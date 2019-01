Liveticker

1. Schießen 41 Athleten sind im Ziel und nur sieben sind bisher fehlerfrei geblieben. Gesellt sich Rees dazu? Der Deutsche im Liegendanschlag ohne Probleme und fünf Treffern. Er reiht sich auf Rang 24 ein. Läuferisch kann er mit den Besten nicht mithalten.

2. Schießen Kühn lässt noch einmal eine Scheibe stehen. Mit vier Fehlern wird er das Rennen heute beenden. Der Verfolger ist in Gefahr. Aktuell Platz 46.

Lesser im Interview Erik Lesser im ZDF: "Es war von Anfang an, nicht dass, was ich im Training gezeigt habe. Ich hatte mir das anders ausgemalt. Ich will es nicht auf die reine Laufzeit schieben. Es war eine Enttäuschung."

2. Schießen Der Franzose Guigonnat liegt vor dem Schießen noch in Podestnähe. Mit einem Fehler schießt er sich aber ins Abseits.

Ziel Gebrauchtes Rennen für Doll. Erst 5 Fehler und dann stürzt er auch noch kurz vor der Ziellinie. Da ging heute alles schief. Doll derzeit 24 von 31 Athleten, die das Rennen beendet haben. Da muss er womöglich sogar um die Teilnahme am Verfolger bangen.

km 1,9 Mit Rees ist auch der fünfte Deutsche unterwegs. Fehlt dann nur noch Philipp Nawrath, der mit Startnummer 93 kommt.

Ziel Peiffer hat sein erstes von drei Rennen hier in Antholz hinter sich. Mit 43,9 Sekunden hinter Bö ist er aktuell Siebter. Zwei Fehler waren leider zu viel.

Ziel Bö ist da - und damit haben wir wohl schon den Sieger im Ziel. 23:53,9 Minuten hat er für die 10 km gebraucht. Mit einer Strafrunde war er 21,3 Sekunden schneller als Fourcade. Das ist unglaublich. Wer soll diese Zeit schlagen? Aktuell ist keiner in Sicht.

Ziel Eder ist da, knackt die Fourcade-Zeit aber nicht. 2,6 Sekunden langsamer - Zweiter! Aber wie lange noch? Bö kommt schon angeflogen.

1. Schießen Oweia. Kühn beginnt mit drei Fehlern und setzt die bisher magere Leistung der Deutschen am Schießstand fort.

Ziel Die ersten 20 Läufer sind. Drei Franzosen sind momentan in Führung. Fourcade auf der Pole Position. Aber gleich kommt Eder, der dürfte sich davor schieben.

km 2,9 Kühn geht solide an. 15,4 s langsamer als Bö. der aber natürlich auch in einer anderen Liga läuft. Wenn Kühn am Schießstand überzeugt, ist noch viel drin. Es wurden für einen Sprint doch viele Fehler geschossen.

2. Schießen Und auch bei Doll geht so einiges schief. Noch einmal drei Fahrkarten. Insgesamt fünf Fehler sind für einen Sprint einfach zu viel. Bitter.

Ziel Fourcade ist da. Und natürlich Erster. Jetzt wird er gespannt schauen, was Bö auf der Strecke macht.

2. Schießen Das war es für Peiffer! Mit zwei Fehlern ballert sich der Sprint-Olympiasieger heute leider aus dem Rennen.

2. Schießen Bö ist zurück auf der Runde und immer noch vorn. 9,5 s vor Fourcade. Vermutlich wird der Norweger den Franzosen auch heute schlagen.

2. Schießen Und tatsächlich bleibt bei Bö eine Scheibe stehen. Jetzt wird es spannend. Wenn Peiffer abräumt, kann es ganz nach vorn gehen... Wir träumen schon mal.

2. Schießen Bö könnte sogar einmal vorbeischießen und wäre wohl immer noch vorn. Mal sehen, was passiert.

Start Der 27-jährige Johannes Kühn macht sich auf den Weg. In Pokljuka stand Kühn zum ersten Mal auf dem Weltcup-Siegerpodest. Allerdings im Einzel. Dennoch sollte diese Platzierung Selbstvertrauen geben.

