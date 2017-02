Für Deutschland gehen Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) und Thomas Bing (Dermbach) an den Start. Große Chancen werden dem Duo jedoch nicht ausgerechnet. Während Bing bereits in der Qualifikation für den Einzellauf scheiterte, schaffte es Eisenlauer lediglich auf Rang 20.

Der Modus

Im Teamsprint tritt jeweils ein Duo für eine Nation an. In zwei Halbfinals wurden die zehn Teams für das Finale ermittelt. Gelaufen wird in diesem Jahr – anders als vor zwei Jahren in Falun - klassisch. Wie in der Staffel laufen die Startläufer aller Teams gemeinsam los. Nach einer Runde über 1,3 Kilometer wird gewechselt. Beide Läufer laufen dreimal je eine Runde. Während ein Teammitglied läuft, kann das andere seine Ski präparieren.