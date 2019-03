Liveticker

Østberg sorgt für norwegischen Doppelsieg Ingvild Flugstad Østberg lässt die Schwedin nicht mehr herankommen und sichert für Norwegen den Doppelsieg über die 30 Kilometer ab. Frida Karlsson rundet ihre guten Weltmeisterschaften mit Bronze ab.

Johaug souverän zu Gold! Therese Johaug ist durch und darf nach einer starken Vorstellung bereits zum dritten Mal in ihrer Karriere Gold über die Langdistanz von 30 Kilometer feiern. Die Norwegerin hatte sich bereits nach wenigen Kilometern abgesetzt und war das Rennen souverän mit einem großen Vorsprung durchgelaufen. Da war dann auch Zeit genug, sich auf den letzten Metern noch die norwegische Flagge zu schnappen.

Østberg sucht die Entscheidung Østberg setzt sich neben die Schwedin, geht vorbei und kann sich jetzt ein wenig absetzen. War das die Vorentscheidung um die Silbermedaille?

Wann fällt die Entscheidung um Silber? Das Duo hinter Johaug bleibt weiterhin zusammen und noch ist offen, wer hier am Ende die Silbermedaille mitnehmen wird. Es wird auf einen Sprint auf den letzten Metern hinauslaufen.

Duo bleibt zusammen Vor dem großen Showdown wird sich betastet und Østberg und Karlsson bleiben zusammen. Diggins läuft an der vierten Position und nimmt 15 Sekunden mit in die letzten 2,5 Kilometer.

Die Abstände Noch etwa fünf Kilometer haben die Läuferinnen vor sich. Therese Johaug führt weiterhin mehr als souverän und liegt 52 Sekunden vor Østberg und Karlsson, die Silber und Bronze zwischen sich ausmachen werden. Gut zwölf Sekunden dahinter läuft Diggins ein einsames Rennen. Teresa Stadlober ist gute Siebte vor von Siebenthal. Victoria Carl läuft an neunter Position.

Østberg ist dran Østberg hat es geschafft und hat den Rückstand zur jungen Schwedin Karlsson wieder geschlossen. Zwischen ihnen wird es gleich um die Silbermedaille hinter Johaug gehen.

Diggins muss abreißen lassen Ingvild Flugstad Østberg zieht noch einmal an und versucht noch einmal, die Lücke in Richtung der Schwedin zu schließen. Jessica Diggins versucht dranzubleiben, hat aber keinerlei Chance und muss zusehen, wie die Lücke immer größer wird.

Carl hält sich in den Top Ten Victoria Carl hat mit dem Kampf um die Medaillen zwar nichts zu tun, liegt derzeit aber auf einem tollen neunten Rang. Auch Teresa Stadlober aus Österreich und Nathalie von Siebenthal zeigen bislang ein gutes Rennen und halten sich in den Top Ten.

Karlsson hält ihren Vorsprung Frida Karlsson liegt weiterhin auf Kurs in Richtung Silber. Die junge Schwedin kann ihren Vorsprung zum Duo aus Diggins und Østberg in etwa halten.

Viele Lücken Durch den Skiwechsel hat sich hinter Johaug einiges getan. Karlsson kämpft sich derzeit alleine durch und hat zehn Sekunden Vorsprung. Auf Rang drei liegt momentan Østberg mit einem knappen Vorsprung zu Diggins. Andersson, von Siebenthal und Stadlober folgen weitere zehn Sekunden dahinter in einer Dreiergruppe. Carl ist derzeit Elfte.

Karlsson geht weg Frida Karlsson versucht's und kann sich jetzt tatsächlich einige Sekunden von der restlichen Gruppe lösen. Aber ob sie das tatsächlich bis ins Ziel bringt? Es sind noch zehn Kilometer, die die Damen vor sich haben.

Karlsson und Diggins versuchen wegzukommen Frida Karlsson und Jessica Diggins waren beim Skiwechsel richtig schnell und haben sich dadurch ein wenig von der Gruppe absetzen können. Kann die Lücke noch einmal geschlossen werden oder war das bereits die Vorentscheidung um die restlichen Medaillen?

