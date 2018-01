Wir sind morgen wieder für Sie da. Da stehen die Staffeln an. Das wird hoffentlich beste Biathlon-Spannung. Bis dahin auf Wiedersehen.

Wenn dieses Rennen ohne die Startabstände gewertet würde, wäre Benedikt Doll Vierter geworden, Roman Rees Achter, Arnd Peiffer Zehnter. Der virtuelle Sieg in dieser Wertung ginge an Johannes Bö, Zweiter ist Martin Fourcade, Dritter Anton Schipulin. Der Russe ist von 28 auf 12 vorgelaufen.

26 Sekunden hat er in der Loipe auf Fourcade gutgemacht. Am Schießstand auch nochmal 22 Sekunden. Aber er hat eben dreimal nicht getroffen. Und diese Strafrunden machen zusammen mehr als eine Minute aus.

Doll und Peiffer in Top-10

Aber beide scheinen recht müde zu sein. Auch diese beiden Wunderläufer sind irgendwann am Ende.

1,7 Kilometer vor dem Ziel: 1. Fourcade, 2. J. Bö +13, 3. T. Bö +25, 4. Svendsen + 48 Die ersten Vier scheinen festzustehen, alles recht große Abstände. Oder geht da noch was?

Svendsen musste einmal in die Runde, Tarjei Bö blieb fehlerfrei. Arnd Peiffer mit zwei Fehlern, er ist jetzt nur noch Zehnter.

Schnellfeuereinlage von Johannes Bö. 19 Sekunden nur hat er am Schießstand gebraucht, Wahnsinn. 16 Sekunden Rückstand nur noch auf Fourcade.

Aber er wird beim vierten Schießen fehlerfrei bleiben müssen, wenn er vorn bleiben will. Die drei Norweger lauern sicher auf seinen Fehler.

Fourcade will die Entscheidung

Die beiden vorn synchron fehlerfrei. Sie bleiben an der Spitze. Dahinter Johannes Bö schon wieder mit einem Fehler, dem dritten im dritten Schießen. Sein großer Bruder Tarjei bleibt fehlerfrei.

6,5 km

An der Zwischenzeitnahme sind Svendsen und Fourcade gleichauf. Aber am Berg zieht Fourcade nun an die Spitze. Mal sehen, ob Svendsen dran bleiben kann. Peiffer weiter Fünfter und macht sogar etwas Zeit nach vorn gut.