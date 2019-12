Liveticker

Wie schon beim ersten Schießen muss Simon Schempp einmal in die Strafrunde. Aus dieser geht er als 34. mit derzeit 1:26 Minuten Rückstand.

Simon Schempp lässt im Liegendanschlag eine Scheibe stehen und muss in die Strafrunde. Mit knapp 50 Sekunden Rückstand geht er auf die restliche Strecke.

Der stark eingeschätzte Quentin Fillon Maillet kommt an den Schießstand und lässt zwei Scheiben stehen, damit ist er für dieses Rennen raus.

Bei zwei Deutschen lief es im Stehendschießen nicht gut. Lesser und Doll mussten erneut zweimal in die Strafrunde.

Johannes Thingnes Bö gegen Fourcade! Der Norweger ohne Fehler und der Franzose muss in die Strafraund. Bö vor Bö! So wird es dann wohl auch im Ziel sein.

Johannes Thingnes Bö übernimmt an der ersten Zwischenzeit die Führung, Martin Fourcade nur 5 Sekunden dahinter. Die Favoriten werden ihren Rollen vorerst gerecht.

Der Russe Alexander Loginow schießt mit 29 Sekunden sehr schnell und fehlerfrei. Das sieht gut für ihn aus. Tarjei Bö aus Norweger benötigt gut 31 Sekunden und geht in Führung.

Der Bulgare Iliev schießt zweimal daneben, so auch der Russe Latypow. Nach dem zweiten Schießen führt damit wieder die Startnummer 1: Bjöntegaard (ein Fehler).

Der Lette Andrejs Rastorgujevs muss zweimal in die Strafrunde, der Österreicher Simon Eder trifft eine Scheibe nicht. Dominik Windisch (ITA) muss auch einmal 150 Meter zusätzlich laufen.

Erik Lesser geht mit Startnummer 20 in die Loipe. Gestern wurde er in der Single-Mixed-Staffel mit Franziska Preuß Zweiter. Folgt heute wieder eine Top-Platzierung?

1. Schießen

Bjöntegaard liegt auf der Matte und trifft alle Scheiben in ruhigen 38,7 Sekunden. Der Russe Latypow schießt und trifft alles in 26 Sekunden. Damit ist Latypow aktuell in Führung.