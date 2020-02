Liveticker

Samstag Sprint der Männer Am Samstag steht das erste Einzelrennen der Männer an. Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Johannes Kühn und Philipp Horn gehen für die deutschen Farben im Sprint an den Start. Der große Favorit kommt natürlich aus Norwegen - Johannes Thingnes Bö.

Susann Dunklee im ZDF "Ich dachte nicht, dass ich das schaffe in diesem Jahr. Das ist unglaublich. Ich habe gesehen, dass die anderen viele Fehler gemacht haben."

Vanessa Hinz im ZDF "Mit dem Laufen bin ich zufrieden, wenn der dumme Fehler nicht gewesen wäre. Beim Schießen warte ich und warte. Ich hätte die Arschbacken zusammenkneifen müssen und durchziehen."

Ziel Vita Semerenko aus der Ukraine landet auf dem elften Platz. Damit ist nun klar: Marte Olsbu Röiseland holt die zweite Goldmedaille für Norwegen. Auf dem zweiten Platz landet Susann Dunklee aus den USA. und Dritte wird überraschend die Tschechin Lucie Charvatova.

Ziel Janina Hettich verpasst den Verfolger, ist derzeit auf dem 62. Platz. Schade, fünf Fehler, vier davon beim Stehend-Anschlag, das waren zu viele.

km 7,2 Jetzt wird die Ukrainerin durchgereicht, ist derzeit Zehnte.

km 6,1 Vita Semerenko wird ein sehr gutes Ergebnis schaffen, liegt noch auf dem fünften Platz hier.

Denise Herrmann im ZDF "Mit drei Fehlern kann man nicht davon ausgehen, dass man um eine Medaille mitkämpft. Aber bei den Bedingungen heute. Ich fühle mich top in Schuss auf der Loipe, aber mit drei Fehlern. Ich versuchte, langsamer hinzulaufen. Es war auf der Strecke nicht leicht."

Gute Ergebnisse - keine Medaille Denise Herrmann auf fünf, Franziska Preuß auf acht, Vanessa Hinz auf 13, Karolin Horchler auf 22 - das Ergebnis ist gut, für eine Medaille reicht es aber leider nicht.

Franziska Preuß im ZDF "Mir ging es beim Schießen besser, mich ärgern die beiden letzten Fehler extrem. Einer weniger und man wäre weiter vorn. Ich muss aber zufrieden sein, für Sonntag ist es eine gute Ausgangsposition."

2. Schießen Und noch eine Ukrainerin. Vita Semerenko trifft alle zehn Scheiben, Platz fünf. Aber läuferisch ist sie nicht so stark, die Medaillen sind nicht in Gefahr.

Ziel Karolin Horchler ist auch im Ziel, derzeit auf dem 21. Platz. Ein ordentliches Ergebnis.

Ziel Lucie Charvatova aus Tschechien schafft es, rettet noch vier Sekunden vor der Ukrainerin und wird Dritte. Zweite Medaille für Tschechien. Denise Herrmann fällt auf den fünften Platz zurück.

Ziel Pidrushna bleibt vor Herrmann und ist vorerst Dritte.

2. Schießen Janina Hettich mit ganz schwachem Schießen, vier Fehler. Der Wind hat aber auch heftig aufgedreht.

km 7,2 Pidrushna ist jetzt Dritte, sechs Sekunden vor Herrmann. Und die Tschechin? Die ist derzeit noch acht Sekunden vor Pidrushna.

Alle halten den Atem an Die Tschechin kämpft und kämpft. Aber Herrmann ist super gelaufen.

km 6,1 Pidrushna ist hier auf Platz vier, Charvatova hat 20 Sekunden Rückstand ist Dritte. Aber die Tschechin hat Zeit verloren. Das wird ganz eng.

2. Schießen Auch stark die Ukrainerin Olena Pidrushna. Sie ist hier Sechste.

2. Schießen Die Tschechin Lucie Charvatova ist Zweite, ganz starke Leistung. Sie hat fast 40 Sekunden auf Herrmann, da waren wir doch zu voreilig. Das wird knapp.

2. Schießen Karolin Horchler ist jetzt beim Stehend-Anschlag. Fünf Treffer, sehr gut. Damit schiebt sich die vierte Deutsche auf den 16. Platz. Wir auch ein gutes Ergebnis.

1. Schießen Ein Fehler bei Janina Hettich bei ihrem ersten WM-Schießen.

Ziel Hinz kommt ins Ziel und es ist der zehnte Platz.

Ziel Marte Olsbu Röiseland, Susann Dunklee und Denise Herrmann. Das Podest steht wohl fest. Franziska Preuß ist immer noch Sechste und Vanessa Hinz ist auf Top-Ten-Kurs.

