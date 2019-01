Liveticker

Fazit Glückwunsch an die Tschechin. Glückwunsch auch an Kaisa Mäkäräinen, die nach einer ganzen Reihe verpatzter Rennen Zweite wurde, und an die Norwegerin Marte Olsbü Röiseland.

Ziel Dafür ist Marketa Davidova überglücklich. Die junge Tschechin gewinnt ihr erstes Weltcuprennen. Mit Startnummer fünf war sie losgelaufen, setzte im Ziel die erste Richtzeit und musst bis zur letzten Läuferin warten.

Ziel Betreuer helfen Dahlmeier auf die Beine und stützen sie auf dem Weg aus dem Zielbereich. Sie ist noch immer völlig fertig.

Ziel Ganze 4,2 Sekunden fehlen ihr zum Sieg, und nur 0,7 Sekunden aufs Podest. Völlig ausgepumpt liegt sie im Ziel. Vorzuwerfen hat sie sich nichts.

Ziel Dahlmeier kämpft bis zum Schluss. Aber am Ende ist es "nur" Platz vier.

km 7,1 Dahlmeier fightet. Aber sie ist noch nicht in läuferischer Top-Form. Nur noch 0,2 Sekunden beträgt ihr Vorsprung.

km 6,1 Dahlmeier verliert in der Loipe. Nur noch 2 Sekunden hat sie Vorsprung auf Davidova. Und dahinter ist es eng. Zwischen Platz 1 und Platz drei im Ziel sind es 3,5 Sekunden.

Herrmann im Ziel Herrmann ist im Ziel wieder ratlos. "Mit zwei Fehlern liegend angefangen ..." Die Oberwiesenthalerin schüttelt nur den Kopf. Läuferisch war sie Top: "Die Strecke liegt mir sehr gut."

Überblick nach 2. Schießen 1. Dahlmeier, 2. Davidova, 3. Hauser, 4. Mäkäräinen, 5. Vittozzi, 6. Hojnisz, ... 26. Herrmann, 33. Hildebrand, 24. Horchler, 50. Hinz

Zweites Schießen Dahlmeier schießt ruhig und trifft alles. Sie geht mit fast 8 Sekunden Vorsprung auf Davidova auf die Schlussrunde.

km 4,6 Dahlmeier verliert etwas auf der Strecke, etwa 12 Sekunden liegt sie hier hinter Mäkäräinen. Aber sie ist schneller als Davidova.

Überblick nach 1. Schießen 1. Wierer, 2. Mäkäräinen, 3. Vittozzi, 4. Dahlmeier, 5. Chevalier, 6. Hojnisz, 42. Hinz, 51. Herrmann, 57. Horchler, 72, Hildebrand

Ziel Herrmann im Ziel auf Rang 13. Die Oberwiesenthalerin hat auf der Schlussrunde 22 Sekunden auf Davidova aufgeholt. Sie war mit Abstand die Schnellste.

Erstes Schießen Dahlmeier mit einem tollen Schießen. Null Fehler und mit nur 3,8 Sekunden Rückstand auf die Spitze Platz vier. Die vor ihr liegenden Wierer, Mäkäräinen und Vittozzi haben stehend alle gepatzt.

km 7,1 Apropos Herrmann. Die läuft mal wieder eine wahnsinnige Schlussrunde. Platz 13.

km 2,2 Dahlmeier hält ihr Tempo. Drei bis vier Sekunden ist sie langsamer al Kuzmina, Mäkäräinen und Herrmann.

km 1,1 Laura Dahlmeier geht relativ flott an. Nur 5 Sekunden hinter Kuzmina, nur 2 hinter Herrmann.

Ziel Karolin Horchler ist inzwischen auch im Ziel. 1:28 Rückstand und Rang 31 bei reichlich 50 Läuferinnen im Ziel. Im Interview klagt sie etwas über Magenprobleme.

Zweites Schießen Herrmann packt sich noch eine weitere Runde drauf. Mit 46 Sekunden Rückstand und Platz 23 ist sie bislang Deutschlands Beste.

Start Als allerletzte nimmt Laura Dahlmeier das Rennen auf. Der letzte Platz im Massenstart von Ruhpolding spiegelte mit Sicherheit nicht ihr Leistungsvermögen wider. Trotz Trainingsrückstand kann sie mehr, das hat sie in diesem Winter ja schon gezeigt. Der Platz heute ist auch nicht so wichtig. Das Ziel sind die WM Anfang März in Schweden.

Ziel Hojnisz ist im Ziel auf Platz fünf. Ganz eng ist es da vorn. Etwas unter dem Radar hat sich dort auch noch die Russin Mironowa (0 Fehler) reingemogelt.

km 7,7 Aber die Polin wird langsamer, liegt hier eine Sekunde hinter Röiseland.

