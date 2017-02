5. Viertelfinale Auf der Zielgeraden lässt sich die Schwedin das Ding hier nicht mehr nehmen. Doch dahinter wird es noch einmal spannend, denn Heidi Weng kommt von hinten angesprintet. Kurz vor der Ziellinie reißt sie das Bein nach vorn und sichert sich Platz zwei. Dahinter verpassen ihre beiden Teamkolleginnen aber den Einzug ins Halbfinale, das ist eine faustdicke Überraschung!

5. Viertelfinale Am Anstieg zeigt sich ein sehr überraschendes Bild: Alle drei Norwegerinnen befinden sich am Ende des Feldes. Was ist da los? Stimmt das Material nicht? Vorn macht die Schwedin jetzt Dampf und reißt zusammen mit der Italienerin eine kleine Lücke.

5. Viertelfinale Jetzt wird es spannend. Dieses Viertelfinale ist mit Marit Bjørgen, Ingrid Flugstad Östberg, Ida Ingemarsdotterund Heidi Weng top besetzt. Doch zu Beginn ist das Tempo sehr gering, hier werden wohl nur die beiden Ersten einen Platz im Halbfinale finden. Damit scheiden hier bereits zwei Favoritinnen aus.

4. Viertelfinale Die deutschen Starterinnen sind aktuell noch etwas versteckt. Am letzten Anstieg liegen sie am Ende des Feldes. Da muss jetzt eine clevere Abfahrt folgen und Sandra Ringwald geht früh nach außen. Doch gegen das Tempo vorn ist nichts mehr zu machen. Ringwald kämpft zwar, kommt aber nur als Dritte über die Ziellinie. Dabei reicht auch die Zeit nicht aus - Beide Deutschen sind raus, Jessica Diggins gewinnt dieses Viertelfinale.

4. Viertelfinale Im vierten Viertelfinale sehen wir jetzt gleich zwei Deutsche. Sandra Ringwald und Sofie Krehl haben es dabei mit Jessica Diggins aus den USA und Anna Dyvin zu tun. Für Katja Visnar beginnt das Rennen nicht gut. Der Slowenin bricht gleich zu Beginn ein Stock. Zum Glück sind die Helfer schnell zur Stelle.

3. Viertelfinale In der Abfahrt schiebt sich dann die Russin weiter nach vorn, hier gibt es jetzt einen Dreikampf um die direkte Qualifikation für das Halbfinale. Doch am Ende des Anstiegs muss Hanna Kolb abreißen lassen. Auf der Zielgeraden behaken sich zwar die Finnin und die Russin, doch für den zweiten Platz reicht es für die Deutsche nicht mehr ganz. Aktuell ist sie aber beste Lucky Loserin, das war ein ganz schnelles Viertelfinale!

3. Viertelfinale Der Startschuss ist gefallen und die Damen schieben sich kraftvoll aus dem Stadion. Am ersten Anstieg übernimmt Mari Laukkanen die Führung, doch direkt dahinter hält sich Hanna Kolb.

3. Viertelfinale Wir sehen die nächste Deutsche. Hanna Kolb hat es dabei mit einer Biathletin zu tun. Mari Laukkanen konnte in der Qualifikation die zweitschnellste Zeit bringen. Stark einzuschätzen ist auch Natalia Matveeva.

2. Viertelfinale Am Anstieg geht jetzt die Post ab. Maike Caspersen Falla und Hanna Falk ziehen an, die Norwegerin kann bereits ein paar Meter zwischen sich und die Konkurrenz bringen. Dahinter bleibt es ganz spannend. Auf der Zielgeraden setzt sich Hanna Falk gegen Laurien van der Graaff durch, doch die Zeit ist gut. Die Schweizerin darf also noch hoffen!

2. Viertelfinale Das wird ein spannendes Rennen. Gibt es hier bereits den ersten Favoritensturz? Zunächst geht Laurien van der Graaff an die Spitze des Feldes, dahinter halten sich die beiden Skandinavierinnen in ihrem Windschatten.

2. Viertelfinale Eine Favoritin hat sich bereits durchgesetzt, die nächste geht jetzt an den Start. Maike Caspersen Falla, die Führende der Sprintwertung steht jetzt im Aufgebot, mit dabei ist allerdings auch die schnelle Schwedin Hanna Falk. Schwierig wird es da für die beiden Schweizerinnen, die beide im zweiten Viertelfinale starten, denn hier ist auch Kikkan Randall mit von der Partie.

1. Viertelfinale Das Tempo vorn ist enorm hoch, da kann Victoria Carl auch am letzten Anstieg nicht mehr nach vorn kommen. Im Gegenteil bereits vor der Einfahrt ins Stadion muss sie abreißen lassen. Vorne entscheidet Stina Nilsson das Rennen souverän für sich. Dahinter kommt die Kanadierin Caldwell als Zweite über die Ziellinie. Die Norwegerin muss als Dritte auf die Zeit hoffen.

1. Viertelfinale Vor dem ersten Start gibt es gleich eine kleine Verzögerung, da die Startgates noch nicht geschlossen waren. Jetzt ist der Startschuss aber gefallen und Stina Nilsson übernimmt gleich die Führungsarbeit. Dann setzt sich aber die Norwegerin Kathrine Harsem am Anstieg an die Spitze. Victoria Carl liegt aktuell noch am Ende des Feldes.

1. Viertelfinale Und los geht's! Gleich im ersten Viertelfinale werden wir die Junioren-Weltmeisterin Victoria Carl sehen. Die erste DSV-Athletin bekommt es in ihrem Rennen gleich mit einer der Topfavoritinnen zu tun, Stina Nilsson steht mit am Start. Daneben starten auch Sophie Caldwell und die Freundin von Sergey Ustiugov, Elena Soboleva.

Der Modus Für all diejenigen, die die WM zum Anlass nehmen, die Langlaufsprints zum ersten Mal zu verfolgen, hier noch einmal der Ablauf: Im Viertelfinale werden die 30 Starterinnen auf fünf Läufe mit je sechs Athleten aufgeteilt. Die zwei schnellsten jedes Laufs und die zwei besten "Lucky Loser" erreichen das Halbfinale der besten Zwölf.

Zwei Schweizerinnen am Start Aus der Schweiz haben es zwei Damen in die Viertelfinals geschafft. Dabei überzeugte vor allem Laurien van der Graaff, die nur drei Sekunden hinter der Zeit von Qualifikationssiegerin Maike Caspersen Falla über die Ziellinie sprintete. Neben ihr steht auch Nadine Faehndrich als 29. der Qualifikation gleich am Start.

Vier deutsche Damen im Viertelfinale Für die DSV-Starterinnen bleibt heute nur die Außenseiterrolle, dennoch begann der Tag gut: Alle vier deutschen Damen konnten sich für die Viertelfinalläufe qualifizieren, Hanna Kolb sogar mit einem starken sechsten Platz. Für sie und Sandra Ringwald sind heute genau diese Top Sechs und damit eine Finalteilnahme das Ziel!

Skandinavische Favoritinnen Die Damen sind zuerst an der Reihe und ihre heißeste Anwärterin auf den ersten WM-Titel heißt Stina Nilsson. Die Schwedin konnte zuletzt im Sprint von Ottepää siegen, der auch in der freien Technik ausgetragen wurde. In der Sprintwertung führt allerdings die Norwegerin Maike Caspersen Falla, die sich in Ottepää allerdings wie ihre Teamkollegin Heidi Weng der Schwedin geschlagen geben musste. Zu beachten sind auch Marit Bjørgen und Hanna Falk.