2. Schießen Eder, der gut im Rennen lag, macht jetzt auch einen Fehler und muss in die Runde.

km 5,2 Wir blicken auf Peiffer. 22,2 s langsamer als Bö, aber etwas schneller als Fourcade. Peiffer in guter Laufform.

Ziel Die ersten Skijäger haben ihr Rennen geschafft. Und für Johannes Kühn geht es gleich erst los.

km 5,2 Bö zeigt einfach keine Schwäche. Er läuft wie ein Uhrwerk. 12,4 s vor Eder und 23,2 s vor Fourcade.

2. Schießen Hofer ist da, räumt er ab, ist fest mit ihm zu rechnen! Eine Scheibe bleibt stehen und die wirft ihn zurück. 25 Sekunden hinter Fourcade.

2. Schießen Fourcade mit einer Ansage! Fehlerfrei. 10 Schüsse, 10 Treffer. Optimal. Aktuell Erster. Aber sein größter Widersacher Bö kommt ja noch...

1. Schießen Puuuhhh, für Doll wird das kein gutes Ergebnis. Er beginnt den Sprint mit zwei Fehlern. Schade.

1. Schießen Peiffer - der Sprint-Experte - räumt alle Scheiben ab. 19 Sekunden hinter Bö.

2. Schießen Lesser jetzt stehend! Eine Scheibe bleibt stehen. Insgesamt also zwei Fehler. Das dürfte heute nicht für einen Top-15.-Platzierung reichen.

1. Schießen Bö ist eine halbe Minute nach Loginow gestaret, kommt aber fast zeitgleich mit dem Russen an. Das scheint Loginow doch zu verunsichern. Ein Fehler. Bö geht fehlerfrei und mit einem satten Vorsprung zurück.

1. Schießen Wir haben einen neuen Führenden: Eder - der Schnellschütze aus Österreich - räumt ab und setzt sich an die Spitze vor Hofer und Garanitschew. 24 Athleten sind hier durch.

km 1,9 Peiffer und Doll laufen fast synchron - 11,9 bzw. 11,9 s hinter Bö.

km 5,2 Wir springen noch mal weiter nach vorn ins Rennen. Lesser mit einem Fehler 39,7 Sekunden zurück.

km 1,9 Und wer setzt die neue Bestzeit? Johannes Thingnes Bö natürlich. 6,8 s schneller als Hofer und der war schon schnell unterwegs. Gleich kommen Peiffer und Doll durch diese Zeitmessung.

km 5,2 Sieben Starter sind hier durch und vorn liegt Garanitschew. Weger hat mit einem Fehler 24,3 Sekunden Rückstand.

Start Alle Top-Favoriten sind jetzt unterwegs. Jetzt heißt es für alle, den Überblick behalten.

Start Benedikt Doll steht bereit. Der Hobby-Koch hat seine Sprinter-Qualitäten schon oft unter Beweis gestellt, lief u.a. in Ruhpolding auf das Podest. Auch heute?

1. Schießen Hofer läuft und schießt schnell. Damit ganz knapp vor Garanitschew und Fourcade.

Start Arnd Peiffer – der Sprint ist seine Schokoladenseite. Weltmeister und Olympiasieger in dieser Disziplin und natürlich heute einer der Mitfavoriten. Eine Minute vor ihm ist Johannes Thingnes Bö auf die Loipe gegangen.

1. Schießen Fourcade nimmt Maß! Und der Franzose trifft. Damit sollte er sich an die Spitze setzen. Bö ist übrigens gerade gestartet.

1. Schießen Lesser ist da. Er atmet schwer, versemmelt den Zweiten, korrigiert und trifft. 1 Fehler also für Lesser.

km 1,9 Hofer hier mit einer neuen Bestzeit. Der Italiener ist hier zu Hause und das zeigt er auf den ersten Metern.

km 2,9 Lesser verliert im Vergleich zu Weger etwas: 14,2 Sekunden zurück.

1. Schießen Auch Fillon Maillet (2 Fehler) und Claude (1) kommen nicht fehlerfrei durch.

km 1,9 Lesser an diesem Punkt 11,6 s hinter Weger. Fourcade nur 1 Sekunde hinter dem Schweizer.