Ziel Röiseland hat nochmal mächtig aufgedreht, aber es reicht "nur" für Platz drei. 3,5 Sekunden fehlen ihr auf Davidova. Aber hinter ihr kommt noch Hojnisz.

km 6,1 Hojnisz und Röiseland streiten sich offenbar um Rang drei. Die Polin zwei Sekunden vor der Norwegerin.

Erstes Schießen Herrmann ist nach ihren zwei Fehlern 42. mit 51 Sekunden Rückstand.

Zweites Schießen Die Polin Hojnisz mischt auch noch vorn mit. Mit einem Schießfehler liegt sie 9 Sekunden hinter Davidova.

Erstes Schießen Denise Hermmann muss zweimal in die Strafrunde. Der dritte und vierte Schuss gingen daneben.

Zweites Schießen Röiseland schießt stehend null Fehler, liegend hatte sie einen. Das ist Platz sechs mit 10 Sekunden auf Davidova. Ein Podestplatz ist noch drin.

Ziel Kuzmina ist im Ziel, und auch sie hat verloren. Nur platz 6. Wer kann die Tschechin da vorn noch verdrängen?

Ziel Hauser hat auf der Schlussrunde stark verloren. Sie ist vorerst Fünfte.

Zweites Schießen Bei Karolin Horchler klappt diesmal alles. Sie reiht sich auf Rang 18 ein, direkt hinter Hildebrand, 57 Sekunden zurück.

Ziel Vittozzi verdrängt Wierer vom dritten Platz. Nach wie vor führt Davidova vor Mäkäräinen.

Start Mit der relativ hohen Startnummer 67 macht sich Denise Herrmann auf den Weg. Läuferisch gehört sie zu den allerbesten im Feld. Am Schießstand sind ihre Leistungen nach den wenigen Jahren Biathlon noch immer sehr inkonstant.

Zweites Schießen Lisa Theresa Hauser hat zum zweiten mal null geschossen. Die Österreicherin nur 3 Sekunden hinter Davidova. 3. Mäkäräinen, 4. Vittozzi, 5. Wierer, 6. Kuzmina.

Ziel Hildebrand und Hinz sind im Ziel. Hildebrand 1:09 hinter Davidova vorerst auf Platz 9, Hinz mit 1:30 Rückstand 12. Aber erst 17 sind im Ziel

Zweites Schießen Kuzmina läuft irre. Zweiter Fehler für die Slowakin, dennoch ist sie nur 13 Sekunden hinter der Spitze. Das könnte sei zulaufen.

Erstes Schießen Auch Fialkova muss einmal in die Runde. Die Russin Jurlowa schießt eine Null, hat aber dennoch 18 Sekunden Rückstand.

Erstes Schießen Karolin Horchler hat inzwischen geschossen. Die letzte Scheibe wollte nicht fallen. Horchler schon 55 Sekunden zurück.

Ziel Auch Mäkäräinen kommt nicht an Davidova vorbei. 1,7 Sekunden fehlen der Finnin. Erleben wir hier eine faustdicke Überraschung?

Zweites Schießen Vittozzi mit einem weiteren Fehler.

Ziel Wierer schafft es wie angekündigt nicht, Davidova zu verdrängen.

Zweites Schießen Diesmal hat alles geklappt bei Franziska Hildebrand. 55 Sekunden ihr Rückstand auf die Spitze. da ist sie 25 Sekunden schneller als Hinz.

Ziel Davidova im Ziel mit der Bestzeit. Mal sehen, wie lange die hält. Wierer hat auf der Strecke verloren, Mäkäräinen holt etwas auf.

Erstes Schießen Kuzmina leistet sich einen Fehler, 20 Sekunden liegt sie hinter Wierer. Läuferisch ist das top.

Zweites Schießen Hinz hat Probleme mit dem Schießen, hat offenbar Patronen, die sie noch gebraucht hätte, rausrepetiert. Mit einem Fehler kommt sie da noch gut durch, aber die Zeit ist weg: 1:20 Minuten Rückstand. da fällt sie noch weit zurück.

Zweites Schießen Mäkäräinen kam wieder mit Bestzeit zum Schießen. Auch sie wartet lange zwischen den Schüssen. Auch sie lässt eine Scheibe stehen. Platz zwei, 7 Sekunden hinter Davidova, praktisch zeitgleich mit Wierer.

Erstes Schießen Vittozzi hält sich schadlos und platziert sich auf Rang drei, drei Sekunden hinter Wierer.

Start Inzwischen ist auch Karolin Horchler auf der Strecke. Sie muss am Schießstand den Grundstock für ein gutes Resultat legen, eine sichere Schützin ist sie ja.

Zweites Schießen Wierer mit dem einen Fehler nur sieben Sekunden hinter Davidova.

Zweites Schießen Wierer wartet diesmal lange zwischen den Schüssen. Eine Scheibe bleibt stehen.

Zweites Schießen Die Tschechin Davidova schießt zum zweiten Mal fehlerfrei und setzt sich erstmal an die Spitze.

