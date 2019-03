Liveticker

Das Rennen geht los. Porschnew ist auf der Strecke. Die Favoriten haben sich heute weit über das Feld verteilt. Gleich zum Anfang läuft der Tscheche Moravec, der Schwede Samuelsson hat die 18, der Franzose Desthieux die 26, Loginow die 37, J. Bö die 53, Fourcade die 60, T. Bö die 83. Das Rennen bleibt also bis zum Schluss spannend.

Das Wetter ist schlechter geworden. Der Sonnenschein der letzten Tage ist weg, der Himmel ist bedeckt, es schneit leicht. Neuschnee ist auch auf der Strecke, das macht sie stumpfer und härter zu laufen. Der Wind ist wie immer in diesen Tagen tückisch.

Die deutschen Biathleten sind abgesehen von der Mixed-Staffel bei dieser WM bislang noch ohne Medaille. Die drei Besten, Peifer, Doll und Lesser haben sich dennoch gut verkauft und waren immer in den Top Ten oder nahe dran. Am stärksten sind heute wohl Erik Lesser und Arnd Peiffer einzuschätzen. Ein Top-Ten-Platz ist sicher wieder Pflicht, ob es für mehr reicht?

Die Konkurrenten

Dass es geht, hat in der Verfolgung der Ukrainer Pidrutschnyj gezeigt. Das erste Einzel (von insgesamt zweien) hatte Martin Fourcade gewonnen. Der Franzose ist zwar läuferisch nicht in Topform und kann den Einzel nach eigenem Bekunden auch nicht besonders leiden, aber wer weiß? Ansonsten sind die üblichen Verdächtigen zu nennen, die Franzosen, die Russen Loginow und Garanitschew, die anderen Norweger … Auch ist der Einzel für Überraschungen prädestiniert, mit einer guten Schießleistung kann so mancher weit vorn landen.