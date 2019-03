Liveticker

Was für eine Dramatik! Plötzlich ist Norwegen, das nach einer Strafrunde schon fast weg war, in Führung. Marte Olsbu Roeiseland führt vor Hanna Öberg.

"Ich weiß es nicht. Ich habe mich toll gefühlt. Ich war nicht bei mir. Wenn der erste Nachlader daneben geht. Ich habe so gut angeschossen. Es waren die Nerven. Die waren so weit weg. Ich weiß es nicht."

Was für eine Zittereinlage von Hildebrand. Drei Nachlader, gerade so zittert sie sich ins Ziel. aber das hat Zeit gekostet. Platz 13 - 1:16 Minuten zurück.

Die Abstände bleiben gleich, die Italienerin Gontier macht also ordentlich Tempo. Wierer übrigens wegen Magen-Darm-Problemen heute nicht in der Staffel.

Italien hat sich an die Spitze des Feldes gesetzt. Lisa Vittozzi hält das Tempo aber noch nicht so hoch. Bisher können alle folgen.

So liefen die Weltcup-Staffeln in dieser Saison

Es gab vier Staffelrennen und vier verschiedene Sieger. Italien gewann in Hochfilzen, Russland in Oberhof, Frankreich in Ruhpolding und Deutschland in Canmore.