Liveticker

Für das deutsche Team geht es darum, sich noch einmal mit guten Ergebnissen zu verabschieden. Ein Resultat in den Top 20 wäre da sicherlich schon ein Erfolg für das Herrenteam. Die letzte Aufgabe der WM bestreiten werden Florian Notz, Jonas Dobler, Lucas Bögl und Andreas Katz.

Greifen Norweger wieder zu Gold?

Für Norwegen liefen die Skiweltmeisterschaften bisher nach Plan und die Langlaufnation konnte bislang neun Goldmedaillen alleine in den Langlaufwettkämpfen abgreifen. Heute könnte Gold Nummer zehn folgen, denn mit Sjur Røthe und Martin Johnsrud Sundby hat das Team zwei große Favoriten in seinen Reihen. Neben ihnen werden Simen Hegstad Krüger und Hans Christer Holund an den Start gehen.