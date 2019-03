Liveticker

Johaug baut den Vorsprung aus Sie dominiert einfach alles: Auf den letzten Metern bis zum Bonussprint hat sie ihren Vorsprung bereits auf mehr als 20 Sekunden auf ihre erste Verfolgerin Nepryaeva ausgebaut. Ab jetzt führt die Skandinavierin ein einsames Rennen.

Hennig ist mit dabei! Mutige Vorstellung von Katharina Hennig: Nach mehr als sieben Kilometern hält sie sich noch immer in der Verfolgergruppe von Natalia Nepryaeva. Damit wird es auch im nächsten Bonussprint Punkte für die Deutsche geben.

Der Kampf um Platz zwei Nachdem Therese Johaug hier die Lücke gerissen hat, setzt sich hinter der Russin eine Schwedin ein Stück ab: Ebba Andersson läuft jetzt einige Meter vor der Verfolgergruppe. Der Sieg scheint vergeben, doch der Kampf um das Podest läuft. Nach sieben Kilometern hat die Schwedin aber auch schon 20 Sekunden Rückstand auf Nepryaeva.

Johaug reißt die Lücke Nach etwas mehr als einer Viertelstunde zieht Johaug davon: Die Norwegerin nutzt den langen Anstieg, um sich von Natalia Nepryaeva zu lösen. Die Russin kann nicht mehr folgen. Das dürfte die Entscheidung schon gewesen sein...

Ein Blick nach hinten Im von Johaug früh gesprengten Feld halten sich auch die anderen beiden Deutschen gut: Julia Belger liegt auf Rang 23, Antonia Fräbel auf Platz 32.

15 Sekunden Vorsprung für Führungsduo Nach fünf Kilometern laufen die Damen hier ein weiteres Mal durch das Stadion: Therese Johaug und Natalia Nepryaeva haben zu diesem Zeitpunkt schon 15 Sekunden Vorsprung vor den Verfolgerinnen, die von Krista Parmakoski angeführt werden. Und auch Katharina Hennig hält sich in dieser Gruppe.

Nepryaeva mit gutem Material Natalia Nepryaeva profitiert im Duo mit Therese Johaug eindeutig von ihren Brettern: Während Therese Johaug nach Abfahrten immer wieder anschieben muss, gleitet die Russin locker neben ihr her...

Johaug und Nepryaeva vorn Therese Johaug bolzt vorn weiter Tempo. Da kann ihr fast niemand folgen - fast! Denn die Russin Natalia Nepryaeva hängt aktuell noch an den Skienden der Skandinavierin. Wir sind gespannt, wie lange sie das halten kann.

Hennig gut im Rennen Klasse! Katharina Hennig beginnt hier ganz mutig und holt sich im ersten Sprint gleich mal ein paar Bonuspunkte. Auf Rang acht liegend, ist sie in der ersten Gruppe mit dabei.

Hohes Tempo zum Start Es ist unglaublich: Nach nicht einmal drei Kilometern hat Therese Johaug viele Lücken in das Damenfeld gerissen. Zum ersten Zwischensprint setzt sie sich ein Stück von Nepryaeva ab und holt die ersten Bonuspunkte. Rang drei geht an Østberg , dann kommt die Finnin Pärmakoski.

Kalla versucht, dranzubleiben Die Schwedin versucht alles, doch Charlotte Kalla mag diese schnellen Starts in Distanzrennen gar nicht. So kann sie sich nicht ganz an den ersten vier Damen halten.

Johaug vor Østberg Wie zügig Therese Johaug hier loslegt, zeigt auch die Tatsache, dass selbst Teamkollegin Østberg Probleme hat, am Anstieg zu folgen. Das Feld hat sich jetzt schon in kleinere Gruppen aufgeteilt. Vorn ziehen Johaug, Østberg, Neprayeva und Parmakoski schon ein kleines Stück weg.

Johaug setzt sich an die Spitze Es war nicht anders zu erwarten: Die blonde Norwegerin wohnt nur wenige hundert Meter von den Weltcupstrecken am Holmenkollen entfernt und macht in ihrem Wohnzimmer gleich mal Tempo: An der Spitze zieht sie das Feld schon ein kleines Stück auseinander.

Das Rennen ist eröffnet! 47 Damen startet auf den fünf Spuren durch das Stadion und schieben sich - noch alle zusammen - in den norwegischen Wald hinein. Wir sind gespannt, wie lange das so bleibt. Alle warten nur auf den Angriff von Therese Johaug...

Traumhafte Bedingungen am Holmenkollen Den Holemnkollen kennt man eigentlich nur im Nebel, heute allerdings zeigt die Weltcupstrecke in Oslo sich in ihrer ganzen Pracht. Bei strahlendem Sonnenschein ist vor herrlicher Kulisse alles angerichtet für ein spannendes Distanzrennen der Damen. Die 47 Starterinnen stehen bereit!

Drei deutsche Starterinnen Das ausgedünnte Starterfeld - auch die Schwedin Frida Karlsson gönnt sich eine Pause - könnte die Chance auf eine Top-Platzierung für Katharina Hennig werden. Die junge DSV-Läuferin hofft, dass sie besser durchkommt als bei der WM, als nach einer starken Vorstellung in der letzten Runde leider die Lichter ausgingen. Dazu stehen mit Antonia Fräbel und Julia Belger zwei weitere junge Athletinnen am Start.

Auch die Schweiz fehlt Auch die Schweizer Farben werden wir heute nicht sehen. Nathalie von Siebenthal fehlt wegen des Engadiner Skimarathon, bei dem sie mit um den Sieg kämpfen will.

Keine ÖSV-Starterin im Feld Leider ist Theresa Stadlober nach einer leichten Verkühlung und den WM-Strapazen noch nicht wieder in Topform und verzichtet auf den Start am Holmenkollen. Damit ist keine Österreicherin unter den 47 Starterinnen des heutigen Tages.

Norwegische Revanche? Das 50-Kilometer-Rennen der Herren war für die erfolgsverwöhnten Norweger eine echte Schmach: Vier Russen machten den Sieg auf der Zielgeraden unter sich aus, nachdem Martin Jonsrud Sundby als letzter verbliebener von 15 norwegischen Startern hatte abreißen lassen müssen. Heute ist Wiedergutmachung angesagt und dazu haben die Damen beste Chancen: Weltmeisterin Therese Johaug ist die absolute Topfavoritin und auch die Gesamtweltcupführende Ingvild Flugstad Østberg hat gute Chancen auf das Podest. Doch auch heute wollen starke Russinnen um Belorukova und Nepryaeva dagegen halten.

30 Kilometer klassisch - der Wettkampfmodus Bonussprints, Skiwechsel-Option und dem Prestige, am Holmenkollen zu gewinnen - all das haben die Distanzrennen von Oslo vor den Augen des norwegischen Königs zu bieten. Traditionell geht es für die Damen dabei dreimal auf die 8,3 Kilometer-Runde. Am Ende laufen die Damen noch einmal die fünf schwierigsten Kilometer zum Frognerseteren, um auf ihre Gesamtdistanz zu kommen.

Traditioneller norwegischer Weltcup Klassiksprint in Drammen und Massenstart im freien oder klassischen Stil am Holmenkollen – so läuft normalerweise die norwegische Weltcupwoche im März ab. In diesem Jahr beginnt der Langlaufzirkus in Oslo, bevor es am Mittwoch weiter in den Süden geht.