Liveticker

Fehler bei Weger und Finello Kurz darauf sind auch die Schweizer Benjamin Weger und Jeremy Finello wieder am Schießstand. Bei beiden belitb eine Scheibe stehen, womit sie wieder wichtige Zeit am Schießstand verlieren.

Dale trifft alle Scheiben und setzt neue Bestzeit

Peiffer beim ersten Schießen Arnd Peiffer ist bei seinem ersten Schießen und dort läuft es sehr gut! Er bleibt fehlerfrei und hält sich mit Platz drei in der Zwischenwertung im Rennen. Zeitgleich mit ihm waren Johannes Dale und Simon Eder am Schießstand, die bereits ihr drittes Schießen absolviert hatten. Beide haben fünf Treffer verbuchen können und setzen sich auf die Eins und die Fünf.

Leitner im Rennen Mit Felix Leitner ist der nächste Starter im österreichischen Männerteam in die Loipe gegangen. Seine Ansprüche an diesen Winter dürften nach starken Resultaten in der letzten Saison hochgewesen sein, bisher aber klappte es nicht rund. Dass er für Überraschungen sorgen kann, das hat er aber mit einem zweiten Platz im Massenstart von Oberhof bereits bewiesen.

Fillon Maillet beim dritten Schießen

Fillon Maillet zieht knapp vorbei Quentin Fillon Maillet leistet sich bei seinem dritten Schießen seinen zweiten Schießen im Rennen, kann aber dennoch knapp vor Claude bleiben, der in der Loipe viel verliert. Der Österreicher David Komatz war zeitgleich bei seinem ersten Schießen und geht mit fünf Treffern auf seine nächste Runde.

Claude behält weiße Weste Florent Claude behält seine weiße Weste. Der Belgier ist der erste von neun Startern, die auch nach dem dritten Schießen noch fehlerfrei sind. Entsprechend führt er an dieser Stelle die Tabelle souverän an.

Wiestner macht sich auf Bisher hat Serafin Wiestner bei dieser WM noch keinen Einsatz erhalten, heute darf der 30-Jährige sich beweisen und wurde für den Einzel nominiert. Die Bilanz in der Diziplin sieht aber alles andere als ordentlich aus. Bei seinem einzigen Start in dieser Saison landete er weit hinten in der Ergebnisliste.

Doll zum ersten Mal am Schießstand

Doll beim ersten Schießen Benedikt Doll war bei seinem ersten Schießen, muss aber auch direkt einen Fehler hinnehmen. Bisher aber blieben hier nur wenige komplett ohne Fehler, es ist also nicht nichts verloren.

Bø führt trotz Fehler Johannes Thingnes Bø kommt auch nicht fehlerlos durch das Rennen. Beim Stehendanschlag ist er zwar schnell, aber nicht treffsicher. Der letzte Schuss geht nicht rein. In Führung aber bleibt er durch seine starken Laufzeiten ganz knapp.

J. T. Boe mit erstem Fehler

Laegreid im Rennen Mit Sturla Holm Laegreid begibt sich einer der großen Favoriten auf das heutige Gold auf die Loipe. Der Norweger führt mit einem Sieg und einem zweiten Platz derzeit die Weltcupwertung im Einzel an und ist sicherlich heute wieder zu beachten.

Jaquelin mit einem Fehler bei drittem Schießen

Jacquelin mit nächstem Fehler Emilien Jacquelin war auch schon bei seinem dritten Besuch am Schießstand. Bei ihm aber gibt es jetzt den nächsten Fehler in seinem Rennen. Er kann aber trotzdem zunächst einmal in Führung bleiben.

Rees legt los Mit Startnummer 64 ist auch Roman Rees in sein Rennen gegangen. Für ihn ist es heute der erste Einsatz bei den Weltmeisterschaften.

Zwei Fehler für Weger Es wird wohl für die Männer aus der Schweiz nicht die große Wiedergutmachung für den Sprint geben. Benjamin Weger war gerade beim ersten Liegendanschlag und musste gleich einmal zwei Fehler hinnehmen. Finello hatte es bei seinem dritten Schießen besser gemacht und jetzt alle Scheiben treffen können.

