Liveticker

An der Spitze keine weitere Veränderung. Interessant, der Österreicher Leinter liegt inzwischen mit null Fehlern auf Platz 5, direkt vor Lesser.

So, und nun Arnd Peiffer. Der Mann aus dem Harz kennt die Strecken hier gut aus dem Training. Hoffen wir, dass seine

Erik Lesser ist inzwischen im Ziel und liegt dort erstmal vorn. So schlecht war das Rennen nicht. Ein Platz in den Top 15 könnte das schon werden.

Tarjei Bö muss einmal in die Strafrunde. Den letzten Schuss hatte er noch einmal neu angesetzt und doch daneben gesetzt.

Simon Schempp ist gestartet. Der Schwabe kam zuletzt auch nicht so richtig zurecht, in Nove Mesto war er trotz nur eines Schießfehlers 29. geworden.

Loginow geht in Führung, knapp zehn Sekunden vor Jacquelin und Lesser. Fourcade reiht sich 26 Sekunden hinter dem Russen ein. Das könnte schon zuviel Rückstand sein.

Jetzt wird Lesser an der Spitze abgelöst. Der Franzose Jacquelin ist 0,4 Sekunden schneller.

Fourcade geht ähnlich schnell an wie L'Abee-Lund. Nun muss er nur noch treffen.

L'Abee-Lund lässt die letzte Scheibe stehen. Ohne den Fehlschuss wäre es die Führung gewesen, so liegt er 23 Sekunden hinter Lesser.

Erik Lesser schießt ruhig und konzentriert. Er trifft alles und setzt sich an die Spitze.

L'Abee-Lund geht auch am schnellsten an, Erik Lesser eher verhalten. Der Thüringer braucht immer etwas, um sein Tempo zu finden.

Keine einfachen Bedingungen

So und nun noch was zu den äußeren Bedingungen. So schön wie gestern ist es nicht. Auch wenn sich der berüchtigte Oberhofer Nebel noch zurückhält. Aber es hat wieder etwas angefangen zu schneien. Und der Wind ist tückisch. Da braucht man heute ein bisschen Glück.