2. Schießen Elisa Gasparin kommt mit makelloser Bilanz zum Schießstand. Drei Scheiben bleiben stehen, damit fällt auch sie weit zurück. Die erste deutsche Medaille bei der WM ist mittlerweile zum Greifen nah.

km 7,2 Hanna Öberg liegt auf Platz zwölf, die drei Fehler haben ihr die Medaille gekostet. Jetzt kommt sie als Zwölfte ins Ziel.

Ziel Die Österreicherin Lisa Theresa Hause mit guter Leistung und einem respektablen elften Platz.

1. Schießen Horchler hier auf dem 40. Platz.

2. Schießen Hinz auf dem 13. Platz, 54 Sekunden hinter der Bestzeit.

1. Schießen Die vierte Deutsche, Karolin Horchler, mit einem Fehler.

2. Schießen Vanessa Hinz ist dran. Der erste Schuss geht daneben. Danach geht es gut. Macht zwei Fehler, wird aber eine gute Platzierung. Derzeit liegen Herrmann und Preuß auf drei und sechs.

2. Schießen Kaisa Mäkäräinen hat schon zwei Fehler, jetzt kommen noch zwei dazu.

2. Schießen Die Französinnen heute wieder indisponiert. Anais Bescond mit insgesamt zwei Fehlern als Zwölfte noch die Beste.

Ziel Durchatmen: Röiseland und Dunklee werden Gold und Silber unter sich ausmachen. Herrmann derzeit auf drei, mal sehen, ob da noch jemand von hinten kommt. Derzeit sieht es gut aus für die Deutsche.

Ziel Herrmann schaffte tatsächlich noch den dritten Platz. Mal sehen, ob es am Ende zu Bronze reichen wird.

2. Schießen Hanna Öberg leistet sich drei Fehler und ist draußen.

Start Karoline Horchler ist übrigens auf der Strecke.

km 7,2 Herrmann liegt schon auf dem dritten Platz, 34 Sekunden hinter der Norwegerin Röiseland.

Wer kann noch reinlaufen? Hanna Öberg aus Schweden ist noch eine Kandidatin, muss aber auch im Stehend-Anschlag erst noch bestehen.

1. Schießen Vanessa Hinz nach dem ersten Schießen 21.

Herrmann macht Dampf 15 Sekunden hat die Deutsche wohl schon aufgeholt. Zehn Sekunden hat sie noch gutzumachen. Das schafft die Sächsin bestimmt.

Ziel Platz zwei für Susann Dunklee aus den USA. Das dürfte die Silbermedaille werden.

1. Schießen Vanessa Hinz gleich mit einem Fehler. Es bleibt dabei.

km 7,2 Es geht um Gold, Dunklee aus den USA immer noch 3,4 Sekunden vor Röiseland. Das wird ganz, ganz knapp. Nur noch 300 Meter.

1. Schießen Kaisa Mäkäräinen aus Finnland muss zwei Mal in die Strafrunde.

Ziel Franziska Preuß hat ein starkes Rennen abgeliefert, schafft die Zeiten von Vittozzi und Wierer nur ganz knapp nicht.

2. Schießen Wie groß ist der Rückstand? Es sind nur 50 Sekunden hinter der Besten. Aber eine halbe Minute zu Platz drei, mal sehen.

2. Schießen Eine Scheibe bleibt stehen. Geht da noch was?

1. Schießen Hanna Öberg aus Schweden, war Dritte bei den Zwischenzeiten. Und sie räumt alle fünf Scheiben ab. Platz zwei.

km 4,7 Herrmann hat wieder 15 Sekunden gutgemacht, jetzt die Zeit von Preuß. Aber beim Stehend-Anschlag darf sie sich keinen Fehler mehr leisten.

Ziel Paulina Fialkova erreicht jetzt das Ziel und ist Sechste. Vorn weiter Röiseland aus Norwegen vor den beiden Italienerinnen Vittozzi und Wierer.

Ziel Lisa Vittozzi schiebt sich zwischen Röiseland und Wierer auf den zweiten Platz.

2. Schießen Susann Dunklee aus den USA schafft es, zehn Scheiben abzuräumen. Sie liegt in Führung, 13 Sekunden vor Röiseland. Das ist die große Chance auf eine Medaille.

Start Die dritte Deutsche macht sich auf den Weg. Vanessa Hinz ist unterwegs.

2. Schießen Schade, Franziska Preuß lässt die fünfte Scheibe stehen und geht als Fünfte auf die Strecke. Was wäre da möglich gewesen.

Ziel Jetzt kommt die vielleicht schon neue Weltmeisterin Marte Olsbu Röiseland ins Ziel. Großer Vorsprung. Dorothea Wierer kommt als Zweite ins Ziel, 39 Sekunden zurück.

