Liveticker

Thomas Bing kann bisher noch kein Feuerwerk abbrennen. Nach der ersten Runde in diesem Rennen liegt er bereits 49 Sekunden hinter dem dort Führenden.

Mit Dario Cologna ist der letzte Schweizer in sein Rennen gegangen. Auch der letzte deutsche Starter ist mit Lucas Bögl jetzt unterwegs.

Cologna in der Spur

Starke nationale Gruppe

Die Norweger zeigen auch heute wieder, dass sie in der Breite gut aufgestellt sind. Jespersen liegt bei der Zeitnahme bei sechs Kilometern deutlich in Führung und auch Magne Haga schlägt sich ordentlich. Für Max Hauke bleibt indes der Abstand groß und auch Baldauf hat bei fünf Kilometern schon an Zeit eingebüßt.