Dale mit einer Strafminute im zweiten Anschlag

Kappt die Wiedergutmachung? Arnd Peiffer ist der nächste Deutsche, der die 20 Kilometer angeht. Nach den bisherigen Leistungen bei der WM gilt er heute nicht zu den Favoriten und ist besonders unter Druck, dass er das Zeug hat, sich aus einem Loch herauszuarbeiten, hat er aber zu Saisonbeginn schon zeigen können.

Fehler von Eder! Schade! Simon Eder war wieder richtig gut dabei, doch ausgerechnet der letzte Schuss des Österreichers findet bei seinem zweiten Schießen nicht das Ziel und er lässt dadurch Boden liegen. Auf Platz acht in der Zwischenwertung geht es wieder auf der Runde. Kurz darauf verpasst auch Dale eine Scheibe.

Komatz gestartet Am Start ist mit David Komatz der nächste österreichische Starter auf die Strecke gegangen. Große Chancen auf die Medaillen hat er heute nicht, aber wer weiß, was am Ende drin ist. Im Einzel gibt es immer wieder Überraschungen.

Fillon Maillet mit Schnellfeuer bei zweitem Schießen

Fillon Maillet löst Brown ab Quentin Fillon Maillet aber bleibt dran! Nachdem er im ersten Schießen einen Fehler macht, läuft es jetzt besser und mit fünf Treffern kann er sich an die erste Position setzen. 10,2 Sekunden liegt er vor Brown.

Brown führt nach zweitem Schießen Jake Brown war schon im Sprint gut dabei und auch heute zeigt der US-Amerikaner bisher eine gute Leistung. Für den Augenblick kann er sich nach dem zweiten Schießen an die erste Position der Zwischenergebnisse setzen.

Claude trifft auch stehend Florent Claude hat auch in seinem zweiten Schießen alles im Griff und wieder kann der Belgier mit einer fehlerfreien Schießeinlage überzeugen. So hält er seinen Platz vor Jacquelin. 15,3 Sekunden führt er vor dem französischen Konkurrenten.

Erster Deutscher im Rennen Mit der Startnummer 49 macht sich der erste deutsche Starter auf die Reise. Benedikt Doll hat mit den Plätzen 39 und 31 bei der WM noch nicht viel vorzuweisen und die Schwäche war ausgerechnet der Schießstand, auf den es heute ankommen wird. Dort heißt es für ihn heute ruhig bleiben und Fehler vermeiden.

J. T. Boe trifft alle Scheiben und geht in Führung

Bø-Doppelschlag am Schießstand Die Bø-Brüder sind gemeinsam am Schießstand. Während bei Tarjei Bø im zweiten Schießen wieder alles danebengeht und er dieses Mal zwei Scheiben nicht trifft, kann Johannes Thingnes Bø es besser machen und mit fünf Treffern übernimmt er die Führung nach dem ersten Schießen.

Jaquelin räumt alles ab

Jacquelin kennt nichts! Emilien Jacquelin kennt da nichts! In seinem Stehendanschlag haut der Franzose die Patronen nur so raus und trifft dann auch noch alle Scheiben. Mit 49,5 Sekunden setzt er sich vor den Kanadier Gow.

Weger im Rennen Benjamin Weger geht als zweiter Schweizer in das Rennen über die 20 Kilometer. Wie Finello hatte auch er im Sprint gepatzt und den Verfolger verpasst, entsprechend hat auch er heute noch eine Rechnung mit dem Schießstand offen.

Wieder Fehler bei Finello Jeremy Finello ist seinerseits bereits bei seinem zweiten Schießen angekommen, verbucht aber wieder eine Strafminute. Ein total verkorksten Schießen erlebt kurz darauf der Schwede Nelin, der satte vier Scheiben stehen lässt!