Auch dahinter wird gewechselt Und auch dahinter entscheidet man sich jetzt geschlossen dazu, hier die Ski zu wechseln. Das nutzt die Gruppe dahinter und kommt jetzt der ersten Verfolgergruppe sehr nah.

Johaug beim Skiwechsel Therese Johaug kann sich an der Spitze die Zeit nehmen und kommt jetzt in die Wechselboxen, um sich einen frischen Ski abzuholen.

Hennig kämpft sich alleine durch Sich alleine durchkämpfen muss Katharina Hennig, die momentan an der 17. Position läuft. Nach vorne geht für sie nicht viel, aber von hinten droht momentan auch keinerlei Gefahr. Pia Fink findet sich derzeit auf Platz 24 wieder.

Abstand zwischen Gruppen bleibt stabil Der Abstand zwischen den beiden ersten Verfolgergruppen bleibt stabil und so richtig kommt die Gruppe um Haga, Kalla und Carl nicht an die Läuferinnen heran, die hier um Silber und Bronze läuft. Gut 15 Sekunden beträgt der Abstand bei 16 Kilometern.

Die Hälfte ist geschafft Die Hälfte der Distanz ist geschafft. Therese Johaug liegt mehr als souverän vor der Konkurrenz, dahinter bleibt es aber spannend und viele Läuferinnen kommen für die restlichen Medaillen in Frage. Von Siebenthal und Stadlober halten sich weiterhin tapfer in der ersten Verfolgergruppe, Carl ist in der zweiten Gruppe.

Diggins führt Verfolgerinnen an Jessica Diggins macht in der ersten Verfolgergruppe weiterhin den Großteil der Arbeit und ist immer wieder vorne zu finden. Der Rückstand zu Johaug ist inzwischen auf 40 Sekunden angewachsen, nach hinten hat man ein wenig vergrößern können. Vermutlich wird es also zwischen diesen fünf Athletinnen um die restlichen Medaillen gehen.

So sieht's hinter Johaug aus Eine halbe Minute hinter der souveränen Norwegen läuft eine Gruppe aus fünf Athletinnen, in der auch Stadlober und von Siebenthal dabei sein. Zehn weitere Sekunden dahinter folgt die nächste Gruppe mit fünf Läuferinnen. Dort läuft auch Carl mit.

Johaug rauscht davon Blick an die Spitze: Dort gibt es nicht viel Neues zu berichten und Johaug zieht vor 15.000 Zuschauern der Konkurrenz davon. Gut eine halbe Minute hat die Norwegerin jetzt schon Vorsprung zur Gruppe dahinter.

Carl in der zweiten Gruppe Victoria Carl zeigt sich derweil in der zweiten, großen Gruppe weiterhin solide und kann sich an der Spitze halten. Hennig hat den Anschluss zu dieser Gruppe indes schon verloren.

Von Siebenthal ist dran Nathalie von Siebenthal hat es geschafft und sich aus der größeren Gruppe, bis in die erste Verfolgergruppe hinter Johaug herankämpfen können. Jetzt heißt es für sie, hier dranbleiben und vielleicht ein paar Körner auf den nächsten Kilometern sparen.

Kommt die Verfolgergruppe noch mal ran? Wird es hier noch einmal spannender im Kampf um die Medaillen? Die kleine Verfolgergruppe büßt derzeit an ihrem Vorsprung zur Gruppe dahinter ein. Etwa zehn Sekunden sind es, die zwischen den beiden Gruppen liegen.

Stadlober ist wieder dran Es hat gereicht! Im Stadiondurchlauf ist Teresa Stadlober wieder dran an der kleinen Gruppe hinter Johaug und hat damit weiter alle Möglichkeiten auf die Medaillen. Carl und von Siebenthal liegen weiterhin an der Spitze der größeren Verfolgergruppe. Auch Hennig ist hier mit dabei.

Johaug auf der Flucht Am Anstieg baut Johaug weiter aus und hat inzwischen schon 9,5 Sekunden Vorsprung zur Konkurrenz. Dort muss Stadlober jetzt kämpfen, um wieder heranzukommen an Diggins, die ihr da etwas weggelaufen ist.

Johaug zieht weg Scheint, als wäre es das schon gewesen. Therese Johaug macht weiter Dampf und die Lücken werden immer mehr. Andersson und Karlsson haben gut drei Sekunden Rückstand, einige Meter dahinter laufen Diggins und Stadlober in einer Zweiergruppe.

