Letzte Runde läuft Die letzte Runde in diesem Rennen läuft. Sundby und Ustiugov gehen mit 34 Sekunden Vorsprung zur Verfolgergruppe auf die letzten 3,75 Kilometer. Die ist wieder angewachsen und es kämpfen 14 Athleten um die Bronzemedaille. Auch Florian Notz ist hier wieder dabei, tut sich aber schon schwerer.

Viele Bronzekandidaten Während Gold und Silber schon vergeben ist, gibt es um Bronze etwa fünf Kilometer vor dem Ziel noch acht Kandidaten. Da ist also noch überhaupt nichts entscheiden!

Notz weiter gut dabei Nicht vergessen wollen wir Florian Notz, der für seine Verhältnisse weiterhin ein gutes Rennen zeigt und aktuell auf Platz 13 liegt. Aktuell läuft er gemeinsam mit Jonas Baumann in einer Gruppe.

Entscheidung ist gefallen Das sollte es gewesen sein! Die Verfolger sind sich nicht einig und so kann sich das Spitzenduo weiter absetzen. Mit 21 Sekunden Vorsprung sollte eigentlich jetzt nichts mehr passieren und Gold wird zwischen Sundby und Ustiugov vergeben. Um Bronze kämpfen die ürbigen Norweger sowie Harvey, Larkov und Hellner.

War's das schon? Es scheint, als wäre die erste Entscheidung des Tages schon gefallen. Sundby und Ustiugov machen weiterhin richtig Tempo und halten die Verfolger mit acht Sekunden weiterhin auf Abstand. Ausruhen dürfen die Beiden sich damit zwar nicht, sollten sie aber weiterhin Druck machen können, dann sollte es das gewesen sein.

Duo löst sich weiter Das Duo aus Sergey Ustiugov und Martin Johnsrud Sundby kann sich weiter lösen und hat schon um die acht Sekunden von den Verfolgern lösen können. Den Anschluss an die Spitze verloren haben inzwischen Dobler und auch Bögl konnte das hohe Tempo nicht mehr mitgehen. Florian Notz hält sich derzeit noch in der zweiten Verfolgergruppe.

Sucht Ustiugov die Vorentscheidung? Sucht Sergey Ustiugov jetzt schon eine kleine Vorentscheidung? Der Russe setzt sich vor Sundby und macht jetzt richtig Druck. Sundby kann locker mitgehen, dahinter tut sich aber schon eine deutlichere Lücke auf.

Sundby reißt Feld auseinander Sundby schaut sich das nicht lange an, geht wieder nach vorne und reißt die Gruppe beim Anstieg sofort wieder auseinander. Tribut zollen müssen da auch die Deutschen, die in die zweite Gruppe zurückfallen.

Anschluss ist hergestellt Nach 18,7 Kilometern ist der Anschluss dann wieder hergestellt und 21 Sportler befinden sich nun in der Kopfgruppe. Mit dabei auch die drei Deutschen sowie Jonas Baumann aus der Schweiz. Die Führungsarbeit macht für den Moment der Kanadier Alex Harvey.

Abstand wird wieder geringer Der Abstand der Verfolgergruppe wird wieder etwas geringer, es wird also an der Spitze nicht mehr volles Tempo gelaufen. Noch etwa vier Sekunden sind es, die die Gruppe um Manificat und Hellner von der Führungsgruppe trennen.

Wer ist noch dabei? 16,3 Kilometer haben die Läufer hinter sich gebracht und in der ersten Gruppe sind aktuell noch neun Athleten mit drin. Zur Freude der deutschen Fans ist auch Florian Notz hier noch dabei. Seine Teamkollegen Bögl und Dobler befinden sich wie Jonas Baumann aus der Schweiz in der Verfolgergruppe.

Wechsel steht an! Die Spitzengruppe kommt wieder ins Stadion und steuert die Wechselboxen an. Einen schnellen Wechsel legt Alex Harvey hin, ihm folgen Harvey und Notz, dessen Lieblingspart nun erst kommt. Auch die norwegische Konkurrenz, Halfvarsson aus Schweden und der Russe Ustiugov sind noch ganz vorne drin.

Notz hält sich im Rennen Florian Notz kann mithalten und hält sich weiterhin wacker in der ersten Gruppe. Die anderen deutschen Athleten sowie Baumann haben hingegen jetzt den Anschluss verloren und mussten abreißen lassen. Elf Leute sind in der Kopfgruppe zu diesem Zeitpunkt noch dabei.

Sundby macht Tempo Martin Johnsrud Sundby geht nach vorne und verschärft am Anstieg das Tempo, um die große Gruppe vor dem Skiwechsel noch einmal zu verkleinern. Einige Athleten tun sich schwer und so tun sich jetzt die ersten größeren Lücken in dieser Gruppe auf.

Spitzengruppe bleibt groß Bei den Damen war vorhin zu diesem Zeitpunkt bereits die Vorentscheidung gefallen und nur noch vier Athletinnen vorne drin. Hier sieht es ganz anders aus und 26 Läufer befinden sich nach 11,2 Kilometer in diesem Rennen noch in der Kopfgruppe. Nach seinen wenigen Führungsmetern wieder etwas weiter hinten in der Gruppe eingefunden hat sich Jonas Baumann. Dort sind auch Dobler, Notz und Bögl zu finden.