Ziel Aita Gasparin hat sich auf den zweiten Platz geschoben.

1. Schießen Linn Persson aus Schweden trifft alle fünf Scheiben und schiebt sich auf den elften Platz.

1. Schießen Herrmann mit 49 Sekunden Rückstand auf dem 22. Platz. Da muss sie mächtig punkten auf der Strecke.

km 4,7 Franziska Preuß ist läuferisch gut unterwegs, liegt hier weiter auf dem elften Platz.

Ziel Ivona Fialkova aus der Slowakei geht in Führung.

1. Schießen Liegend kann Denise Herrmann ja eigentlich. Jetzt kommt es darauf an. Zwei Scheiben bleiben schon stehen, einen hat sie noch. Es bleiben zwei Extra-Runden. Das wird schwer.

Ziel Die ersten Damen haben die 7,5 Kilometer schon geschafft. Hier führt derzeit Yuliia Dzhima aus der Ukraine.

km 2,2 Herrmann 6,6 Sekunden vor Eckhoff bei dieser Zwischenzeit.

2. Schießen Auch Paulina Fialkova aus der Slowakei leistet sich zwei Fehler und wird zurückfallen.

1. Schießen Sehr gut Susann Dunklee aus den USA, die sich auf den dritten Platz schiebt.

Herrmann in der Loipe stark Denise Herrmann ist natürlich auf den ersten Kilometern die schnellste der Damen. Aber das Schießen ist heute sehr kompliziert.

2. Schießen Tandrevold aus Norwegen muss vier Mal in die Strafrunde. Die nächste Favoritin aus Norwegen ist raus.

2. Schießen Röiseland liegt trotz des einen Fehlers in Führung. Zehn Sekunden vor Aita Gasparin. Wierer ist 28 Sekunden zurück.

1. Schießen 35 Sekunden Rückstand für Preuß, Platz elf.

2. Schießen Je ein Fehler bei Dorothea Wierer und Marte Olsbu Röiseland.

1. Schießen Franziska Preuß ist beim Liegend-Anschlag. Die letzte Scheibe bleibt stehen, unterwegs war sie 15 Sekunden hinter der Bestzeit.

2. Schießen Aita Gasparin aus der Schweiz zeigt, dass es gehen kann. zehn Treffer und die Führung vor Ivona Fialkova.

2. Schießen Vier Scheiben bleiben bei Eckhoff stehen. Wahnsinn!

Start Mit Nummer 40 geht Denise Herrmann auf die Strecke.

2. Schießen Hier ist noch keine Athletin fehlerfrei durchgekommen. Dzhima liegt weiter knapp in Führung.

km 4,7 Tiril Eckhoff hat auf der Strecke Zeit gutgemacht. Noch 33 Sekunden Rückstand, nach dem Schießen waren es noch 50.

2. Schießen Die Ukrainerin Yuliia Dzhima diesmal ohne Fehler und knapp in Führung hier.

1. Schießen Paulina Fialkova aus der Slowakei macht es besser und geht in Führung. Acht Sekunden vor Hojnisz-Starega.

1. Schießen Der Wind hat aufgefrischt und auch Vittozzi muss zwei Mal in die Strafrunde. Das ist heute nicht ganz leicht.

1. Schießen Ingrid Landmark Tandrevold schiebt sich mit fehlerfreiem Schießen auf den zweiten Platz, drei Sekunden hinter der Polin.

2. Schießen Monika Hojnisz-Starega leistet sich hier zwei Fehler. Erstmal führt sie, aber damit fällt sich zurück.

1. Schießen Jetzt Röiseland beim Liegend-Anschlag. Sie ist schnell und schießt vorzüglich. Das ist die neue Führende. Denkt man, Platz drei hinter Hojnisz und Aita Gasparin.

1. Schießen Die Italienerin Wierer kommt auch nicht ungeschoren davon. Eine Strafrunde muss sie laufen.

1. Schießen Eckhoff hat 42 Sekunden Rückstand auf die führende Polin. Jetzt kommen Wierer und Röiseland.

Start Jetzt gleich mit Nummer 29 Franziska Preuß auf der Strecke.

1. Schießen Tiril Eckhoff gleich mit einem Fehler. Es werden zwei Strafrunden. Das ist mal ein Ding, das wird schwer für die so überragende Norwegerin.

km 1,1 Röiseland aus Norwegen schiebt sich auf den zweiten Platz.

1. Schießen Lena Haecki aus der Schweiz leistet sich drei Fehler. Das ist eine Enttäuschung. Die Polin Hojnisz-Starega weiter in Führung hier.

km 2,2 Eckhoff hat hier noch etwas zugelegt. Fast zehn Sekunden liegt die Norwegerin vorn.

km 1,1 Dorothea Wierer bleibt zurück, dritter Platz, sechs Sekunden hinter Eckhoff.

km 1,1 Tiril Eckhoff hat die neue Bestzeit, drei Sekunden vor Hojnisz-Starega.

