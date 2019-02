Liveticker

Die Besten im Ziel So bleibt noch Sjur Røthe. Der Skiathlon-Weltmeister erreicht das Ziel in diesem Moment als Siebter. Damit sind die Spitzenathleten im Ziel. Der Wettkampf aber wird noch fortgesetzt. Gut 20 Sportler mühen sich noch durch den tiefen und weichen Schnee.

Gold für Sundby! Martin Johnsrud Sundby setzt tatsächlich noch einen drauf. Der Norweger kämpft auf den letzten Metern. Das ist die erste Zeitnahme, wo der 34-Jährige die Spitze übernimmt. Idealerweise geschieht das im Ziel. Knapp drei Sekunden sprechen für ihn. Sundby wird Weltmeister!

Larkov erst einmal Dritter Es geht um die Medaillen. Andrey Larkov schiebt dem Ziel entgegen. Das reicht wohl nicht. Hinter Niskanen reiht sich der Russe als Dritter ein. Und ein Top-Athlet ist noch unterwegs.

Bessmertnykh als Erster im Ziel Doch auch Alexander Bessmertnykh findet noch Sprit im Tank, gibt zum Ende gehörig Gas und hält Iivo Niskanen um mehr als 17 Sekunden auf Distanz. Der Russe übernimmt die Führung.

13 Kilometer Martin Johnsrud Sundby hat gewaltige Reserven. Der Norweger knöpft sich Alexander Bessmertnykh vor. Da fehlen an der letzten Zwischenzeit nur noch anderthalb Sekunden. Andrey Larkov liegt an dieser Stelle als Fünfter 19 Sekunden zurück.

Cologna auf Drei Dann schiebt Dario Cologna dem Ziel entgegen. Der Schweizer holt weiter auf - allerdings nicht gegenüber Niskanen. Der Finne bleibt vorn. Zwölf Sekunden dahinter ist Cologna Dritter. Mit einer Medaille wird es nichts.

Zieleinläufe Nach gutem Rennbeginn ließ Calle Halfvarsson nach und erreicht das Ziel nun als Achter - mit fast anderthalb Minuten Rückstand. Dann kommt Emil Iversen als Vierter an. 40 Sekunden fehlen. Direkt davor schiebt sich dann Andrew Musgrave - zeitgleich mit Bolshunov.

13 Kilometer An der letzten Zwischenzeit kommt Dario Cologna als Dritter durch. Ganz nach vorn aber fehlen über 20 Sekunden, was vermutlich zu viel ist. Wir müssen auf Alexander Bessmertnykh schauen. Der Russe setzt nach wie vor die Zwischenbestzeiten. Sieben Sekunden sind das jetzt.

Niskanen führt im Ziel Dann erreichen erste Favoriten das Ziel. Alexander Bolshunov übernimmt die Führung. Doch die der Russe war zuletzt nicht mehr flink genug. Da kommt bereits Didrik Tønseth, ist eine habe Minute schneller. Lange darf sich der Norweger aber nicht freuen, denn Iivo Niskanen holt zum Ende noch gewaltig Zeit raus. Knapp vier Sekunden sprechen für den finnischen Titelverteidiger. Das ist die neue Bestzeit und könnte vielleicht für Edelmetall reichen.

12,5 Kilometer Eine gute Renneinteilung bahnt sich bei Andrew Musgrave an. Platz vier - eine halbe Minute hinter Spitzenreiter Tønseth. Noch zügiger als der Brite ist an dieser Stelle Dario Cologna. Der Schweizer wird immer schneller - Rang drei.

Führungswechsel im Ziel Im Ziel verliert Andreas Katz in diesem Moment die Bestzeit. Jetzt nämlich ist der Schwede Jens Burman knapp 14 Sekunden schneller.

9,8 Kilometer Offenbar kann Dario Cologna zulegen. Der Bündner ist bei Kilometer 9,8 schon gleichauf mit Bolshunov. Und die Tendenz spricht für den Olympiasieger. Da ist noch was drin. Unterdessen büßt an dieser Stelle Bessmertnykh etwas Zeit auf Didrik Tønseth ein. Larkov kommt hier als Vierter durch.

12,5 Kilometer Didrik Tønseth teilt sich das Rennen sehr gut ein. Der Norweger wird immer schneller, knöpft Bolshunov inzwischen 25 Sekunden ab. Zweieinhalb Kilometer noch bis zum Ziel! Und auch Iivo Niskanen läuft dem Russen als Zweiter inzwischen davon.

