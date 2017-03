Ungewohnter Rennverlauf Bisher erlebten wir einen eher ungewohnten Rennverlauf bei den 50 Kilometern der Herren. Was zunächst nach einer Taktik der Norweger aussah, setzt sich fort und Gløersen macht weiterhin Sekunde um Sekunde zu seinen Konkurrenten gut. Ob er das weitere 35 Kilometer durchziehen kann? Die große Verfolgergruppe wird von seinen Landsleuten Northug und Røthe angeführt.

Bratrud gibt auf Das Rennen inzwischen aufgegeben hat der US-Amerikaner Kyle Bratrud, der in der ersten Runde mit Sedov zusammengekracht war. Der Russe seinerseits läuft weiterhin tapfer weiter, hat aber bereits 1:51 Minuten Rückstand zur Spitze.

Gløersen allein auf weiter Flur Anders Gløersen ist weiterhin allein auf weiter Flur, konnte aber auf den letzten Kilometern keinen Vorsprung mehr herausholen. In der Verfolgergruppe hat sich inzwischen auch Ustiugov wieder ganz vorne eingefunden.

Stockbruch bei Northug Für Petter Northug geht es einige Plätze zurück. Beim Norweger hatte sich in dem engen Feld einen Stockbruch gegeben, weit zurück wirft ihm das in der engen Gruppe aber nicht.

Perl wechselt die Skier Das ist schon ungewöhnlich bei dieser steinharten, eisigen Strecke. Curdin Perl aus der Schweiz ist einer der wenigen Läufer, die nach zehn Kilometern zum Wechseln abbogen.

Ruhe bei Cologna und Ustiugov Dario Cologna und Sergey Ustiugov lassen sich von dem Antritt des Norwegers überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Derzeit laufen die beiden etwas weiter hinten in der Verfolgergruppe auf den Rängen 15 und 16. Auch Florian Notz und Jonas Dobler sind in diesem Bereich zu finden.

Gløersen baut aus Gløersen ist weiterhin ganz vorne ganz alleine unterwegs und hat jetzt sogar schon 12,5 Sekunden zwischen sich und die Gruppe setzen können. 40 Kilometer wird er aber wohl kaum alleine zurücklegen können ...

Auch Gløersen reißt aus Das schaut schon nach einem taktischen Spiel der Norweger aus, um das Tempo in der gesamten Gruppe hochzuhalten. Nachdem vorhin Holund weggehen konnte, macht jetzt Anders Gløersen exakt das Gleiche und setzt einige Meter zwischen sich und die Konkurrenz. Eine erste Jagd nach dem 30-Jährigen gibt es nicht.

Erstes Spielchen von Holund Hans Christer Holund und Clement Parisse machen den ersten Ausflug und lösen sich von der Gruppe, um schon einmal anzutesten, was hier heute möglich sein könnte. Schnell sind die beiden Ausreißer aber wieder eingefangen und die Gruppe wieder beisammen.

Erster Stadiondurchlauf Beim Einlauf ins Stadion heißt es in der engen letzten Kurve aufpassen und vorsichtig agieren. Ein Sturz ist in dem dichten Feld natürlich schnell passiert. Nach den ersten fünf Kilometern hat sich vorne nicht viel getan und wir sehen weiterhin viele verschiedene Athleten ganz vorne die Arbeit für die Gruppe machen.

Viel Bewegung an der Spitze An der Spitze des Rennens gibt es viel Bewegung und auch Petter Northug, der eigentlich ungern die Führungsarbeit leistet, zeigt sich hier mal ganz vorne. Noch dabei ist der Großteil des Feldes und erst fünf Läufer mussten abreißen lassen - darunter die beiden Sturzopfer Bratrud und Sedov.

Ustiugov macht die Tempoarbeit Ganz vorne macht aktuell der Russe Sergey Ustiugov die Tempoarbeit, direkt dahinter laufen aktuell Harvey, Sundby und Cologna. Auch die beiden DSV-Läufer Dobler und Notz befinden sich nach zwei Kilometern weit vorne in der großen Gruppe.

