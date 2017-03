Auf ihrer zweiten Runde hat Katharina Hennig jetzt schon fünf Sekunden Rückstand. Diese Lücke muss für eine Medaille unbedingt wieder geschlossen werden. An der Spitze hat jetzt aber auch die schwedische Startläuferin Probleme.

Und die Polin lässt nicht locker, am langen Anstieg auf dem Weg zum höchsten Punkt der Strecke gibt sie ordentlich Gas. Deutschland und die Schweiz können aber noch mithalten, befinden sich in dieser ersten Gruppe.

Mit ihrer Stärksten, Justyna Kowalczyk, setzt sich zunächst das polnische Team an die Spitze, wodurch das Feld schon auseinander gezogen wird. Bereits nach einer Minute haben wir vorn nur noch zehn Teams, der Rest muss bereits abreißen lassen.

Pünktlich fällt der Startschuss, den Anfang für das deutsche Team macht Katharina Hennig, die Jüngste im deutschen Team, die es gleich mit der norwegischen Sprint-Weltmeisterin Maike Caspersen Falla zu tun bekommt. Bereits in unter einer Stunde, werden wir wissen, wer hier die Team-Medaillen mit nach Hause nimmt.

Das Schweizer Damenteam möchte sich heute ähnlich gut präsentieren wie in der ersten Saisonstaffel, als die vier Damen hinter dem deutschen Team Platz sechs belegen konnten. Diese Platzierung wäre heute ein voller Erfolg. Die Top Ten sind das Minimalziel.

Heute sieht die Besetzung völlig anders aus. Neben den beiden erfahrenen Athletinnen Nicole Fessel und Stefanie Böhler gehen Küken Katharina Hennig und Sandra Ringwald an den Start. Damit muss die vierfache Juniorenweltmeisterin Victoria Carl heute neben der Strecke anfeuern.

Für das DSV-Loipenteam ist die Damenstaffel wohl die letzte realistische Chance auf Edelmetall. Ansonsten wären die Wettbewerbe in Lahti wohl die dritte Nordische Ski-WM ohne Langlauf-Medaille für das deutsche Team. Zuletzt holten die Herren in Oslo 2011 Bronze. Für eine Damenstaffel liegt der letzte WM-Podestplatz noch weiter zurück, 2009 gab es Silber für Zeller, Sachenbacher-Stehle, Gössner und Nystad.

Sie sind das überragende Team der letzten Jahre und haben auch in dieser Saison beide bisherigen Staffelrennen gewonnen, alles andere als ein Sieg der Norwegerinnen wäre heute eine faustdicke Überraschung! Dahinter wird es allerdings spannend: Schweden, der Gastgeber Finnland, Russland, die USA, Polen, aber auch das deutsche Team dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf die Medaillen machen.

Die Tagesaufgabe

Gesucht wird natürlich das beste Team. Dabei gehen für jede Nation zwei Damen in der klassischen Technik, gefolgt von zwei Athletinnen im Skating-Schritt in die Loipe. Jede Langläuferin hat fünf Kilometer zu absolvieren. Das Team, dessen Schlussläuferin am Ende als Erste über die Ziellinie kommt, ist der neue Staffel-Weltmeister!