Das soll es vom Teamsprint der Damen bei der Nordischen Ski-WM in Lahti gewesen sein. Gleich geht es an dieser Stelle mit dem Finale der Herren weiter. Natürlich berichten wir auch von den drei noch ausstehenden Entscheidungen der Langlauf-Damen über 10km klassisch, Staffel 4x5km und 30km Massenstart Freistil live. Vielen Dank für das Interesse und noch einen schönen Tag.

Russland (+5.56) holt sich ganz, ganz überraschend Silber. Ermöglicht worden ist das in Runde fünf von Belorukova, die sich zwischenzeitlich an die Spitze gesetzt hatte.

Norwegen verteidigt seinen Titel im Teamsprint und gewinnt in einer Zeit von 20:20.56 Gold in Lahti.

Norwegen, Schweden, Finnland, Deutschland, Schweiz, USA, Russland, Italien, Slowenien und Polen haben es in den finalen Durchgang geschafft. Wer holt sich eine Medaille? In wenigen Minuten geht es rund.

Der Modus

Im Teamsprint tritt jeweils ein Duo für eine Nation an. In zwei Halbfinals wurden die zehn Teams für das Finale ermittelt. Gelaufen wird in diesem Jahr – anders als vor zwei Jahren in Falun - klassisch. Wie in der Staffel laufen die Startläufer aller Teams gemeinsam los. Nach einer Runde über 1,3 Kilometer wird gewechselt. Beide Läufer laufen dreimal je eine Runde. Während ein Teammitglied läuft, kann das andere seine Ski präparieren.