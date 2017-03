Erste Lücken tun sich auf So langsam wird das Tempo erhöht und es reißen die ersten Lücken. Ganz vorn drin sind bei 3,6 Kilometern aber weiterhin knapp 13 Nationen.

Gelbe Karte für Bratrud Gegen den Startläufer der USA, Kyle Bratrud, wird von der Jury die Gelbe Karte gezückt. Er war zwischendrin in der Skatingtechnik gelaufen.

Erster Kilometer ist geschafft Die ersten 1,1 Kilometer in diesem Rennen sind geschafft. Aktuell liegen Italien und Norwegen auf der ersten Position, Frankreich und Russland folgen direkt dahinter vor Schweden und Deutschland. Insgesamt trennen die Teams derzeit aber nur 6,7 Sekunden. Die ersten Attacken werden sicherlich erst in den nächsten Runden gesetzt.

Favoriten in der ersten Reihe Nach dem Start setzen sich die Favoriten-Nationen wie gewohnt in die erste Reihe. Auch Thomas Bing ist gut gestartet und hat sich in eine der vorderen Positionen dieser Gruppe gesetzt. Noch ist das Tempo aber gering und so liegt alles dicht beisammen.

Auf geht's! Der Start ist erfolgt und die Läufer der ersten Gruppe gehen auf ihre zehn Kilometer. Für Norwegen startet Didrik Tønseth, die Konkurrenz aus Schweden beginnt mit Daniel Rickardsson. Für Deutschland macht Thomas Bing den Auftakt und für die Schweiz sehen wir zunächst Jason Rüesch.

Schwierige Bedingungen Die Bedingungen sind heute nicht leicht und durch die Plusgrade ist die Loipe an vielen Stellen weich und tief, so dass für das Training auch mehrere Teile gesperrt wurden, um den Kurs zu schonen.

Die Konkurrenten Vor der Staffel wurde in den norwegischen und schwedischen Medien wieder ordentlich mit den Säbeln gerasselt und sich gegenseitig provoziert. In den norwegischen Medien wird so etwa Petter Northug zitiert, der es als großen Fehler ansieht, dass man Calle Halfvarsson als Schlussläufer eingesetzt hat. Ihm fehle es an taktischem Geschick und Entschlossenheit. Die Schweden nahmen das ihrerseits als Steilvorlage und wollen nun natürlich erst recht Gold. Nominiert wurden neben Halfvarsson für heute Daniel Rickardsson, Johan Olsson und Marcus Hellner. Daneben müssen wir auch Russland, Frankreich und Finnland auf der Rechnung haben.

Norweger wollen erstes Gold Bisher mussten sich die norwegischen Herren in jedem WM-Wettkampf der Konkurrenz geschlagen geben und stehen so bisher noch ohne Goldmedaille da. Eine Tatsache, die die verwöhnte Langlaufnation heute ändern möchte. Für den ersten Part wurden Didrik Tønseth und Niklas Dyrhaug nominiert. In der freien Technik sollen dann Martin Johnsrud Sundby und Finn-Hågen Krogh laufen. Krogh hat man dabei bewusst an die letzte Stelle gesetzt, falls es zu einem Zielsprint mit dem Russen Ustiugov kommen sollte. Die norwegische Mannschaft ist Dauersieger in dieser Disziplin seit 2001 ungeschlagen.

Erster Einsatz für Cologna Seinen ersten Einsatz bei der WM bestreitet heute Dario Cologna. Der 30-Jährige leidet unter Wadenproblemen und hat daher auf die Klassik-Rennen bei den Weltmeisterschaften verzichtet. Heute läuft der Bündner die dritte Position. Der Startläufer wird Jason Rüesch sein, der für den erkrankten Toni Livers einspringt. Den zweiten Klassisch-Part absolviert Jonas Baumann. Im Skating-Teil kommen dann Cologna und der Schlussläufer Curdin Perl zum Einsatz.

DSV-Herren vom Pech verfolgt Für die deutschen Langläufer läuft es bei den Weltmeisterschaften überhaupt nicht nach Plan und das Team ist durch Ausfälle gebeutelt. Sebastian Eisenlauer musste wegen der im Teamsprint erlittenen Schulterverletzung abreisen, Tim Tscharnke konnte wegen eines Infekts erst gar nicht anreisen. Dem DSV stehen vor der 4x10-km-Staffel mit Thomas Bing, Jonas Dobler, Florian Notz und Lucas Bögl so nur noch vier gesunde Läufer zur Verfügung. Zur Sicherheit wurde noch Hannes Dotzler nachnominiert, falls es noch einen kurzfristigen Ausfall gegeben hätte.

Beide Lauftechniken vereint Beim Teamwettbewerb gehen pro Nation vier Starter in die Loipe. Gelaufen werden immer zehn Kilometer. Die Staffel vereint dabei beide Langlauftechniken. Heißt, die ersten zwei Starter laufen klassisch, der dritte und vierte in der Skating-Technik. An den Start gehen werden heute 16 Nationen.