Dale setzt neue Bestzeit nach erstem Schießen

Auch Dale trifft Es bleibt aber nur ein kurzes Vergnügen für Eder. Kurz nach ihm läuft Johannes Dale zu seinem ersten Liegendanschlag ein, versenkt alle Schüsse und übernimmt mit 6,4 Sekunden Vorsprung den ersten Platz.

Fünf Treffer für Eder Simon Eder lässt sich bei seinem ersten Schießen nicht lumpen! Er liefert ein schnelles und souveränes Schießen, welches ihn an die Spitze des Klassements befördert. 3,4 Sekunden liegt er vor Florent Claude.

auch Fillon Maillet mit einem Fehler

Wie startet Fillon Maillet? Bisher haben schon einige Favoriten beim ersten Schießen gewackelt. Was kann jetzt Quentin Fillon Maillet in seinem ersten Liegendanschlag bringen? Die erste Patrone findet ihr Ziel, dann aber schießt auch er daneben und geht mit Rückstand zurück auf die Strecke.

Claude führt nach erstem Schießen Florent Claude macht es am ersten Schießen besser und nach fünf Treffern übernimmt der Belgier jetzt die Führung. Null Fehler schossen erst drei der zehn Athleten. Auch Martin Ponsiluoma, immerhin Sprint-Weltmeister, kam nicht ohne Fehler durch. Er verbuchte zwei Strafminuten.

Johannes Thingnes Bø legt los Sein jüngerer Bruder, Johannes Thingnes Bø, geht kurz darauf ins Rennen und macht Jagd auf die Medaillen. Bislang hat er in den Einzelwettkämpfen der WM eine Bronzemedaille zu Buche stehen.

T. Boe mit ganz schwachem Schießen

Bø versemmelt's Tarjei Bø hingegen wird den heutigen Wettkampf schon jetzt abschreiben können! Mit drei Fehlern im ersten Schießen hat er keine Chance mehr, heute in den Medaillenkampf einzugreifen.

Jaquelin mit einer Strafminute beim ersten Schießen

Jacquelin am Schießstand Emilien Jacquelin ist auch schon bei seinem ersten Schießen angekommen. Heute aber startet der Verfolgungs-Weltmeister mit einem Fehler in den Wettkampf. Führender bleibt an dieser Stelle Gow. Durchgekommen sind aber erste fünf Starter.

Finello beim ersten Schießen Während sich Johannes Dale als nächster Norweger auf die Strecke begibt, ist Jeremy Finello schon zum ersten Mal am Schießstand angekommen. Er beginnt gut, dann aber kommt der Fehler und er verliert seinen Vorsprung zu Gow mit einem Schlag. Der kam hier fehlerfrei durch.

der Start von Fillon Maillet

Was ist für Eder drin? Simon Eder begibt sich mit kräftigen Stockschüben in sein Rennen. Der Österreicher kam bisher mit dem Schießstand hier gut zurecht und wenn es auch heute klappt, dann zählt er sicherlich auch zum erweiterten Favoritenkreis auf die Medaillen.

Sprint-Weltmeister Ponsiluoma ist unterwegs

Fillon Maillet gestartet Quentin Fillon Maillet heißt es heute, ebenfalls zu beachten, wenn es um die Vergabe der Medaillen geht. Immerhin liegt der Franzose in der Gesamtwertung im Einzelweltcup derzeit auf Position zwei.

Erste Zwischenzeiten stehen Die ersten Athleten sind bei der ersten Zwischenzeitnahme durchgekommen. Größere Bedeutung werden aber die späteren Zeitnahmen haben.

mit Jaquelin ist erster Favorit gestartet

Der erste Favorit macht sich auf Auch der erste größere Favorit ist mit Emilien Jacquelin jetzt auf der Strecke. Der Franzose konnte im Sprint Bronze mitnehmen und landete im Verfolger mit einer Glanzleistung auf dem Goldrang. Heute hätte er sicherlich nichts dagegen, sich noch einmal Gold umzuhängen. Der Wettkampf der Frauen hat gezeigt, dass man sich dafür nicht mehr als einen Fehler erlauben sollte. Es wird dann auch nicht mehr lange dauern, dann folgt mit Tarjei Bø der nächste Athlet aus den Reihen der Favoriten.