Bessmertnykh gibt den Ton an Während sich Bolshunov offenbar aus dem Medaillenrennen verabschiedet, springt Alexander Bessmertnykh für Russland in die Bresche. Der 32-Jährige liegt zur Hälfte der Distanz klar vorn.

Schweizer im Ziel Nun erwarten wir die ersten Schweizer im Ziel. Jonas Baumann beißt sich an der Bestzeit von Andreas Katz die Zähne aus. Fünf Sekunden fehlen - Platz zwei! Wenig später reiht sich Ueli Schnider als Vierter hinter Sebastian Eisenlauer ein.

9,8 Kilometer Alexander Bolshunov geht der Strom aus. Nach knapp zehn Kilometern muss der Russe Didrik Tønseth und Iivo Niskanen den Vortritt lassen-

Startprozedur beendet Inzwischen sind alle Sportler gestartet - mit Ausnahme der vier Athleten, die zu den Dopingbefragungen in Innsbruck weilen. Also 89 Herren stehen heute im Wettkampf.

Deutsche Führung Andreas Katz bringt ein gutes Rennen zu Ende, setzt jetzt mit weit mehr als einer Minute Vorsprung die neue Bestzeit im Ziel. Sebastian Eisenlauer kommt da nicht ganz mit, knapp acht Sekunden fehlen. Rang zwei!

5 Kilometer Martin Johnsrud Sundby schiebt sich nach einem Drittel der Distanz ebenfalls vorn mit rein. Dem Norweger fehlen acht Sekunden zur Spitze.

Führung für Pentsinen Unterdessen erreichen weitere Sportler das Ziel. Erst setzt Andrew Young die Bestzeit, wird dann von Anssi Pentsinen übertrumpft.

Noch eine Russe Ein weiterer Russe macht Bolshunov Konkurrenz. Alexander Bessmertnykh setzt bei Kilometer fünf die neue Bestzeit, nimmt dem Landsmann eine knappe Sekunde ab. Auch Maxim Vylegzhanin liegt als Vierter hier noch gut im Rennen.

Erster Zieleinlauf Dann hat es Snorri Einarsson geschafft. Der Isländer sorgt für den ersten Zieleinlauf.

7,5 Kilometer Den Takt in diesem Rennen gibt Alexander Bolshunov vor. Der Russe kommt jetzt im Stadion durch und führt zu Halbzeit mit mehr als einer stattlichen Minute vor Ueli Schnider. Die anderen Topleute folgen aber alle noch. Da ist schon Didrik Tønseth - nur noch eine halbe Sekunde zurück. Und dann macht auch Iivo Niskanen Boden gut, liegt nur noch sieben Sekunden hinten.

Cologna noch zögerlich Nicht viel schneller wie die anderen Eidgenossen ist Dario Cologna. Der Olympiasieger reiht sich nach 3,75 Kilometern als Fünfter ein.

9,8 Kilometer Wir schauen weiter nach vorn. Die Deutschen geben zu den frühen Zeitpunkten immer den Takt vor. Inzwischen liegt Andreas Katz nach knapp zehn Kilometern wenige Sekunden vor Sebastian Eisenlauer. Dich genauso zuverlässig, wie die DSV-Athleten vorlegen, ziehen die Schweizer nach. Jonas Baumann übernimmt hier die Führung. Ueli Schnider wird dann Dritter mit 15 Sekunden Rückstand.

3,75 Kilometer Nun schiebt Calle Halfvarsson die schwedischen Farben vorn mit rein. Der 29-Jährige sortiert sich als Dritter ein - lediglich einen Hauch hinter Tønseth.

3,75 Kilometer Dann läuft an dieser Stelle Alexander Bolshunov durch - mit Bestzeit und fast 14 Sekunden Vorsprung. Didrik Tønseth bleibt da einigermaßen dran, dem Norweger fehlen nur drei Sekunden. Lange brauchen wir dann auch die auf den Titelverteidiger warten. Iivo Niskanen fehlen 8,5 Sekunden, der Finne ist im Moment Dritter.

3,75 Kilometer Dagegen rutscht es bei Janosch Brugger recht gut. Der 21-Jährige läuft bei 3.75 Kilometern als Zweiter durch - sieben Sekunden hinter Ueli Schnider. Jonas Baumann hat auf seinen Schweizer Landsmann acht Sekunden eingebüßt.

