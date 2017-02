Wer soll Bjørgen schlagen? Wer soll die Norwegerin hier noch aufhalten? Marit Bjørgen hat auf ihren letzten Kilometern mal richtig Zeit gemacht und setzt sich mit über 21 Sekunden Vorsprung zu Kalla auf die erste Position. Da muss jetzt schon einiges passieren, wenn sie sich am Ende des Rennens nicht die Goldmedaille umhängen dürfte.

Jacobsen neue Führende Astrid Jacobsen ist im Ziel und das mit einem satten Vorsprung zur derzeit Führenden! 27,2 Sekunden hatte sie Haag abnehmen können. Nur kurz darauf überquert auch DSV-Läuferin Böhler die Linie und die kann auf ein gutes Rennen blicken: Aktuell steht Rang drei für sie zu Buche.

Kalla macht wieder gut Charlotte Kalla hingegen macht wieder etwas Boden gut. Die Schwedin hat sich auf ihrer zweiten Runde an Heidi Weng rangehängt und in deren Windschatten wieder fünf Sekunden holen können. Im Ziel hat sich nichts geändert und Haag liegt weiter souverän an der Spitze.

Bjørgen bleibt Führende Marit Bjørgen läuft ihr Rennen weiterhin locker durch und hat ihren Vorsprung locker vergrößern können. Krista Pärmäkoski ihrerseits hat auf ihren letzten Kilometern deutlich verloren und ist mit 27,2 Sekunden nur noch Sechste. Da muss sie sich auf den nächsten Kilometern berappeln, wenn es noch eine Medaille werden soll.

Von Siebenthal weit zurück Nathalie von Siebenthal wird in diesem Rennen keine Topplatzierung holen können. Die Schweizerin liegt nach 3,5 Kilometern auf dem 22. Platz der Wertung. Teamkollegin Fähndrich ist im Soll. Bei der letzten Zeitnahm vor dem Ziel ist sie Neunte. Auch Victoria Carl und Katharina Hennig sind hier schon durch, liegen auf den Rängen zehn und 13.

Kalla verliert etwas Bei 6,1 Kilometern hält sich Charlotte Kalla weiterhin an der Spitze, insgesamt ist ihr Vorsprung zur Konkurrenz aber etwas geschrumpft. Im Ziel hat sich derweil Anna Haag auf die erste Position geschoben.

Bjørgen beginnt mit Bestzeit Marit Bjørgen wird ihrer Favortenrolle derzeit mehr als gerecht und hat bei der ersten Zwischenzeit mit 4,9 Sekunden die Führung vor Kalla übernommen. Auch Krista Pärmäkoski, die kurz nach ihr an dieser Stelle durchkommt, kann die Norwegerin nicht gefährden. Sie ist mit 5,8 Sekunden Rückstand Dritte.

Erste Läuferinnen im Ziel Mit Alena Prochazkova aus der Slowakei und der Tschechin Katerina Berouskova haben die ersten Starterinnen ihre zehn Kilometer hinter sich gebracht. Knapp 29 Minuten haben sie dafür benötigt.

Letzte Favoritin unterwegs Mit Heidi Weng geht die letzte große Favoritin auf die Strecke. Im Anschluss an die Norwegerin folgen jetzt nur noch die Läuferinnen aus den sogenannten Exotenländern.

Kalla souverän Bjørgens große Konkurrentin macht derweil schon ordentlich Druck in ihrem Rennen. Gerade kam sie bei 3,5 Kilometern durch und hat an der Stelle mit 16,7 Sekunden Vorsprung zu Jacobsen deutlich die Führung übernommen. Stefanie Böhler ist als beste Deutsche auf Platz sieben zurückgefallen.

Was kann Bjørgen zeigen? Am Start wird es jetzt ernst und die Topfavortin ist mit Marit Bjørgen in die 10 Kilometer gegangen. Ihr folgt dann in einer Minute die Finnin Krista Pärmäkoski, die sich ebenfalls einiges ausgerechnet hat. Dazwischen startet die Österreicherin Anna Roswitha Seebacher.

