen der Tour de Ski vorzeitig den Distanzweltcup. Bislang konnte das Leichtgewicht alle Distanzrennen im Weltcup und bei den Weltmeisterschaften, bei denen sie am Start war, für sich entscheiden. Hauptkonkurrentinnen dürften am heutigen Tag die um den Gesamtweltcup kämpfende Östberg sowie die junge Schwedin Ebba Andersson sein. Auch den Schwedinnen Frida Karlsson und Charlotte Kalla sowie der Russin Natalia Nepryaeva können Chancen auf einen Podiumsplatz eingeräumt werden.

Schwedische Dominanz beim Triple Teil eins des Weltcupfinals wurde ganz klar von den Schwedinnen beherrscht. Nach dem Sprint führt Sprintweltcupsiegerin Stina Nilsson in der Gesamtwertung vor ihren Landsfrauen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist. Beste der erfolgsverwöhnten Norwegerinnen war Sprintspezialistin Maike Caspersen Falla auf Rang vier. Im Duell um die Weltcupkrone nahm Ingvild Flugstad Östberg mit Platz acht der auf 17 klassifizierten Natalia Nepryaeva überraschend über die Kurzdistanz ein paar Punkte ab und schaffte sich eine glänzende Ausgangsposition für das Triple.

Fight um Gesamtweltcup Im Kampf um die große Kristallkugel duellieren sich nur noch zwei Läuferinnen. Die Tour-de-Ski-Siegerin Ingvild Flugstad Östberg hat als Führende mit derzeit 1454 Punkten die besten Karten. Die Russin Natalia Nepryaeva rangiert mit 113 Zählern weniger auf Platz zwei und benötigt in den letzten beiden Rennen eine gewaltige Aufholjagd. Gerade in den verbleibenden Distanzrennen dürfte diese Aufgabe schwierig werden, da sich die Norwegerin Östberg auf den längeren Strecken in dieser Saison etwas stabiler präsentierte.

Strecke Die Läuferinnen haben drei Klassikrunden mit jeweils 3476 Metern zu überwinden. Die maximale Höhendifferenz liegt bei 28 Metern. Insgesamt sind 348 Höhenmeter zurückzulegen.

Quebec-Triple Beim Weltcupfinale stehen insgesamt drei Rennen auf dem Programm. Für jedes einzelne Event gibt es die halben Weltcuppunkte. Der Sprint vom Vortag, der heutige Massenstart und das morgige Verfolgungsrennen zählen aber auch alle für eine Gesamtwertung zusammen. In diesem Klassement gibt es dann die doppelten Punkte eines normalen Weltcuprennens. Das bedeutet, der Sieger des Triples kann am Ende nochmals 200 Zähler einsammeln.