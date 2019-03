Liveticker

... Denise Herrmann. Sie war die schnellste in der Loipe vor Roeiseland und Eckhoff. Schade, dass es bei Herrmann beim Stehendschießen nicht ganz rund lief.

Auch wenn noch nicht alle im Ziel sind, lässt sich schon sagen: Die neue Sprint-Weltmeisterin heißt Anastasija Kuzmina. Silber geht völlig überraschend an Ingrid Tandrevold aus Norwegen vor Laura Dahlmeier.

Herrmann passiert diese Zeitmarke. Sie schiebt sich auf sechsten Platz vor. Was für eine Aufoljagd! Aber die Zeit von Dahlmeier wird sie nicht attackieren können.

Preuß hat es geschafft. Mit einem Fehler ist sie 52 Sekunden langsamer als Kuzmina. Da ist noch alles drin am Sonntag im Verfolgungsrennen.

Ziel

Kuzmina, Tandrevold und Dahlmeier - so sieht es aktuell auf dem Treppchen aus und wohl auch am Ende. Alle Läuferinnen sind unterwegs und keine läuft in der Region des Spitzentrios.