Stadlober gestartet Mit Teresa Stadlober ist die große österreichische Hoffnung unterwegs und nach dem sechsten Platz im Skiathlon sind die Erwartungen sicherlich auch für heute hoch. Die junge Österreicherin peilt einen Top Ten-Rang an.

Böhler ist dabei Es läuft weiterhin richtig gut für Böhler und die DSV-Läuferin liegt nach 3,5 Kilometern auf den ersten Plätzen. Auch Victoria Carl hat in ihr Rennen gefunden und liegt dort derzeit auf Platz sieben, Hennig ist Zehnte.

Fessel unterwegs Die letzte deutsche Athletin begibt sich jetzt mit Nicole Fessel auf die Reise. Der 33-Jährigen lief es bisher bei dieser WM noch nicht ganz nach Plan, vielleicht kann sie das ja heute ändern?

Einbruch von Brennan Rosie Brennan hat auf den letzten Minuten deutlich verloren und statt auf Position eins, liegt sie bei 6,1 Kilometern nur noch auf Platz vier und das mit deutlichem Rückstand zu Athletinnen, die sie bei 3,5 Kilometern noch im Griff hatte. Vielleicht gab es da einen Sturz bei der US-Amerikanerin?

Kalla setzt sich auf die Eins Charlotte Kalla ist bei der ersten Zwischenzeit durch und hat sich dort mit 5,4 Sekunden Vorsprung zur Landsfrau Nilsson und Astrid Jacobsen aus Norwegen an die Eins gesetzt. Auch bei 3,5 Kilometern führen aktuell die Schwedinnen die Liste an.

Nathalie von Siebenthal legt los Am Start macht sich Nathalie von Siebenthal bereit. Die Schweizerin stapelt trotz ihres vierten Platzes im Skiathlon heute tief. Denn die klassische Technik ist gerade im Einzelstart nicht ihre stärkste Disziplin.

Hennig und Böhler beginnen gut Katharina Hennig beginnt ordentlich und hat sich nach der ersten Zwischenzeit an die vierte Position gut, kurz darauf wird sie dann von ihrer älteren Teamkollegin Stefanie Böhler auf Platz fünf verdrängt.

Kalla in der Spur! Vor zwei Jahren konnte Charlotte Kalla über diese Distanz den Titel holen, da wurde allerdings in der freien Technik gelaufen. Trotzdem gilt die Schwedin natürlich auch heute wieder zu den großen Favoritinnen auf die Medaillen, zumal sie beim letzten Rennen über diese Distanz Rang zwei belegt hatte.

Schwedinnen an der Spitze Ingemarsdotter und Haag haben die erste Zwischenzeit durchlaufen und haben sich wenig überraschend vorerst an die Spitze gesetzt. Bei 3,5 Kilometern liegt derzeit Brennan in Führung. Für Nadine Fähndrich beginnt das Rennen verhalten und ist nach 1,5 Kilometern mit zehn Sekunden Rückstand auf Rang acht zu finden.

DSV-Youngster unterwegs Auch die beiden ersten Deutschen sind mit Katharina Hennig und Victoria Carl jetzt auf der Strecke. Die beiden Läuferinnen konnten zuletzt im Skiathlon mit starken Ergebnissen überzeugen und wir dürfen gespannt sein, was heute im Kampf gegen die Uhr für sie drin sein wird. In gut eineinhalb Minuten wird ihnen dann mit Stefanie Böhler die dritte DSV-Läuferin folgen.

Brennan führt bei 1,5 Kilometern Die erste Zwischenzeit haben bereits zwölf Athletinnen durchlaufen und es führt dort aktuell die US-Amerikanerin Rosie Brennan das Feld mit einem knappen Vorsprung zu Alena Prochazkova an.

Fähndrich in der Loipe Es gilt für die erste von zwei Schweizerinnen. Nadine Fähndrich begibt sich in ihr Rennen über die 10 Kilometer. Um Medaillen kann sie natürlich nicht mitlaufen, aber vielleicht ist ihr ja ein gutes Resultat wie zuletzt in Otepää möglich? Dort war ja die Strecke auch keine leichte.

