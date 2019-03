Liveticker

Jetzt Johannes Thingnes Bö in der Spur. Wird er sich den Sieg noch nehmen lassen, bei 43 Sekunden Vorsprung? Kaum zu glauben, aber zwei Mal muss noch geschossen werden.

Tarjei Bö weiter vorn vor Peiffer und Desthieux. Der Norweger übergibt jetzt an seinen Bruder.

Eine Scheibe bleibt bei Bö stehen, dafür braucht er noch zwei Schuss. Desthieux hat Mühe und muss in die Strafrunde.

Peiffer schießt nicht so schnell, räumt aber dafür alles ab und ist jetzt Vierter, direkt hinter dem Schweden.

Sechs Sekunden hat Peiffer schon zu den beiden Führenden gutgemacht. An Landertinger ist er aber noch nicht rangekommen.

Der Russe Nikita Porschnew ist eingebrochen, hat nach dem Schießen über 30 Sekunden verloren und ist 13. Was es das schon für die Russen, die 2017 Weltmeister waren?

"Ich muss auf mich schauen. Ich bin ganz zufrieden, habe vorn mit übergeben. Die letzte Runde habe ich mich gut bewegt. Am vorletzten Anstieg waren meine Beine extrem fest."

Der Franzose Fillon Maillet macht Druck, ist jetzt in Führung gegangen und setzt sich sogar ein wenig ab.

Rees läuft in der Dreier-Verfolgungsgruppe mit Russland und Schweden. Der Abstand ist nur unwesentlich größer geworden.

Das Trio vorn ist sich nicht einig, der Franzose Fillon Maillet kann so wieder ranlaufen.

Es wird darauf ankommen, dass sich Rees möglichst keine Nachlader leistet, in der Loipe kann er mit den absoluten Topleuten nicht ganz mithalten.

Der Franzose Fillon Maillet macht das Tempo, lässt die Verfolger jetzt aber rankommen, weil seine zwei Begleiter sich nicht an der Führungsarbeit beteiligen wollen.

Russland wird in Führung liegend übergeben. Dort übernimmt jetzt Nikita Porschnew.

Die Topnationen sind also noch dabei, auch der Franzose, der Zehnter ist.

km 4,6

Das tempo ist nicht so hoch, so können auch die nicht ganz so starken Läufer noch mithalten. Das wird sich nach dem Stehend-Anschlag sicher ändern.