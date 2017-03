Böhler weiter auf Rang elf Stefanie Böhler liegt als beste Deutsche weiterhin auf Position elf und führt die Verfolgergruppe an. Nicole Fessel hat weiter hinten vor einigen Kilometern den Anschluss zu Katharina Hennig herstellen können und läuft nun gemeinsam mit der Teamkollegin das Rennen.

Kann sich Stadlober drin halten? Noch ist Teresa Stadlober in der Kopfgruppe mit dabei, doch die Österreicherin kämpft bereits deutlich um den Anschluss und läuft schon seit einigen Kilometern an letzter Stelle. Nathalie von Siebenthal hat über den letzten Kilometer 29 Sekunden verloren und muss sich alleine durchkämpfen.

Von Siebenthal mit Schwierigkeiten! Vorhin konnte Nathalie von Siebenthal noch das Feld locker anführen, jetzt bricht die Schweizerin vollkommen ein! Die Lücke nach vorne wird immer größer und das sollte es dann auch mit dem Kampf um die Medaillen gewesen sein.

Stockbruch bei Bjørgen Marit Bjørgen bricht der Stock! Die Norwegerin bekommt schnell einen neuen, doch der passt von der Länge nicht optimal. Kurz vor dem Stadioneinlauf heißt es so für die Norwegerin noch einmal Stock wechseln. Zeitverlust hatte sie dadurch aber nicht und sie ist weiterhin noch mittendrin in dieser Gruppe.

Von Siebenthal testest an Mutig, mutig! Nathalie von Siebenthal testet schon einmal an und setzt sich einige Meter vor die Konkurrenz. Schnell ist die 23-Jährige aber wieder eingefangen und die zehn Athletinnen liegen wieder beisammen.

Tempoverringerung in Spitzengruppe Das Tempo in der Spitzengruppe ist wieder etwas Geringer geworden, denn von hinten droht keinerlei Gefahr mehr. 29 Sekunden liegt die Gruppe mit Stefanie Böhler zurück. Die zweite Verfolgergruppe dann schon über eine Minute.

Wer ist noch vorne drin? Noch zehn Kilometer liegen vor uns. Die Chance auf die Medaillen haben noch zehn Athletinnen, von denen der Großteil aus den skandinavischen Ländern kommt. Die Norweger haben noch alle vier Läuferinnen in der Spitzengruppe, die Schweden haben Kalla und Haag dabei und bei Finnland hält Pärmäkoski die Hoffnungen hoch. Hinzu kommen Stadlober, von Siebenthal und Diggins. Stefanie Böhler führt die zweite Gruppe an, die allerdings schon 19 Sekunden zurückliegt.

Keine Skiwechsel in der Spitzengruppe Die Spitzengruppe hat 20 Kilometer gelaufen und dürfte jetzt zum Skiwechsel kommen. Dazu entscheidet sich allerdings keine der Athletinnen, da das Material bei diesen eisigen Temperaturen nicht besonders beansprucht wurde.

Von Siebenthal in der Führungsarbeit Nathalie von Siebenthal zeigt sich sich bei 18,2 Kilometern kurzzeitig mal an der Spitze der Kopfgruppe und macht die Führungsarbeit. Weiterhin sind hier noch zehn Athletinnen mit dabei.

Wo sind die anderen Deutschen? Zweitbeste DSV-Starterin ist aktuell Katharina Hennig, die auf Position 20 liegt, aber schon über eine Minute Rückstand zu Platz eins hat. Nicole Fessel liegt auf Platz 24, Victoria Carl auf der 33. Position.

Böhler ist weg Am Anstieg ist es leider wieder um Stefanie Böhler geschehen und die Deutsche verliert einmal mehr und nun auch wohl endgültig den Anschluss zur Kopfgruppe, die nun nur noch aus zehn Läuferinnen besteht. Mittendrin sind dort auch Stadlober und von Siebenthal. Überraschend gut dabei ist auch Jessica Diggins aus den USA, die eigentlich kürzere Distanzen mehr mag.

Niskanen gibt auf Bittere Tränen bei Kerttu Niskanen! Die Finnin gibt beim Stadiondurchlauf ihr Rennen auf. Neben ihr gab es bisher nur eine Aufgabe, allerdings von einer schwächeren Athletin.

Halbzeit in Lahti Die Hälfte des Rennens haben wir hinter sich gebracht. An der Spitze halten sich weiterhin die großen Favoritinnen, während sich dahinter immer mehr Lücken auftun. Wieder an die erste Gruppe herangekommen ist im Schlepptau von Nathalie von Siebenthal auch Stefanie Böhler. Die anderen deutschen Damen liegen bereits weit zurück.

Tempo bleibt hoch Das Tempo bleibt weiterhin hoch und so verkleinert sich die Kopfgruppe immer weiter. Stadlober ist da noch drin und auch von Siebenthal hält sich wacker in der ersten Gruppe. Stefanie Böhler indes droht langsam den Anschluss zu verlieren.

Gruppe schrumpft zusammen Die Lücken werden immer größer und inzwischen ist die Spitzengruppe auf etwas 20 Athletinnen geschrumpft. Nicht mehr dabei sind unter anderem Nicole Fessel und Victoria Carl. Vielleicht hat Carl da ihr Rennen doch zu schnell angegangen, als sie lange vorne mit drin war?

Bjørgen weiter vorne Es geht zurück ins Stadion und viel neues gibt es nicht zu berichten. Ganz vorne macht Bjørgen das Tempo, dahinter haben sich Pärmäkoski, Weng und Co. eingefunden. Die deutschen Läuferinnen finden sich aktuell weiterhin hinten in der Kopfgruppe wieder. Böhler ist 15, Hennig liegt auf Rang 19.