Schwierige Bedingungen In den letzten Tagen hat sich das Wetter in Lahti komplett geändert und statt knackiger Minusgrade, gibt es nun Plusgrade und die Loipe ist sehr feucht. Es kommt also auch darauf an, wie die Techniker das Material heute herrichten können.

Erste Zeiten laufen ein Die ersten Damen haben derweil schon die erste Zwischenzeit bei 1,5 Kilometern passiert. Aber noch haben diese Zeiten keinerlei Bedeutung, dafür ist das Niveau der Starterinnen noch zu niedrig.

Randall legt los Kikkan Randall hat bei diesen Weltmeisterschaften schon zwei Medaillen gewonnen. Heute dürfte aber keine dritte folgen, denn ihre Stärken liegen vor allem auf den kleineren Distanzen.

Rennen gestartet! Es ist angerichtet und mit der Britin Annika Taylor geht die erste Starterin in den Langlauf über die 10 Kilometer. Die besseren Starterinnen werden ab Startnummer 30 folgen.

72 Athleten dabei Das Starterfeld besteht heute aus 72 Athletinnen, die aus insgesamt 29 Nationen kommen. Marit Bjørgen wird ihr Rennen um 13:12 Uhr beginnen, bereits deutlich früher sehen wir die Titelverteidigerin Charlotte Kalla.

Zwei Schweizerinnen dabei Auch das Team aus der Schweiz ist im heutigen Rennen mit einem Duo am Start. Angeführt wird das Duo durch Nathalie von Siebenthal, die im Skiathlon mit Rang vier ihr bestes Ergebnis bei einer WM feiern konnte. Für heute stapelt die 23-Jährige dennoch tief, denn die klassische Technik liegt im Einzelstart nicht ganz. Als zweite Schweizerin wird Nadine Fähndrich beim zweiten Distanzrennen in Lahti starten. Die Luzernerin hatte zuletzt in Otepää über die Distanz Platz 20 belegt.

Duo aus Österreich Nach ihrem starken sechsten Platz peilt Teresa Stadlober auch im zweiten ihrer WM-Rennen über zehn Kilometer klassisch erneut einen Top-Ten-Platz an. Neben ihr ist heute Anna Roswitha Seebacher dabei, die im Teamsprint vor zwei Tagen den ersten Auftritt auf ganz großer Bühne absolvierte. Für sie geht es heute darum, so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln.

Die deutschen Starterinnen Die Deutschen haben auch heute nur maximal Außenseiterchancen und es geht nur darum, vielleicht unter die Top Ten zu laufen. Für den Klassik-Wettbewerb meldete der DSV die routinierten Läuferinnen Stefanie Böhler und Nicole Fessel sowie die Nachwuchs-Hoffnungen Katharina Hennig und Victoria Carl, die vor einigen Tagen mit guten Platzierungen im Skiathlon überzeugen konnten.

Bjørgen, wer sonst? Als große Favoritin ins Rennen geht niemand anders als die Norwegerin Marit Bjørgen. Die 36-Jährige konnte am Samstag ihren nächsten historischen Erfolg feiern und führt mit inzwischen 15. Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften alleine die ewige Bestenliste an, heute könnte sie Medaille Nummer 16 feiern. Neben ihr muss man vor allem ihre Teamkolleginnen Heidi Weng und Ingvild Flugstad Østberg auf der Rechnung haben. Vor heimischer Kulisse die nächste Medaille möchte Krista Pärmäkoski holen und auch Charlotte Kalla aus Schweden und die Polin Justyna Kowalczyk sollten wir nicht vergessen.

Harte, anspruchsvolle Strecke Lahti ist bekannt für seine harten und anspruchsvollen Strecken und auch heute werden die Athletinnen auf ihren 10 Kilometern kaum Zeit zum Verschnaufen haben. Die Strecke ist gespickt mit vielen größeren und kleinen Anstiegen und dürfte so einmal mehr die Spreu vom Weizen trennen.