Baumann zeigt sich an der Spitze Jonas Baumann aus der Schweiz hat sich derweil durch das Feld gepflügt und zeigt sich für den Moment ganz vorne an der Spitze und macht jetzt das Tempo. Sein Landsmann Rüesch ist weiter hinten der Nächste, der den Anschluss zur großen Gruppe verliert.

Hauke kann nicht mehr mitgehen Um Max Hauke ist es inzwischen geschehen. Der Österreicher kann am Berg nicht mehr mitgehen und verliert den Anschluss an die Kopfgruppe.

Dritte Klassik-Runde läuft Das Feld ist inzwischen wieder durch das Stadion gekommen und es geht in die dritte Runde in der klassischen Technik. In der Kopfgruppe sind weiterhin knapp 30 Athleten mit dabei, die üblichen Verdächtigen halten sich natürlich ganz vorne auf.

Deutsche weiter in der ersten Gruppe Bisher läuft es auch für die deutschen Athleten hier ganz ordentlich und alle drei Starter können sich in der ersten Gruppe halten, wenn diese auch noch aus mehr als 30 Athleten besteht. Hier drin sind zudem die beiden Schweizer wie auch Max Hauke, der allerdings schon am hinteren Ende der Gruppe liegt.

Sundby zeigt seine Klasse Martin Johnsrud Sundby zeigt am Anstieg seine Klasse, geht an die Spitze und verschärft das Tempo. Eine ernste Attacke ist das zu diesem Zeitpunkt des Rennens aber natürlich noch nicht und viele Athleten werden dranbleiben.

Erste Runde ist um Ustigov beendet gemeinsam mit seinem Teamkollegen Bolshunov die erste von drei Klassik-Runden an der Spitze. Dahinter haben sich Harvey, die Schweden und die Läufer aus Norwegen positioniert. Dobler sowie die beiden Schweizer halten sich weiter im Mittelfeld auf. Auch Florian Notz ist hier zu finden.

Dobler im Mittelfeld Sich nach zwei Kilometern im Mittelfeld eingefunden hat sich Jonas Dobler aus der deutschen Mannschaft. Auch der Schweizer Jonas Baumann findet sich in diesem Bereich wieder. Vorne gestalten weiterhin die großen Favoriten um Halfvarsson, Ustiugov, Sundby und Tønseth das Tempo.

Feld weiter beisammen Anders als vorhin bei den Damen ist das Tempo zu Beginn des Rennens eher gering und so ist das gesamte Feld auch noch eng beisammen. Einzig die sogenannten Exoten mussten zu diesem Zeitpunkt bereits abreißen lassen.

Alles geht glatt Auf den ersten Metern ist alles glatt gelaufen und in dem Gemenge gab es keine Stürze. Ganz vorne hat sich wie zu erwarten war Martin Johnsrud Sundby an die Spitze gesetzt und macht aktuell gemeinsam mit Calle Halfvarsson aus Schweden das Tempo.

Start erfolgt! Der Start ist erfolgt und die Meute setzt sich in Bewegung. Auf den ersten Kilometern heißt es, sich in Stellung zu bringen und möglichst nicht in einen Sturz verwickelt werden.

Nur Hauke für Österreich Für Österreich ist wie bei den Damen mit Max Hauke nur ein Starter für den heutigen Wettkampf gemeldet. Großes erwarten können wir von ihm allerdings nicht, denn bisher konnte der Athlet vom WSV Liezen noch nie unter die Top 30 laufen.

Duo aus der Schweiz Die Schweizer Farben vertreten werden bei den Männern Jonas Baumann und Jason Rüesch, die aber ebenfalls nicht als Medaillenanwärter gelten. Baumanns Paradedisziplin findet am Mittwoch statt, wenn es in der klassischen Technik über die 15 Kilometer geht. Für Jason Rüesch werden es die ersten Weltmeisterschaften sein. Empfohlen hatte er sich dafür auch durch einen fünften Rang beim Skiathlon bei der U23-WM in Park City Anfang des Monats.

Drei deutsche Herren Für das deutsche Team geht im Skiathlon über die 2x15 Kilometer ein Trio an den Start, das aber wohl mit den Positionen ganz vorne nichts zu tun haben wird. Das Team bilden Lucas Bögl, Jonas Dobler und Florian Notz. Sebastian Eisenlauer und Thomas Bing werden für den morgigen Teamsprint geschont.

Gibt es erstmals Gold für Sundby? Auch bei den Herren sind die Norweger die großen Favoriten. Als der Gold-Kandidat im Skiathlon gilt Martin Johnsrud Sundby. Für ihn wäre es gleichzeitig die Chance auf den erstmaligen Gewinn von WM-Gold in einem Einzelrennen, denn bisher konnte der 32-Jährige erst in der Staffel eine Goldmedaille gewinnen. Größter Widersacher des Norwegers sollten der Russe Sergey Ustiugov und Alex Harvey aus Kanada sein, für eine finnische Medaille sorgen möchte Matti Heikkinen. Verzichten müssen wir indes auf den Schweizer Olympiasieger Dario Cologna. Er wird wegen muskulärer Probleme keine klassische Technik laufen können.

Das Reglement Das Besondere am Skiathlon ist, dass in einem Wettkampf gleich zwei Techniken angewandt werden müssen: Die erste Hälfte klassisch, die zweiten 15 Kilometer in der Freistil-Technik. Gestartet wird das Ganze in einem Massenstart.