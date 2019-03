Liveticker

Der Freistilspezialist zeigt sich bislang als Stärkster DSV-Athlet und den ersten 15. Auch Jonas Dobler und Janosch Brugger halten in der 35-köpfigen Spitzengruppe noch den Kontakt.

Erster Bonussprint steht an

Das erste Renndrittel ist vorüber und bislang ist sehr wenig passiert. Die Norweger schlagen ein gedämpftes Tempo an und kontrollieren das Feld. Es geht jetzt noch dreimal auf die 3,3-Kilometer-Runde.

Die Skandinavier besetzen in vorderster Reihe alle Spuren und kommunizieren immer wieder miteinander. Da scheint durchaus eine Mannschaftstaktik zugunsten von Klaebo gelaufen zu werden.

Auf den ersten Metern zeigt sich die hohe Leistungsdichte der Herren. Bislang bleiben alle Läufer eng beisammen. An den Anstiegen bildet sich für die hinteren Athleten immer ein leichter Rückstau.

Cologna führt Schweizer Aufgebot an

Der Routinier war bereits im Sprint als 31. bester Läufer der Eidgenossen. Heute sollte der Vorjahressieger der Tour de Ski noch wesentlich weiter vorne mitmischen können. Roman Furger und Jovian Hediger dürften dagegen mit vorderen Platzierungen weniger zu tun haben und um die Top 30 zum Sammeln von Weltcuppunkten kämpfen. Roman Schaad ist nach dem Sprint am Vortag aus dem Triple ausgestiegen. Für Österreich geht nach der Dopingaffäre in Seefeld lediglich Sprintspezialist Bernhard Tritscher an den Ablauf.