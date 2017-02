1. Schießen Fourcade hat 20 Sekunden auf Spitzenmann Schipulin verloren. 18 sind fehlerfrei geblieben.

Super-Start der Deutschen Lesser, Schempp, Peiffer und Doll räumen alles ab und liegen unter den besten Zehn.

1. Schießen Martin Fourcade mit einem Fehler.

1. Schießen Die ersten Treffer von Schipulin.

1. Schießen Doll auf bahn eins, daneben Fourcade.

1. Schießen Da kommen sie, Martin Fourcade ist jetzt nach vorn gelaufen.

1. Schießen Doll hat jetzt die Führung übernommen. Der hat sich was vorgenommen nach der Staffel gestern. Gleich geht es zum Liegend-Anschlag.

km 2,0 Simon Schempp und Erik Lesser auf acht und zwölf. Arnd Peiffer auf 19.

km 2,0 Benedikt Doll zeigt sich auch weit vorn hier am Anfang, derzeit auf Rang drei.

Alle 30 Läufer liegen aber noch innerhalb von elf Sekunden. Das wird ein Gedränge dann beim ersten Schießen.

km 1,6 Zwei Österreich jetzt sogar vorn, dahinter Anton Schipulin, der starke Russe.

km 1,2 Die Deutschen sind im Vorderfeld dabei.

Julian Eberhard macht jetzt das Tempo. Die Österreicher sind nach dem Staffel-Bronze natürlich besonders motiviert.

Alle 30 ohne Sturz gestartet 15 Kilometer müssen die Herren zurücklegen, vier Schießübungen gibt es, zunächst zweimal liegend, dann zweimal stehend,.

Startschuss los geht es zum letzten Rennen der WM. Lowell Bailey geht in Front vor Benedikt Doll.

Vorstellung der 30 Starter. Simon Schempp lässt einen Stock fallen. Hoffentlich kein schlechtes Zeichen. Das wird ein ganz heißes Rennen zum Abschluss.

Arnd Peiffer lief gestern in der Staffel superschnell. Beim Schießen muss es optimal laufen, dann könnte was gehen. Auch Benedikt Doll ist nach seinem kleinen Aussetzer am Samstag beim Schießen sicher heiß.

Simon Schempp ist wohl nicht in der Form, um heute um eine Medaille mitzulaufen.

Fehlschüsse dürfen sich die deutschen Herren heute nicht leisten. Die Bedingungen sind wie vorhin bei den Damen optimal. Vielleicht klappt es ja diesmal für Erik Lesser, der im Einzel und der Staffel undankbarer Vierter geworden war.

Favoriten sind neben Martin Fourcade, der sicher nach Platz zwei in der Staffel hinter Russland noch einmal angreifen wird, und Johannes Bö, der in dieser Saison in Antholz gewann.

Vier Deutsche nehmen das Rennen heute auf. Simon Schempp, Erik Lesser, Arnd Peiffer und Benedikt Doll. Und nach Platz vier in der Staffel sind die Deutschen sicher heiß heute.