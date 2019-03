Liveticker

Es ist ganz schwer, heute die Favoritin auszumachen. Natürlich muss man immer mit Kuzmina rechnen. Auch die starken Norwegerinnen mit Ingrid Landmark Tandrevold und Tiril Eckhoff sind für eine Medaille gut. Und die Schwedin Hanna Öberg hat sicher Wut im Bauch, nachdem sie gestern in der Staffel das sichere Gold noch an Norwegen verlor. Und natürlich die Deutschen um Denise Herrmann und Laura Dahlmeier.

Zwei deutsche Siege in der Saison

Auch in der laufenden Saison gab es schon zwei deutsche Siege im Massenstart. In Antholz setzte sich Dahlmeier durch, in Ruhpodling siegte Franziska Preuß. Das Rennen in Nove Mesto ging an die Slowakin Anastasiya Kuzmina.