Gruppe bleibt groß Die Spitzengruppe bleibt weiterhin groß und es liegen aktuell noch 44 Athletinnen innerhalb weniger Sekunden. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon ganz anders erlebt bei den Langläuferinnen ...

Jacobsen wieder vorne dabei Astrid Jacobsen ist inzwischen übrigens wieder ganz vorne angekommen und läuft derzeit an der vierten Position. Richtig gut dabei ist hier auch weiterhin Nathalie von Siebenthal.

Sturz bei Kalla Und Charlotte Kalla haut es bei dieser WM einmal mehr hin! Ohne Fremdeinwirkung rutscht die Schwedin weg, anders als zuvor bei Jacobsen ist das aber nichts passiert und sie ist schnell wieder vorne drin.

Stockbruch bei Hennig Pech für Katharina Hennig! Beim Rauslaufen aus dem Stadion bricht der jungen Deutschen der Stock. Sie bekommt zwar schnell neues Material gereicht, verliert dadurch aber natürlich dennoch einige Positionen.

Fünf Kilometer sind geschafft Die Damen haben die ersten fünf Kilometer des Rennens geschafft und noch herrscht hier die Ruhe vor dem Sturm. 44 Läuferinnen sind noch in der Kopfgruppe mit dabei. Wieder vorne reingekämpft hat sich auch Astrid Jacobsen, der auf Platz 20 nur noch 4,3 Sekunden zur Teamkollegin fehlen.

Carl weiter vorne drin Victoria Carl hält sich auch weiterhin ganz vorne in der Kopfgruppe auf, auch Fessel, Hennig und Böhler sind hier noch drin. Ebenfalls in Position gebracht haben sie die beiden Einzelkämpferinnen aus der Schweiz und Österreich.

Tempo wird wieder geringer Nachdem die Favoritinnen auf den ersten Kilometern ein hohes Tempo angeschlagen wurde, wird nun wieder etwas Geschwindigkeit rausgekommen. Für Jacobsen könnte das jetzt die Möglichkeit sein, doch noch bis vorne reinzukommen. Denn sollte sich Bjørgen entscheiden hier volles Tempo zu laufen, hat sie natürlich keine Chance mehr ranzukommen.

Wo ist Jacobsen? Astrid Jacobsen hat durch das hohe Tempo nach ihrem Sturz jetzt große Probleme wieder den Anschluss zu finden. Die Norwegerin kämpft sich weiter durch das Feld, ist aber erst bis auf Rang 40 vorgekommen.

Bjørgen macht die Tempoarbeit Wenig überraschend finden wir ganz vorne Marit Bjørgen wieder, die die Tempoarbeit leistet. Auch die anderen Favoritinnen Kalla, Weng und Pärmäkoski halten sich ganz vorne auf. Auch die deutsche Victoria Carl hat sich hier eingefunden.

Jacobsen kommt zu Sturz! Im Startgetümmel gibt es den ersten Favoritensturz! Astrid Jacobsen kommt in die Rücklage, verliert die Balance und landet unsanft im finnischen Schnee. Sie rappelt sich wieder auf, aber nun heißt es für sie erst einmal sich durch das gesamte Feld kämpfen.

Los geht's! Der Startschuss ist gefallen und das Feld aus über 50 Damen begibt sich angeführt von Heidi Weng auf die 30 Kilometer. Wir dürfen gespannt sein, welche Taktik die besten Läuferinnen heute laufen. Bleibt man lange zusammen oder sucht mach wieder die Flucht nach vorne und macht schon früh Tempo?

Knackige Minusgrade Die Temperaturen sind heute wieder angezogen und in Lahti herrschen knackige Minusgrade. Im Rennen haben die Damen zudem einmal die Möglichkeit den Ski zu wechseln.

Auch Schweiz mit Einzelkämpferin Auch für die Schweiz ist heute nur eine Athletin am Start, die hat aber gute Möglichkeiten auf ein Topresultat. Nachdem es im klassisch 10er so gar nicht rund lief, will es Nathalie von Siebenthal in ihrer favorisierten Lauftechnik heute wieder besser machen und erhofft sich nach Rang vier im Skiathlon heute das nächste Topresultat. Alle Möglichkeiten dazu hat die Schweizerin auf jeden Fall.

Top Ten das Ziel Die Österreicherin Teresa Stadlober erlebte bisher eine erfolgreiche WM und konnte ihre Rennen auf den Plätzen sechs und zwölf abschließen. Auch für die 30 Kilometer hat die 24-Jährige wieder die Top Ten vorgenommen, dabei sollte ihr es entgegenkommen, dass heute wieder im Massenstart losgelaufen wird. Ein Format, welches ihr mehr entgegenkommt als Einzelstarts.

Das deutsche Team Den deutschen Langläuferinnen und Langläufern droht die dritte medaillenlose WM in Folge, denn auch über die 30 Kilometer ist man krasser Außenseiter. Dass es beim Skiathlon zum Auftakt der WM aber eigentlich recht gut lief, dürfte dennoch Hoffnung machen, denn auch heute wird wieder im Massenstart begonnen. Angehen werden das letzte WM-Rennen heute Nicole Fessel, Stefanie Böhler sowie Victoria Carl und Katharina Henning.

Bjørgen große Favoritin Als große Favoritin in das heutige Rennen geht die Norwegerin Marit Bjørgen, die sich in Lahti mit den Goldmedaillen Nummer 15, 16 und 17 in die Geschichtsbücher einschreiben konnte. Zudem hat die Norwegerin bereits zweimal WM- und einmal Olympiagold über diese Distanz einlaufen können. Neben ihr muss man auch Landsfrau Heidi Weng sowie Kerttu Niskanen und Krista Pärmäkoski aus Finnland auf den Zettel haben.