Sturz von Sedov! Petr Sedov im Pech! Erste knallt es den Russen bei der ersten Abfahrt in den Schnee. Als er sich wieder aufrappelt, wird er dann mit voller Geschwindigkeit vom US-Amerikaner Kyle Bratrud umgenietet. Er kann das Rennen fortsetzen, hat aber schon 51,3 Sekunden Rückstand. Da wäre es doch verwunderlich, wenn er die komplette Distanz noch hinter sich bringt.

Start erfolgt! Der Start ist erfolgt und die Meute begibt sich auf die Reise. Auf den ersten Metern schiebt sich Matti Heikkinen an die Spitze, aber auch die anderen Favoriten haben sich bereits an der Spitze der Kopfgruppe eingefunden.

Beste Bedingungen Die Bedingungen in Lahti sind zum Abschluss der WM einmal mehr perfekt. Die Sonne scheint und es herrschen knackige Minustemperaturen. Die Loipe sollte sich so einmal mehr in einem guten Zustand präsentieren. Bei den Herren sind heute zwei Skiwechsel erlaubt, werden aber wohl bei diesen Verhältnissen nur von wenigen in Anspruch genommen.

Auch Österreicher nur Außenseiter Für das österreichische Team absolvieren Bernhard Tritscher und Max Hauke das letzte WM-Rennen, allerdings nur als Außenseiter, denn bisher ist die Saison auch bei Tritscher nicht nach Plan gelaufen und die großen Ergebnisse fehlten beim 28-jährigen Salzburger.

DSV-Team stapelt niedrig Die deutschen Starter Florian Notz, Lucas Bögl und Jonas Dobler haben auch heute keine realistischen Medaillenchancen und es geht nur darum, sich mit einem guten Ergebnis von der WM zu verabschieden. Als Ziel hat man sich einen Platz unter den Top 15 vorgenommen.

Auch Cologna Medaillenkandidat Als Medaillenkandidat geht auch Dario Cologna aus der Schweiz ins Rennen, für den es gleichzeitig die einzige Chance auf eine Einzel-Medaille bei der WM ist. Im Trainingslager vor der WM traten bei Cologna wieder muskuläre Probleme in der linken Wade auf, sodass er auf die WM-Rennen in der klassischen Technik verzichten musste. Dafür soll es dann heute in einer seiner Lieblingsdisziplinen klappen. Neben Cologna werden vom Schweizer Team auch Curdin Perl, Toni Livers und Roman Furger zum Einsatz kommen.

Konkurrenz lauert Doch die Konkurrenz schläft nicht. Die größte Angst haben die Norweger einmal mehr vor dem Russen Sergey Ustiugov haben, der bei dieser WM schon vier Medaillen in der Tasche hat, in der Staffel aber zuletzt schwächelte. Die Schweden schicken Marcus Hellner ins Rennen und Gastgeber Finnland hofft auf Matti Heikkinen. Mitmischen möchte auch Alex Harvey aus Kanada, der aber eher als Außenseiter gilt.

Norweger unter Druck Schlecht lief die WM in Lahti für das Team aus Norwegen keinesfalls und wie die Damen führen auch die Herren den individuellen Medaillenstand an, doch der verwöhnten Langlaufnation fehlt der ganz große Wurf, denn bis dato gab es in Finnland noch kein Einzelgold. Heute soll sich das in der traditionsreichen 50-Kilometer-Distanz ändern. Als großer Favorit ins Rennen geht einmal mehr Martin Johnsrud Sundby, der endlich sein erstes Einzelgold bei einer WM einlaufen möchte. Hinzu kommen Hans Christer Holund, Sjur Røthe, Anders Gløersen sowie Titelverteidiger Petter Northug, der sein persönliches Startrecht nutzt. Er ist die große Unbekannte im Team Norge, da er vor dem WM mit massiven Formproblemen gekämpft hat.