2,3 Kilometer Der einzig verbliebene Österreicher spielt heute keine Rolle. Luis Stadlober verliert auf 2,3 Kilometern bereits weit mehr als eine halbe Minute und verschwindet damit förmlich irgendwo in den Tiefen des Klassements.

7,5 Kilometer Unterdessen hat Sebastian Eisenlauer die Hälfte der Distanz hinter sich gebracht und setzt beim Stadiondurchlauf die Bestzeit - vier Zehntel vor Andreas Katz.

1,1 Kilometer Jetzt bekommen wir die erste Zeit eines Favoriten. Alexander Bolshunov hat 1,1 Kilometer absolviert, ist dort vier Sekunden vorn. Kurze Zeit später kommt Didrik Tønseth durch, reiht sich mit knapp anderthalb Sekunden Rückstand als Zweiter ein. Und nun rutscht auch Iivo Niskanen vorbei - Rang drei.

Bögl gut in Tritt Nun schickt sich Lucas Bögl an, bester Deutscher zu werden - zumindest für den Moment. Bei der zweiten Zwischenzeit schiebt sich der 28-Jährige auf Platz vier.

Poltoranin nicht am Start Der vermutlich prominenteste, aufgrund der Dopingrazzia nicht startbereite Athlet ist Alexey Poltoranin. Der Kasache gehört eigentlich mit zur ersten Garde der Skilangläufer dieser Welt. Nun wird er Innsbruck in Sachen Doping befragt.

3,75 Kilometer Dann kommen hier aber die beiden Schweizer durch. Schnider liegt jetzt gut acht Sekunden vor Baumann. Unterdessen büßen Andrew Young und Valentin Chauvin Boden ein.

Eisenlauer gut dabei Gut in Schwung ist Sebastian Eisenlauer. Der nach 3,75 Kilometern dem dort immer noch führenden Anssi Pentsinen bis auf eine Sekunde auf die Pelle rückt. Andreas Katz ist an dieser Stelle Sechster.

Tammjärv fehlt Der dritte von der Polizei in Gewahrsam genommene Athlet ist der Este Karel Tammjärv, der ebenfalls am Start fehlt.

2,3 Kilometer Schnell ist überdies Valentin Chauvin unterwegs. Der Franzose setzt Bestzeiten, hat dann aber nach 2,3 Kilometern das Nachsehen gegenüber Jonas Baumann. Der Schweizer ist dort zwei Sekunden schneller. Doch auch diese Vorgabe hat nicht lange Bestand. Uelie Schnider ist noch einmal knapp vier Sekunden zügiger unterwegs.

1,1 Kilometer Bereits frühzeitig gestaltet sich die Strecke in Teilen sehr tief und fordert den Sportlern alles ab. Vitaliy Pukhkalo kommt im Anstieg sogar zu Fall, bleibt in den Schneehaufen hängen.

3,75 Kilometer Eine offenbar bessere Renneinteilung legt Anssi Pentsinen an den Tag. Bei der dritten Zeitnahme liegt jetzt der Finne vorn, hat Andrew Young sechseinhalb Sekunden hinter sich gelassen.

Erste Zwischenzeiten Bei den ersten Zwischenzeiten erweist sich Andrew Young als der Schnellste. Der Brite trägt oben rum übrigens keinen Laufanzug sondern lediglich die Startnummer. Schultern frei, Bauch frei - ein gewöhnungsbedürftiger Anblick beim Wintersport!

Zwei Deutsche kurz nacheinander Nun sind die ersten beiden DSV-Läufer an der Reihe, begeben sich kurz nach einander auf die Strecke. Das Startintervall beträgt im Übrigen 30 Sekunden. Die Startprozedur wird also gut eine Dreiviertelstunde dauern.

Dopingrazzia Die Dopingrazzia von Seefeld und die Festnahmen einiger Sportler sorgen natürlich dafür, dass sich Lücken in der Startliste ergeben - betrifft den Esten Andreas Veerpalu und den Österreicher Max Hauke. Auch derzeit patrouillieren noch Beamte an den Wettkampfstrecken.

Start Nun eröffnet Snorri Einarsson das Rennen bei sehr frühlingshaften Bedingungen, Temperaturen weit über zehn Grad und strahlendem Sonnenschein.

