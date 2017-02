Jetzt zeigt sich uns allerdings das erwartete Bild. Die beiden Favoriten setzten sich in der Abfahrt auf dem Weg ins Stadion ab. Federico Pellegrino und Johannes Høsflot Klæbo kommen auf den Plätzen eins und zwei ins Ziel, Sebastian Eisenlauer kommt als Vierter ins Ziel, was ein Ergebnis unter den Top 20 bedeutet.

Am Anstieg übernimmt dann der Sprint-Führende Federico Pellegrino Platz eins. Doch über die Kuppe macht es dann der Norweger ganz clever, geht wieder an die Spitze und schiebt den Italiener nach hinten. Der ist jetzt eingeklemmt und muss sich mit viel Anstrengung wieder nach vorn kämpfen.

Jetzt sehen wir den ersten Deutschen. Doch Sebastian Eisenlauer hat es jetzt ganz schwer, denn mit dabei ist auch der starke Johannes Høsflot Klæbo, der hier auch gleich die Führung übernimmt. Eisenlauer sortiert sich zunächst am Ende des Feldes ein.

Das war eine erste Schrecksekunde, doch der Russe zieht an und kämpft sich vor der Einfahrt ins Stadion auf Platz zwei - was für eine Energieleistung! Jetzt läuft er im Windschatten des aktuell führenden Norwegers Petter Northug. Auf der Zielgeraden gibt es jetzt einen heißen Tanz. Der schon abgeschriebene Northug sprintet vor dem Russen zum Sieg, seinem Teamkollegen bleibt nur Platz drei und die Hoffnung auf die Zeit.

Im ersten Viertelfinale gilt es jetzt gleich für Roman Furger, doch der Eidgenosse hat ein enorm starkes Rennen erwischt. Und so geht auch gleich zu Beginn die Post ab. Doch dann die Überraschung: Sergey Ustiugov stürzt am ersten Anstieg und muss das Feld jetzt von hinten aufrollen.

Wie bei den Damen sind aus dem Schweizer Team gleich zwei Starter vertreten. Als 17. und 28. schafften es Jovian Hediger und Roman Furger in die Viertelfinals.

Die deutsche Herren haben in dieser Saison wenig zu melden. Der letztjährige Top-Sprinter Josef Wenzl steckt im Formtief, ist daher nicht einmal nominiert worden. Einzig Sebastian Eisenlauer schaffte es über die Quali hinaus. Als 29. sind die Aussichten auf eine Topplatzierung allerdings eher düster.

Eisenlauer will ins Halbfinale

Die Favoriten

Bei den Herren ist die skandinavische Dominanz nicht so erdrückend wie bei den Damen. So konnte sich in der Qualifikation Sergey Ustiugov durchsetzen. Der Russe siegte vor den beiden Norwegern Finn Haagen Krogh und Sindre Bjørnstad Skar. Heißester Anwärter auf den Sieg ist aber wohl der Disziplin-Führende Federico Pellegrino aus Italien.