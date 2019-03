Liveticker

km 7,5 Doll verliert etwas beim Laufen. 3 Sekunden. Nawrath kann das flotte tempo nicht mitgehen. Er fällt auf Rang 12 zurück - 40 s zurück. Da hat er auch die spitze 15 Sekunden eingebüßt.

km 7,5 Das Rennen ist zur Halbzeit also noch völlig offen. Acht Läufer liegen innerhalb von 12 Sekunden. Auch ein Doppel-Bö wäre möglich. Johannes Thingnes ist Erster, Tarjei Vierter.

Nach dem 2. Schießen Hier sind immer noch zehn Athleten ohne Fehler. Die Bedingungen scheinen etwas besser geworden zu sein, als bei den Damen vor einigen Stunden.

2. Schießen Und was macht Lesser? Er kommt nicht nach vorn. Wieder ein Fehler. 26. Mit 1:29 Minuten Rückstand.

2. Schießen Auch Nawrath macht das richtig stark. Fehlerfrei. Er geht direkt hinter Doll auf die Strecke zurück. Mal sehen, ob er dem Tempo folgen kann. Doll 22 Sekunden hinter Bö.

2. Schießen Bö hat sich etwas mehr Zeit gelassen, aber alles getroffen. Er geht knapp vor Desthieux und dem ebenfalls fehlerfreien Peiffer zurück. 3,2 zurück.

2. Schießen Doll mit dem ersten Fehler, aber wieder sehr schnell. Er muss in die Strafrunde.

2. Schießen Die Athleten kommen erneut ins Stadion. Das 2. Schießen!

km 5,3 Bö setzt zum Überholvorgang an. Doll läuft jetzt im Windschatten. Übrigens hat er für die 5 Scheiben gerade 23,6 Sekunden benötigt. So schnell war kein anderer.

km 4,5 Peiffer ist als Zehnter nur 6,6 s hinter Doll. Und Nawrath kämpft sich nach vorn. Er geht sogar an Samuelsson vorbei. Aktuell auf Rang 19.

km 4,5 Doll spielt die Eisenbahn und stiefelt vornweg. Bö hängt sich dran. Macht aber keine Anstalten vorbeizuziehen.

Nach dem 1. Schießen Illjew und Krcmar hinken mit drei Fehlern hinterher. Krcmar hatte mit 47,3 s auch die längste Schießzeit. Allerdings muss noch drei Mal geschossen werden. Hier kann noch viel passieren.

Nach dem 1. Schießen Die ersten 13 sind innerhalb von zehn Sekunden zusammen.

1. Schießen Und auch Nawrath muss einmal kreiseln. Er kommt 32,2 s hinter Doll zurück. Lesser hat schon fast eine Minute Rückstand.

1. Schießen Dazu gehört Erik Lesser leider nicht. Mit zwei Strafrunden ballert er sich ins Hintertreffen...

1. Schießen Auch Peiffer ohne Fehl und Tadel! Und Bö räumt ebenfalls alle Scheiben ab. Immerhin 18 Athleten sind fehlerfrei geblieben.

1. Schießen Doll superschnell und fehlerfrei. Er geht als Erster raus!

km 2,4 Jetzt geht es gleich zum ersten Schießen. Dann dürfte sich das Feld schon etwas auseinanderreißen ...

km 2,3 Bö übernimmt jetzt mal wieder Führungsarbeit. Das Feld der 30 Läufer ist noch dicht beisammen. Eine Schlange quasi - der Letzte ist 16 Sekunden hinter dem Ersten.

km 1,5 Die Läufer haben die erste Zeitmessung passiert. Peiffer passiert den Punkt als Erster. 4:26,6 Minuten haben die Athleten für 1,5 km benötigt. Das Tempo also noch gemächlich.

Start Die Ski von Peiffer laufen wie Hanne! In einer Abfahrt gleitet er an Pidruchny vorbei. Ganz vorn jetzt mal Bö.

Start Peiffer hat vorn freie Fahrt, klemmt sich an Pidruchny, der das Feld anführt.

Start Stockbruch! Im Gewühl passiert das schnell mal. Wir konnten nicht genau sehen, wen es erwischt hat.

Was ist wichtig? Eine kluge Taktik und sicheres Schießen. Wenn es zum direkten Duell mit den Rivalen kommt, müssen die Medaillenaspiranten zudem Nerven aus Stahl haben.

Start Arnd Peiffer in der ersten Startreihe mit Johannes Thingnes Bö und Dmytro Pidruchnyi aus der Ukraine.

Gleich geht es los Die 30 Starter machen sich bereit. in drei Minuten erfolgt der Startschuss zum letzten Biathlon-Rennen bei dieser WM.

Blick auf die Bilanz Der Deutsche Skiverband hat bisher zwei Gold- und zwei Silber- sowie drei Bronzemedaillen gewonnen. Kommt jetzt gleich noch einmal Edelmetall dazu?

Beste Stimmung bei Schmuddelwetter Das Wetter meint es am letzten Wettkampftag nicht gut. Es schneit und weht ordentlich. Und die Fans haaren hier schon seit Stunden aus und hoffen auf ein spannendes Rennen.

Amtierender Olympiasieger Martin Fourcade ist der Olympiasieger im Massenstart. Haut der Franzose heute noch einmal einen raus? Nach seinen bisherigen Leistungen schwer vorstellbar.

Der letzte deutsche Sieg im Massenstart… … liegt erst zwei Jahre zurück: Simon Schempp gewann 2017 in Hochfilzen. Wegen gesundheitlichen Problemen ist der Schwabe diesmal nicht am Start. Silber ging damals an Johannes Thingnes Bö.

Die Favoriten Einzel-Champion Arnd Peiffer, Erik Lesser und Benedikt Doll gehören zu den Kandidaten auf Gold. Der heißeste Sieganwärter ist aber – wie immer, wenn er am Start steht - Johannes Thingnes Bö. In der Staffel räumte der Norweger in Östersund immer ab. Im Einzel steht bisher "nur" der Sieg im Sprint zu Buche. Bö liegt im Massenstart-Weltcup in Führung, allerdings nur knapp vor Quentin Fillon Maillet. Der Franzose hat auch den letzten Massenstart in Antholz gewonnen.

Die deutschen Starter Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Benedikt Doll (Breitnau), Erik Lesser

(Frankenhain) und Philipp Nawrath (Nesselwang) haben sich für den Massenstart qualifiziert. Johannes Kühn hatte sich auch qualifiziert, durfte aber nicht starten, weil Deutschland nur vier Startplätze hat. Die Trainer entschieden sich gegen Kühn.

Nach den Frauen… … mit Bronze für Denise Herrmann sind jetzt also die besten 30 Männer dran. 15 Kilometer werden gelaufen, dabei stehen vier Prüfungen am Schießstand an. Erst wird zweimal liegend geschossen, danach zwei Mal stehend.