Erstes Schießen Auch Hildebrand ist relativ langsam angegangen. Auch sie belohnt sich nicht. Gleich zwei Fehler, und das Trefferbild weit gestreut.

Start Mit Kuzmina macht sich die nächste Favoritin auf.

Erstes Schießen Hinz ist das Rennen langsam angegangen. Das zahlt sich nicht ganz aus, die vierte Scheibe bleibt stehen. Möglicherweise hätte sie reagieren müssen, die Schüsse hatten alle eine Rechtstendenz. Platz 8 vorerst, 40 Sekunden der Rückstand auf Wierer.

Start Jetzt macht sich Vitozzi auf den Weg.

Erstes Schießen Mäkäräinen kommt mit Bestzeit zum Schießstand. Sie schießt langsamer als Wierer, aber sie trifft alles. Vorerst Platz zwei, zwei Sekunden hinter Wierer.

Erstes Schießen Wierer schießt für ihre Verhältnisse bedächtig. Aber schnell ist das allemal noch und auch fehlerfrei. Wierer geht in Führung, 11 Sekunden vor Egan.

km 1,1 Mäkäräinen geht einen Tick schneller an als Wierer.

Erstes Schießen Die US-Amerikanerin bleibt ohne Fehler und setzt die erste Richtzeit.

Start Franziska Hildebrand ist unterwegs. Die Sachsen-Anhalterin kämpft sich bisher auch so durch die Saison. Immer wieder machen sich die Schienbeine bemerkbar. Beim Sprint in Ruhpolding war sie 18. geworden.

Erstes Schießen Simon ist die erste am Schießstand. Die Französin leistet sich einen Fehler.

km 1,1 Wierer setzt zwar nicht die Bestzeit, geht aber doch recht flott an.

Start Jetzt aber die erste Deutsche. Vanessa Hinz geht auf die Stecke. Der Bayerin vom SC Schliersee hatte zuletzt noch mit den Folgen einer Erkrankung und dem daraus resultierenden Trainingsausfall zu kämpfen. Wünschen wir ihr, dass es weiter bergauf geht.

Start Kaisa Mäkkärinen startet. Bei der Finnin lief zuletzt nicht viel zusammen. Aber wahrscheinlich muss sie nur mal wieder am Schießstand durchkommen. Zu Saisonbeginn hatte es ja auch geklappt.

Start Dorothea Wierer macht sich auf den Weg. Sie ist die erste der Favoritinnen. Die Südtirolerin sehen heute viele vorn.

Strahlender Sonnenschein Die Bedingungen heute sind übrigens traumhaft. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen von minus 5 Grad. Ein bisschen Wind ist da, aber das sollte heute nicht das Problem sein.

Start Es geht los. Julia Simon aus Frankreich nimmt als erste die 7,5 Kilometer in Angriff.

Die Höhe von Antholz Apropos Antholz. Nicht zu unterschätzen ist die Höhe hier. 1.600 Meter über dem Meeresspiegel sind nicht Jederfraus Sache. (Jedermanns natürlich auch nicht).

Sorgenkind Dahlmeier Laura Dahlmeier, die nach Verletzungen im Sommer verspätet in die Saison eingestiegen war und durch einen Infekt über den Jahreswechsel erneut zurückgeworfen wurde, will nach dem Debakel von Ruhpolding weiter an ihrer Form feilen. Die Partenkirchnerin mag die Strecken in Antholz. Im vergangenen Winter war sie hier Sprintzweite.

Chancen der Deutschen Ohne Franziska Preuß sind die Chancen der Deutschen natürlich geringer geworden. Aber wer weiß, vielleicht erleben wir hier eine Überraschung.

Die Favoritinnen Dorothea Wierer startet sehr zeitig, das ist im Sprint fast immer von Vorteil. Erleben wir heute ein inner-italienisches Duell zwischen ihr und der bisher Sprintbesten Lisa Vitozzi? Gespannt sind wir, ob die Französinnen ihren Aufwärtstrend bestätigen können. Und natürlich wollen wir die üblichen Verdächtigen (Kuzmina, Fialkova, Röiseland, Öberg) nicht vergessen.

Fünf deutsche Starterinnen Da der DSV so schnell keine Sportlerin nachnominieren konnte, gehen nur fünf Athletinnen ins Rennen. Vanessa Hinz (Startnummer 13/Startzeit 14.36 Uhr), Franziska Hildebrand (18/14.39 Uhr), Karolin Horchler (39/14.49 Uhr), Denise Herrmann (67/15:03) und Laura Dahlmeier (97/15:18)

DSV ohne Preuß Noch auf der Liste, aber nicht am Start ist Franziska Preuß. Die Massenstartsiegerin von Ruhpolding laboriert an einer Halsentzündung und muss den Weltcup absagen.

Fast 100 Starterinnen Wie immer beim Sprint ist das Feld riesig. 97 Athletinnen stehen auf der Startliste.