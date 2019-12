Liveticker

Am ARD-Mikrofon sagte sie: "Ich hatte heute nichts zu verlieren. Ich wollte endlich mal wieder ein Rennen genießen und nicht immer nur müssen, müssen, müssen." Über das Ergebnis sei sie selbst dennoch ein bisschen erstaunt, aber sie freue sich wahnsinnig.

Von Position acht gestartet, kommt Tiril Eckhoff als Erste über den Zielstrich. Platz zwei geht an Hanna Öberg. Das Podest komplettiert Ingrid Landmark Tandrevold.

Eckhoff läuft allein in Richtung letztes Schießen. Dahinter folgt eine Gruppe aus Tandrevold, Fialkova, Öberg und Braisaz.

Denise Herrmann hat die erste Laufrunde am schnellsten absolviert.

Denise Herrmann muss nach zwei Schießfehlern zweimal in die Strafrunde. Vanessa Hinz und Franziska Hildebrand bleiben fehlerfrei. Anna Weidel muss einmal in die Runde.

Das Feld schiebt sich an der ersten Zwischenzeit etwas zusammen. Auch Denise Herrmann hat schon mehr als zehn Sekunden gut gemacht.

Die Italienerin ist in bester Laufverfassung und fliegt nahezu mühelos über die Strecke.

Die Athletinnen gehen mittlerweile zum Start. Gleich geht es, bei guten Bedingungen, in die Loipe.

Vier Deutsche gehen heute in Hochfilzen an den Start. Als erste DSV-Athletin geht Denise Herrmann als 41. (+1.28 min) ins Rennen. Dann folgen VAnessa Hinz (42./+1.29 min), Anna Weidel (49./+1.42 min) und Franziska Hildebrand (50./+1.47 min). Die große Frage heute: Nächster Tiefschlag oder Schadensbegrenzung?

Herzlich willkommen!

Nach dem mäßigen Abschneiden der Damen in der Staffel und im Sprint in Hochfilzen steht heute zum Abschluss das Verfolgungsrennen an. 12 Uhr geht es für die besten 60 des Sprints auf die 10-km-Strecke.