Eidgenössisches Quartett Vier Männer bringen die Eidgenossen an den Start. Den Auftakt macht Jonas Baumann (Startnummer 21), der zuletzt im Skiathlon als 26. sein bestes Saiosnergebnis erreichte. Weltcuppunkte hatte der 28-Jährige zuvor einzig im Rahmen der Tour de Ski beim Massenstart im Val di Fiemme geholt (27.). Ueli Schnider (22) gilt als 15-Kilometer-Klassik-Spezialist, bestritt in dieser Weltcupsaison beinahe ausnahmslose derartige Rennen und wurde in Otepää 22. Beda Klee (32) wurde währen der Tour de Ski Elfter des klassischen Massenstart-15ers in Oberstdorf. Über allen Schweizer Langläufern thront noch immer Dario Cologna (56). Dem Olympiasieger jedoch fehlten zuletzt die absoluten Spitzenergebnisse. In dieser Saison landete der Bündner lediglich dreimal in den Top 10.

Favoritenkreis Einer der Favoriten fehlt heute. Johannes Høsflot Klæbo fühlt sich nicht bereit für die Distanzrennen und wird bei dieser WM nur noch die Staffel bestreiten. Dafür kommt bei den Norwegern heute Skiathlon-Weltmeister Sjur Røthe (Startnummer 70) zum Einsatz. Die Jungs aus der skandinavischen Langlauf-Nation müssen natürlich immer beachtet werden. Martin Johnsrud Sundby (68) bewies mit Rang drei im Skiathlon ansteigende Form. Emil Iversen (52) hat in diesem Winter bereits einen Klassik-15er gewonnen und holte in Seefeld schon Gold im Teamsprint. Der finnische Titelverteidiger Iivo Niskanen (46) siegte über dieses Distanz in Otepää. Darüber hinaus ist mit den Russen zu rechnen – ganz besonders mit Alexander Bolshunov (42).

Österreichisches Duo Für den WM-Gastgeber stehen zwei Sportler am Start. Max Hauke (Startnummer 23) ergatterte seine besten Saisonergebnisse im freien Stil – so als Achtzehnter über 15 Kilometer in Ulricehamn. Mit dem Rückenwind von Platz sechs im Teamsprint strebt der Steirer die Top 20 an. Luis Stadlober (43) erreichte in diesem Winter noch keine nennenswerten Resultate, fühlt sich dennoch gut in Form und hat als Ziel die Verbesserung seines 37. Platzes von Lahti 2017 ausgegeben.

Deutsches Quartett Mit gedämpften Erwartungen gehen die vier Deutschen ins Rennen. Erster wird Andreas Katz (Startnummer 15) sein, der jüngst in Cogne über 15 Kilometer klassisch als Neunzehnter sein bestes Saisonergebnis erkämpfte. Direkt anschließend läuft Sebastian Eisenlauer (16) los, der einzig in Otepää als 25. Weltcuppunkte sammelte – das aber auch exakt bei den heutigen Wettkampfparametern. Lucas Bögl (34) erlief zum Auftakt des Winters in Ruka als 21. sein bestes Resultat – natürlich über 15 Kilometer in der klassischen Technik. Dieses Format also scheint den DSV-Athleten zu liegen, die ihren Besten der Saison ganz zum Schluss auf die Reise schicken. Janosch Brugger (37) hat einen 17. Platz zu Buche stehen – selbstverständlich in einem Klassiker über 15 Kilometer. Allerdings handelte es sich damals in Lillehammer um einen Verfolger und der Deutsche verzeichnete dabei die absolute Laufbestzeit. Der 21-Jährige bricht also ein klein wenig aus dem Schema aus.

WM 2017 Als Titelverteidiger stellt sich Iivo Niskanen (Startnummer 46) dem Wettbewerb. Der Finne gewann vor zwei Jahren in Lahti das gleichermaßen in der klassischen Technik gelaufenen Rennen vor Martin Johnsrud Sundby, der heute ebenfalls dabei ist (68), und Niklas Dyrhaug. Neben dem Weltmeister beehrt uns auch der amtierende Olympiasieger. Dario Cologna (56) gewann über die 15 Kilometer seit 2010 sogar dreimal in Folge Gold, einmal klassisch und zuletzt 2018 nochmals im Skatingstil.

Die Tiroler Loipen Vor den 93 Sportlern liegt eine Runde, die sich aus zwei Strecken zusammensetzt. Da wäre zunächst der 3.712 Meter lange rote Kurs, an den sich der blaue mit einer Länge von 3.747 Metern anschließt. So ergibt sich eine Runde von exakt 7.459 Metern, die zweimal zu absolvieren ist. In der Summe macht das eine Wettkampfdistanz von 14.918 Metern.