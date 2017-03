Das Rennen ist eröffnet! So eben ist Aivar Rehemaa in seine 15 Kilometer gestartet. Bei bewölktem Himmel, ist das Stadion heute wieder gut gefüllt. Aivar Rehemaa wird mit Kuhglockengeläut in den Wald begleitet.

Gleich geht es los! 89 Athleten machen sich gleich insgesamt auf die Strecke. Eröffnet wird das Rennen von Aivar Rehemaa aus Estland. Mit Startnummer 33 beginnt dann Jonas Baumann seine 15 Kilometer. Wenig später folgen die drei deutschen Starter.

Norwegen noch ohne Gold Zweimal sorgten in den bisherigen Wettbewerben Missgeschicke dafür, dass die Langlaufnation bei den Herren noch immer keine Goldmedaille auf dem Konto hat. Nach dem Stockbruch von Sundby im Skiathlon brachte sich das norwegische Duo aufgrund eines Sturzes um den möglichen WM-Titel. Heute soll es endlich klappen mit dem Platz ganz oben auf dem Podest.

Warme Bedingungen für die Herren Schauen wir auf das Thermometer, haben wir nicht mehr das Gefühl, dass wir im hohen Norden unterwegs sind. Lahti präsentiert sich den Herren heute bei Plus-Graden. Frühlingshafte 3°C sorgen nach zwei Regentagen nicht unbedingt für die besten Schneeverhältnisse.

Niklas Liederer und Luis Stadlober für den ÖSV Nachdem im Skiathlon nur Max Hauke für die Österreicher an den Start ging, sind mit Niklas Liederer und Luis Stadlober heute zwei Athleten mit dabei. Viel zu erwarten ist von den Startnummern 61 und 63 allerdings nicht.

Jonas Baumann mit Aufwind Der stärkste Schweizer Athlet Dario Cologna kann wegen muskulärer Probleme in der klassischen Technik nicht antreten. Dafür sorgte aber ein andere bereits im Skiathlon für Aufsehen. Jonas Baumann schaffte mit Platz 13 ein klasse Ergebnis, im heutigen 15 Kilometerrennen ist der 26-Jährige noch stärker einzuschätzen, er ist heute allerdings der einzige Eidgenosse am Start.

Drei deutsche Starter Für die deutschen Starter wäre bereits ein Platz unter den Top 15 ein klasse Erfolg. Mit den Startnummern 31, 35 und 37 gehen Jonas Dobler, Thomas Bing und Lucas Bögl heute auf die Strecke. Im Skiathlon hatte es für Bögl und Dobler zu Platz 19 und 21 gereicht.

Sundby will erstes WM-Einzel-Gold Auch im Herrenbereich gibt es besonders in den Distanzrennen eine skandinavische Dominanz, zudem darf Norwegen als Heimatnation des Weltmeisters in dieser Disziplin mit fünf Athleten an den Start gehen. Absoluter Topfavorit über die klassische Strecke ist natürlich der Gesamtweltcup-Führende Martin Johnsrud Sundby. Der Norweger hat nach seinem Stock-Malheur auf den letzten Metern im Skiathlon-Duell mit Sergey Ustiugov noch eine Rechnung offen, zumal der Russe heute als möglicher Konkurrent nicht am Start ist.

Das Wettkampfformat Wie Sie das aus dem Weltcup kennen, starten die Herren im Intervallstart, das heißt jeweils im Abstand von 30 Sekunden auf ihre 15 Kilometer. Wer im Ziel dann die schnellste Zeit in den finnischen Schnee gezaubert hat, ist der neue Weltmeister in dieser Disziplin. 89 Herren gehen heute an den Start, dabei dürfen bei einer WM aber auch die Top-Nationen nur vier Athleten stellen.