Es geht in die letzte Runde Nur noch 3,75 Kilometer dauert es, dann wissen wir, welche Athletin sich am Ende des Rennens Gold umhängen wird. In Frage kommen dafür nur noch Bjørgen und Pärmäkoski, die ihren Vorsprung auf satte 28 Sekunden vergrößern konnten. Der Kampf um Bronze wird dann zwischen Weng und Kalla stattfinden.

Hennig muss zurückstecken Während Teresa Stadlober aus Österreich und die Schweizerin Nathalie von Siebenthal sich anschicken um die Positionen direkt hinter dem Podest zu kämpfen, musste Hennig nun etwas abreißen lassen. Mit Platz elf ist aber auch sie weiterhin gut dabei und darf bisher zufrieden sein.

Abstände werden größer Die Abstände werden immer größer und das sollte es jetzt auch gewesen sein mit dem Rennen um Gold. Für Kalla und Weng scheint es nur noch um Bronze zu gehen. Aber auch in diesen Kampf wird sich wohl keine Athletin mehr einmischen, denn es sind 25 Sekunden bis zur nächsten Gruppe.

Tolles Rennen von Hennig Weiterhin ein tolles Rennen zeigt uns Katharina Hennig, die ja schon einige Male in diesem Winter überraschen konnte. Die 20-Jährige läuft gemeinsam mit Teresa Stadlober aus Österreich und Nathalie von Siebenthal und kann sich weiterhin ohne Probleme in den Top Ten halten. Sandra Ringwald ist auf den letzten Kilometern etwas zurückgefallen und wird derzeit auf Rang 16 geführt.

Da waren's nur noch zwei Heidi Weng und Charlotte Kalla haben jetzt deutlich größere Probleme und so sind es an der Spitze dann mit Bjørgen und Pärmäkoski nur noch zwei Athletinnen, die derzeit für Gold in Frage kommen. Bereits knapp zehn Sekunden sind es, die die beiden Duos trennen.

Der Wechsel steht an Die ersten Athletinnen sind wieder im Stadion und kommen zu ihrem Skiwechsel. Ganz vorne liegt Bjørgen, dahinter folgen Pärmäkoski, Kalla und Weng. Richtig gut dabei ist auch Katharina Hennig, die auf einem guten siebten Platz in die Wechselbox kommt. Auch Stadlober und von Siebenthal sind mit den Plätzen acht und zwölf im vorderen Feld drin.

Wer ist noch dabei? 5,8 Kilometer haben die Läuferinnen schon hinter sich gebracht und das Feld derjeniger, die überhaupt um Medaillen mitkämpfen können ist weiter geschrumpft. Marit Bjørgen, Charlotte Kalla, Krista Pärmäkoski und Heidi Weng haben sich inzwischen bereits um zehn Sekunden von den Konkurrentinnen lösen können.

DSV-Duo weiter dabei Die beiden deutschen Läuferinnen Hennig und Ringwald halten sich weiterhin gut im Rennen, wenn natürlich auch die Plätze ganz vorne schon jetzt außer Reichweite sind. Beide finden sich weiter in der zweiten Gruppe wieder, wo die Abstände noch eng beisammen sind.

Spitzengruppe schrumpft weiter Das Rennen wird mit einer ungeheuren Geschwindigkeit eröffnet und die führenden Ladies scheinen überhaupt keine Lust auf taktische Spielchen zu haben. Auf den letzten Kilometern mussten sich Jacobsen und Haag aus der Führungsgruppe lösen, die nun nur noch aus vier Läuferinnen besteht.

Acht Athletinnen vorne weg Nach den ersten 3,75 Kilometern hat sich die Lücke zwischen den führenden Läufergruppen weiter vergrößert und wir sehen nur noch Skandinavierinnen an der Spitze. Teresa Stadlober und Nathalie von Siebenthal halten sich mit guten Zwischenzeiten an der Spitze der ersten Verfolgergruppe aus.

Sturz von Kalla! Was für ein Pech! Charlotte Kalla kommt in der Abfahrt zu Sturz. Die Schwedin schafft es zwar, wieder zu Bjørgen aufzuschließen, aber das hat natürlich einige Körner gekostet, denn die drückt weiterhin ordentlich auf die Tube.

Deutsche Athletinnen zurückgefallen Die deutschen Athletinnen gehören hingegen zu denjenigen, die abreißen lassen mussten. Noch liegen aber Sandra Ringwald und Katharina Hennig noch gut in der zweiten Verfolgergruppe. Abgeschlagen ist nach ihrem Sturz Victoria Carl.