1. Schießen Yuliia Dzhima leistet sich einen Fehler und noch einen. Die Ukrainerin fällt damit weit zurück. So schnell geht es.

Start Mit Nummer 20 jetzt die Italienerin Lisa Vittozzi, die gestern schon Silber gewonnen hatte.

km 2,2 Hier liegt die Polin Hojnisz-Starega weiter vorn, Dzhima jetzt fünf Sekunden dahinter auf Platz zwei.

1. Schießen Die Polin Hojnisz-Starega ist beim Liegend-Anschlag, läuferisch gut unterwegs und jetzt auch mit fünf Treffern. Der Wind war gerade etwas eingeschlafen.

km 1,1 Lena Haecki hier auf dem vierten Platz, knapp fünf Sekunden zurück.

Start Mit den Nummern 15 und 16 Dorothea Wierer und Marte Olsbu Röiseland.

km 1,1 Yulia Dzhima aus der Ukraine schafft die Zeit von Hojnisz nicht ganz, ist hier Zweite.

Start Jetzt macht sich Eckhoff auf den Weg, die Goldmedaille gestern mit der Mixed-Staffel war natürlich der perfekte Auftakt für die hoch favorisierten Norweger.

km 1,1 Hojnisz-Starega liegt weiter vorn, drei sind hier aber erst durch.

Start Gleich dann eine der großen Favoritinnen mit Nummer elf, Tiril Eckhoff.

km 1,1 Wir haben die erste Zwischenzeit der Polin Hojnisz-Starega.

Start Lena Haecki aus der Schweiz ist ebenfalls immer für ein starkes Ergebnis gut. Sie startet gleich mit Nummer acht.

Start Yulia Dzhima aus der Ukraine mit Startnummer fünf, die erste Damen, die für eine Richtzeit sorgen könnte.

Der Sprint ist gestartet Die Polin Hojnisz-Starega ist schon unterwegs. Sie muss drei Mal eine 2,5 Kilometer lange Runde zurücklegen.

Der Wind hat etwas aufgefrischt Etwas mehr Wind ist heute auf der Strecke und vor allem am Schießstand.

Wetter und Stimmung wieder toll Antholz präsentiert sich wieder von seiner sonnigen Seite. Dazu 20.000 Fans im Skistadion und an der Strecke. Besser könnten die Bedingungen nicht sein.

Polin eröffnet den Sprint Monika Hojnisz-Starega wird 14:45 Uhr als erste Läuferin auf die Strecke gehen.

Herrmann kämpferisch Herrmann gab sich nach dem Rennen gestern kämpferisch: "Jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, wäre die falsche Devise. Man muss dieses Rennen abhaken und nach vorne schauen."

Wackeldisziplin Stehend-Anschlag Die Mixed-Staffel gestern hatte klar vor Augen geführt: Denise Herrmann ist in einer starken Laufform, entscheidend wird ihre Leistung beim Stehend-Schießen. Da hatte die 31-Jährige am Donnerstag große Probleme.

Sprint-Weltcup - nur Herrmann auf dem Podest Die deutsche Sprint-Bilanz ist ausbaufähig. Nur Herrmann schaffte es in Oberhof als Zweite auf das Podest. Preuß wurde in Östersund immerhin Vierte.

Frühe Startnummern für Top-Trio Eckhoff wird als erste Favoritin mit Nummer elf ins Rennen gehen. Wierer hat die Nummer 15, Röiseland die 16.

Favoritinnen aus Norwegen und Italien In den fünf Sprints der Saison bisher gab es zwei Siege für Dorothea Wierer und Tiril Eckhoff. Beide gehören auch heute zu den Topfavoritinnen, ebenso Marte Olsbu Röiseland, die in Oberhof die Nase vorn hatte.

Geduld gefragt - die deutsche Startnummern Das sind die deutschen Startnummern: Preuß – 29, Herrmann – 40, Hinz – 62, Horchler – 78, Hettich – 92. Insgesamt gehen 102 Frauen heute an den Start.

Fünf DSV-Starterinnen Für deutsche Damen dürfen an den Start. Herrmann ist als Weltmeisterin in der Verfolgung 2019 ohnehin gesetzt, zudem gehören Franziska Preuß, Vanessa Hinz, Karolin Horchler und Janina Hettich zum Team.

Donnerstag Platz vier für Deutschland Am Donnerstag hatte es in der Mixed-Staffel nicht ganz gereicht mit der ersten WM-Medaille. Platz vier war in Ordnung, die eine Strafrunde von Denise Herrmann nervte schon. Heute nun: neues Spiel neues Glück.