Gruppe reißt weiter auf Die erste Gruppe reißt weiter auf! Nur noch vier Athletinnen schaffen es mit Johaug mitzugehen. Zur Freude des Gastgebers ist da auch Teresa Stadlober dabei.

Kalla fällt ab Johaug hält das Tempo in der ersten Gruppe hoch und so bekommen immer wieder Läuferinnen Schwierigkeiten. Charlotte Kalla aus Schwedin verliert den Anschluss und auch Østberg und Jacobsen kämpfen darum, dranzubleiben.

Deutsche halten sich in zweiter Gruppe Noch ist das Rennen jung, bisher läuft es aber gut für Carl und Hennig, die sich weiter in der Spitze der zweiten, größeren Gruppe halten können. Auch die Schweizerin Nathalie von Siebenthal ist hier noch vertreten.

Guter Ski bei Diggins An der Abfahrt zeigt sich, dass Jessica Diggins hier mit richtig gutem Material unterwegs ist. Die US-Amerikanerin kann der Konkurrenz etwas davon fahren. Beim Stadiondurchlauf ist sie aber schnell wieder geschnappt.

Abstand wird größer Acht Läuferinnen befinden sich momentan in der Spitzengruppe, dahinter hat sich eine Lücke von inzwischen zehn Sekunden aufgetan. In der zweiten Gruppe laufen unter anderem Carl, von Siebenthal und Hennig.

Erste Lücke tut sich auf Bei den Damen wird nicht lange gefackelt und die ersten Lücken tun sich bereits jetzt auf. Sechs Läuferinnen liegen in der vorderen Gruppe, darunter auch Teresa Stadlober.

Johaug führt Feld an Therese Johaug setzt sich wenig überraschend sofort an die Spitze der Gruppe und gestaltet das Tempo. Dahinter haben sich Andersson und Kalla aus Schweden sowie die US-Amerikanerin Diggins eingefunden.

Startschuss ist gefallen! Der Startschuss ist gefallen und die Gruppe von 49 Damen begibt sich auf die Reise. 30 Kilometer in der freien Technik liegen vor ihnen. Auf den ersten Metern heißt es sich zunächst sortieren und einen Sturz möglichst vermeiden.

Zwei ÖSV-Damen Für das österreichische Team werden den heutigen Bewerb über die 30 Kilometer zwei Athletinnen angehen. Die größten Möglichkeiten auf ein gutes Ergebnis hat davon aber nur Teresa Stadlober, der Bewerbe im Massenstart eigentlich gut liegen. Für Lisa Unterweger geht es noch einmal darum, ein gutes Finish bei der WM hinzulegen.

Von Siebenthal für die Schweiz Das Team der Schweiz ist beim finalen Wettkampf der Langläuferinnen bei diesen Weltmeisterschaften auf eine Athletin zusammengeschrumpft und einzig Nathalie von Siebenthal wird an den Start gehen. Die 25-Jährige hat bisher eine schwere Saison hinter sich und so ist schwer vorherzusagen, was heute möglich ist. Ziel sollten die Top 20 sein.

Drei deutsche Damen Aus dem deutschen Team gehen das finale Rennen über die 30 Kilometer drei Athletinnen an, die den Großteil ihrer Karriere noch vor sich haben. Katharina Hennig, Victoria Carl und Pia Fink wollen sich nach einer guten WM noch einmal beweisen. Je nach Rennverlauf sollten die Top 20 schon möglich sein.

Johaug die große Favoritin Die große Favoritin auf das heutige Gold über die 30 Kilometer ist niemand anders als Therese Johaug. Die Norwegerin läuft in dieser Saison in den Distanzrennen alles in Grund und Boden und war auch hier in Seefeld bisher in den Einzelrennen, in denen sie angetreten war, nicht zu schlagen. Oft löste sich Johaug dabei schon früh vom Feld und lief von der Spitze ihr eigenes Rennen. Um die übrigen Medaillen gibt es dafür einige Favoritinnen. Die Schwedinnen muss man dabei ebenso auf der Rechnung haben, wie die Läuferinnen aus Russland.