Tempo bleibt hoch Die Geschwindigkeit bleibt hoch und es wird weiter selektiert. Die Gruppe an der Spitze scheint immer kleiner zu werden und aktuell sieht es danach aus, als würden einzig Kalla, Pärmäkoski, Weng, Haag und Jacobsen das hohe Tempo von Bjørgen ohne Schwierigkeiten mitgehen können.

Bjørgen an der Spitze Marit Bjørgen macht es, wie zu erwarten war. Sofort nach dem Start hat sich die Norwegerinnen an die Spitze gesetzt und hält dort das Tempo hoch, wodurch das Feld schon etwas auseinanderreißt. Einen tollen Beginn legten auch Nathalie von Siebenthal, Teresa Stadlober und Katharina Hennig aus dem deutschen Team hin. Beide sind derzeit in der ersten Gruppe dabei.

Erste Stürze Im Mittelfeld gab es in den ersten Metern im engen Gerangel schon die ersten Stürze. Mitten drin war da leider auch eine deutsche Athletin.

Los geht's! Und auf geht's! Die 50 Starterinnen begeben sich angeführt von den starken Skandinavierinnen auf die Strecke. Dei ersten Kilometer wird das Feld sicherlich eng beisammen bleiben, doch wir dürfen gespannt sein, ob die Norwegerinnen schon im Klassik-Teil die Vorentscheidung suchen.

Auch von Siebenthal alleine Auch in der Schweiz sehen wir heute nur eine Starterin. Wie Stadlober greift Nathalie von Siebenthal erstmals ins WM-Geschehen ein. Die 23-Jährige hofft, dass sie in Lahti an ihre guten Ergebnisse aus dem Weltcup anknüpfen kann und heute ein Ergebnis in den Top 10 erlaufen kann. Ihr großer Knackpunkt wird der Klassikteil sein. Dort muss sie versuchen vorne drinzubleiben, um dann schließlich in ihrer stärkeren Technik noch den ein oder anderen Rang aufzuholen.

Nur Stadlober für Österreich Österreich ist im Skilanglauf eine der kleinen Nationen und so geht heute einzig Teresa Stadlober, für die es der erste WM-Bewerb in Lahti sein wird, in das Rennen. Als Ziel hat sich die Radstädterin die Top Ten vorgenommen, denn normalerweise kommt sie in Massenstart-Rennen immer sehr gut zurecht.

Das deutsche Team Für das deutsche Team wäre eine Medaille eine große Sensation. Bisher lief es zwar ganz ordentlich in dieser Saison, die großen Resultate blieben aber dennoch aus. Die deutschen Damen gehen ohne die Routiniers Nicole Fessel und Stefanie Böhler das heutige Rennen an. Nominiert wurden Victoria Carl, Katharina Hennig, Sofie Krehl und Sandra Ringwald, also vor allem junge Athletinnen. Böhler und Fessel sollen stattdessen den Klassik-Teamsprint am Sonntag bestreiten.

Wer sind die Favoritinnen? Auf jeden Fall wird es in Lahti heute eine neue Weltmeisterin geben, denn die Titelverteidigerin Therese Johaug ist wegen Dopings gesperrt worden. Die großen Gold-Favoritinnen kommen aber dennoch aus Norwegen. Allen voran muss man sicherlich Marit Bjørgen auf der Rechnung haben. Die 36-Jährige hat zuletzt auf nationaler Ebene mit großem Vorsprung die Meisterschaften in dieser Disziplin gewinnen können und auch beim letzten Weltcup vor der WM war sie über die 10 Kilometer in der klassischen Technik überlegen. Immer zu beachten sind auch ihre Teamkolleginnen Heidi Weng und Ingvild Flugstad Østberg. Den Norwegerinnen die Party vermiesen wollen Charlotte Kalla und Krista Pärmäkoski.

Das erwartet uns Der Skiathlon ist ein Distanzrennen über die 15 Kilometer, welches im Weltcup deutlich seltener absolviert wird als die übrigen Disziplinen. Dabei zeichnen ihn zwei Besonderheiten aus: Erstens wird im Massenstart losgelegt. Außerdem müssen die Läuferinnen beide Techniken beherrschen: Die ersten 7,5 Kilometer werden in der klassischen Technik ausgetragen, ehe bei der Hälfte der Strecke Skier und Stöcke ausgetauscht werden. Danach bringen die Athletinnen den Wettkampf im Freistil zu Ende.