1. Schießen Wegner eröffnet natürlich auch das Schießen. Der Schweizer ist superschnell gestartet. Macht aber beim Schießen einen Fehler.

Start Mittlerweile auch sind die ersten 15 der 108 Läufer auf der Strecke. Die Skijäger starten ja im Abstand von 30 Sekunden. Der letzte geht erst 15:24 Uhr auf die Strecke.

Start Erik Lesser ist gestartet. 2010 gab der Thüringer in Antholz sein Weltcup-Debüt und bestreitet heute sein 200. Rennen. Ihm fehlt noch die Quali für die WM. Klappt das heute?

km 1,9 Wegner ist hier 8,5 s schneller als Garanitschew. Der Schweizer geht also ziemlich schnell an, wobei die besten Läufer natürlich noch kommen. Einer ist gerade gestartet: Martin Fourcade.

Seit 40 Jahren Sprintrennen Wir feiern übrigens eine Premiere: Sprintrennen gehören seit der Saison 1978/79 zum Weltcupprogramm. Es ist also das 40-Jährige.

km 1,5 Weger hat die erste Zeitmessung erreicht: 3:23,6 Minuten hat er für die 1.500 Meter benötigt.

So läuft der Sprint ab Sie wissen es bestimmt, wir erklären dennoch noch einmal die Regeln: Im Sprint werden zehn Kilometer gelaufen, es wird nur zwei Mal geschossen. Erst liegend, dann stehend.

Start Die ersten sechs Läufer sind auf der Strecke. Neben Wegner auch Landertinger (Österreich) und Fillion Maillot (Frankreich).

Blick zum Himmel Die Sonne zeigt sich wie so oft in Südtirol. Es ist aber klirrend kalt – um die – 6 Grad, der Wind weht leicht mit 7 km/h aus westlicher Richtung. Also ideale Bedingungen.

Start Benjamin Wegner ist unterwegs. Die besten Läufer kommen traditionell eher zu Beginn eines Sprintrennens.

Gleich geht es los Die ersten Starter stehen bereit...

Wer ist der Titelverteidiger? Bevor es gleich los geht, noch ein Blick zurück: Im vergangenen Jahr schnappte sich Johannes Thingnes Bö den Sieg - und das trotz einer Strafrunde vor den fehlerfreien Martin Fourcade und Arnd Peiffer.

Nach Antholz geht's über den großen Teich Antholz stellt die sechste und die vorerst letzte Station in Europa dar, bevor es für den Weltcup-Tross über den großen Teich nach Nordamerika geht.

Die Höhe von Antholz Antholz ist der höchstgelegene Ort im Weltcupzirkus. Mit 1.600 Metern über dem Meeresspiegel - bringt Antholz besondere Herausforderungen mit sich.

Was macht Fourcade? Irgendwie muss man sich erst daran gewöhnen, dass Martin Fourcade zwar Weltklasse ist, aber eben nicht mehr in einer eigenen Liga unterwegs ist. Vor allem läuferisch ist der Franzose in dieser Saison noch nicht in der Form der vergangenen Jahre. Mal sehen, wie es ihm heute geht.

Der Favorit Johannes Thingnes Bö ist der große Favorit. Der Norweger ist der Topsprinter der Saison. Er führt die Sprintwertung vor Alexander Loginow und Bendikt Doll an. Zuletzt gewann Bö den Sprint in Ruhpolding knapp vor seinem Bruder Tarjei.

Deutsches Team Sechs deutsche Skijäger nehmen heute das Rennen auf. Rückkehrer Erik Lesser (Startnummer 10) ist um 14:35 Uhr der Erste. Es folgen Arnd Peiffer (29/14:44:30 Uhr), Benedikt Doll (21/14:45:30 Uhr), Johannes Kühn (56./14:48 Uhr), Roman Rees (79/15:09:30 Uhr) und Philipp Nawrath (93/15:16:30 Uhr).

108 Starter 14:30 Uhr wird der erste von 108 Startern auf die Strecke gehen. Es ist der Schweizer Benjamin Wegner, der hier die ersten Duftnoten setzen wird.