Finello im Rennen Auch der erste Athlet aus dem Aufgebot der Schweiz hat sich auf den Weg gemacht und sein Rennen begonnen. Im Sprint lief es für Finello so gar nicht nach Plan und er verpasste doch ein wenig überraschend den Verfolger. Heute will er es da sicherlich besser machen.

C. Gow startet das Rennen

Wettkampf läuft! Es ist angerichtet auf der Pokljuka und mit dem Kanadier Christian Gow geht der erste von insgesamt 101 Startern auf die 20 Kilometer.

Die Bedingungen In den letzten Tagen ist es immer wärmer geworden auf der Hochebene Pokljuka und die Männer bekommen es heute mit leichten Plusgraden zu tun. Der Wind am Schießstand ist beherrschbar und so ist klar, dass man sich heute wohl nicht mehr als einen Fehler erlauben darf, wenn man eine Medaille mitnehmen möchte.

Was ist für ÖSV-Männer möglich? Aus den Reihen der österreichischen Männer geht Simon Eder heute durchaus mit Medaillenchancen in das Rennen. Auf der Loipe tut sich der Routinier schwerer, doch am Schießstand machte ihn bei dieser WM niemand etwas vor und in drei Wettkämpfen steht erst ein Schießfehler zu Buche. Auch David Komatz kann sich durchaus Hoffnungen machen, dass für ihn heute ein gutes Ergebnis herausspringt. Felix Leitner und Julian Eberhard taten sich ihrerseits bei der WM bislang besonders schwer und es gilt Selbstvertrauen zu tanken.

Das Team aus der Schweiz Die Frauen aus der Schweiz konnten gestern mit einem starken Teamergebnis überraschen, jetzt sind die Männer unter Druck sich ebenfalls zu den ersten Wettkämpfen der WM zu steigern. Mit viel Wut im Bauch dürften Jeremy Finello und Benjamin Weger an den Anlauf gehen. Beide verpassten doch ein wenig überraschend nach einem Sprint-Debakel den Verfolger. Neben ihnen sind Martin Jäger und Serafin Wiestner am Start. Für ihn ist es der erste Einsatz bei der WM.

Wer sind die Favoriten? Der gestrige Einzel der Frauen hat gezeigt, dass die Favoriten im Einzel breit gestreut sein können und auch die Außenseiter immer eine Chance haben, wenn es am Schießstand klappt. Die Favoritenrolle dürfte aber dennoch klar an die Norweger vergeben sein, wenn auch sie bislang nicht die großen Abräumer der WM waren. Die Franzosen um Emilien Jacquelin heißt es ebenfalls im Blick behalten und auch die Schweden haben einige Athleten in ihren Reihen, die heute zu Gold laufen könnten.

Deutsches Team unter Druck Das deutsche Team gerät zur Halbzeit der Weltmeisterschaften unter Druck, denn so schlecht wie in diesem Jahr war die Bilanz selten. Das Ziel für die WM waren vier bis fünf Medaillen, doch bisher steht das Team ohne Medaille da. Eine Situation, die es schon lange nicht mehr gegeben hatte. Das letzte Mal, als es zur Halbzeit noch keine Medaille auf dem DSV-Konto gab, war 2013. Damals sprangen immerhin noch zwei Medaillen raus. Insbesondere bei den Männern lief die WM bisher nicht so wie geplant und man landete in allen Rennen weit hinter der Konkurrenz. Für das deutsche Team nominiert wurden Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Johannes Kühn und Roman Rees, für den es der erste Einsatz bei der WM ist. Erik Lesser wurde heute nicht nominiert.

Das steht heute an Anders als im häufig ausgetragenen Sprint wird im Einzel nicht nur länger geschossen, sondern auch viermal geschossen. Dort hat jeder Fehler eine Strafminute zur Konsequenz, Strafrunden gibt es nicht. Dadurch sind in diesem Wettkampf die besseren Schützen im Vorteil, da sich Fehler durch schnelle Laufzeiten nicht so kompensieren lassen.