Liveticker

Vanessa Hinz ist in der Loipe. Im Sprint lief es nicht so für die Schlierseeerin, auch wenn sie hinter dem Duo Preuß/Herrmann drittbeste Deutsche war. Heute im Einzel geht es für die 27-Jährige darum, sich für die Staffel zu empfehlen.

km 1,5

Preuß setzt sich an der ersten Zwischenzeit an die Spitze. Was die Zeit wert ist, sehen wir in einigen Minuten. Allerdings sind 15 Kilometer lang. Da heißt es, sich die Strecke einzuteilen.