Liveticker

Preuß holt weiter auf Bei Kilometer 4,6 hat die Deutsche noch 24 Sekunden Rückstand auf Gontier und Dorin-Habert. Tandrevold kann aber noch an der Deutschen dran bleiben. Knapp drei Sekunden ihr Rückstand.

Weißrussland schießt sich raus Noch bevor Domratschewa als Schlussläuferin eingreifen wird, ist klar, dass die Olympiasiegerinnen hier keine Rolle spielen. Zwei Strafrunden jetzt für Pisarewa.

Preuß hat leicht aufgeholt 26 Sekunden liegt die Deutsche hinter dem Spitzenduo. Tandrevold ist vier Sekunden hinter Preuß. Dahinter dann weiterhin eine große Lücke.

3. Läuferin, 2. Schießen, stehend Dorin beginnt mit einem Fehler, Gontier trifft dafür den letzten nicht. Beide treffen ihren Nachlader und gehen gemeinsam auf die Strecke. Tandrevold patzt enmal, Preuß aber auch im letzten. Der Nachlader der Deutschen trifft dann sehr schnell, da geht sie knapp vor Norwegen raus.

Dorin mit Kraftakt Die Französin hat die Lücke geschlossen und ist an Gontier dran. 600 Meter vor dem zweiten Schießen hat das Spitzenduo genau eine halbe Minute Vorsprung auf Deutschland und Norwegen.

Preuß und Tandrevold verlieren leicht Ganz vorn wird jetzt etwas schneller gelaufen als auf den Rängen 3 und 4. Dorin liegt sieben Sekunden hinter Gontier. Preuß und Tandrevold haben 32 Sekunden Rückstand nach ganz vorn.

Nach dem fünften Schießen 1. ITA, 2. FRA +7, 3. GER +28, 4. NOR + 29, 5. JPN +55 Es wirkt, als kämpfen hier nur noch vier Teams um die ersten drei Plätze. Aber in einer Staffel kann viel passieren, denken wir an Pyeongchang...

3. Läuferin, 1. Schießen, liegend Gontier trifft den letzten Schuss nicht. Fast wäre Dorin-Habert vorbeigegangen, trifft aber auch den letzten nicht. Auch Preuß muss einmal nachladen, Tandrevold dagegen bleibt fehlerfrei. Es bleibt also alles so ähnlich wie vorher, aber etwas dichter.

Preuß will sich absetzen Die Deutsche scheint läuferisch etwas stärker zu sein als Tandrevold. Gut möglich, dass sie als alleinige Dritte zum Schießstand kommt.

Abstände bleiben ähnlich Nach 600 Metern der jeweils dritten Läuferin hat sich kaum etwas gegenüber dem Wechsel geändert. Italien 15 Sekunden vor Frankreich, weitere 20 Sekunden dahinter dann Deutschland und Norwegen, noch einmal 15 Sekunden dahinter die Schweiz und Japan.

Wierer wird deutlich als Erste wechseln Für Italien sind die beiden Besten nun gelaufen. Nicole Gontier geht als Führende auf die Strecke und muss sich mit Marie Dorin-Habert, Ingrid Landmark Tandrevold und Franziska Preuß auseinandersetzen.

Kilometer 5,4 Wierers Vorsprung auf Aymonier schmilzt auf 15 Sekunden. 24 waren es nach dem Schießen. Herrmann und Eckhoff haben dann 37 Sekunden Rückstand auf Italien.

Herrmann stürmt auf Rang 3 Schon 600 Meter nach dem Schießen hat Denise Herrmann drei Positionen gut gemacht. Aber auch Tiril Eckhoff hinter ihr lässt alle anderen stehen. Auf Frankreich mit der starken Läuferin Aymonier können Herrmann und Aymonier kaum etwas gutmachen. Auf Wierer ganz vorn aber schon.

Nach dem vierten Schießen 1. ITA, 2. FRA +24, 3. SWE +43, 4. JPN +44, 5. SUI +45, 6. GER +48

Wierer überragend 20,9 Sekunden hat sie am Schießstand verbracht, das ist absolute Weltklasse. Zum Vergleich: Bei Herrmann waren es 53.

2. Läuferin, 2. Schießen Wierer überragend, ist längst weg, als Aymonier und Herrmann noch lange zu tun haben. Aymonier benötigt einen Nachlader, Herrmann sogar zwei. Immerhin, danach kann sie raus, aber hat wieder einige Zeit verloren - und auch Plätze.

Norwegen arbeitet sich langsam nach vorn Tiril Eckhoff macht läuferisch Betrieb und ist schon Fünfte.

Herrmann auf 3 Vorn laufen Wierer und Aymonier zusammen, dahinter kommt Denise Herrmann immer näher. Nach 3,4 Kilometern in ihrer Runde hat sie nur noch knapp 19 Sekunden Rückstand auf das Spitzenduo. Hinter ihr klafft eine Lücke.

Herrmann holt wieder auf Wie erwartet, wird der Rückstand in der Loipe kleiner. Herrmann hat fünf Sekunden gutgemacht und ist auch schon Vierte. Die Japanerin kann ihr nicht folgen, Alimbekava ist auch gleich geschnappt.

Schießzeiten-Vergleich Dorothea Wierer brauchte am Schießstand nur 26 Sekunden. Denise Herrmann dagegen (inklusive Nachlader) 54 Sekunden. So erklärt sich der derzeitige Rückstand.

Nach dem dritten Schießen 1. ITA, 2. FRA +4, 3. BLR +15, 4. JPN +23, 5. GER +27, 6. SUI +31

2. Läuferin, 1. Schießen, liegend Wierer schießt gewohnt schnell und sicher. Sie geht in Führung. Hermann braucht länger und muss auch einmal nachladen. Den Nachlader trifft sie dann, hat aber durch ein recht langes Schießen Zeit verloren. Italien und Frankreich sind erst mal weg.

Weißrussland kann nicht dran bleiben Für die Weißrussinnen starten die etwas schwächeren Läuferinnen auf Position 2 und 3. Dzinara Alimbekava kann das Tempo der vorderen Gruppe nicht ganz mitgehen, liegt aber noch deutlich vor der Russin Daria Virolainen.

Herrmann schon an Wierer dran Denise Herrmann, als eine der besten Läuferinnen, hat die Lücke auf Italien schon geschlossen. Aber auch Japan und Frankreich konnten mitziehen. Also ein Quartett jetzt vorn. Wierer, Herrmann, Furuya und Aymonier.

1. Wechsel Lisa Vittozzi musste zwar insgesamt dreimal nachladen, war in der Loipe aber bärenstark. Italien wechselt als erstes Team. Etwa acht Sekunden dahinter folgen dicht gestaffelt Japan, Deutschland, Russland, Frankreich und Weißrussland. Dahinter ist dann die erste größere Lücke zu sehen, bevor Kasachstan zum Wechsel kommt.

Vittozzi will als Erste wechseln, Hammerschmidt Dritte Die Italienerin überholt Tachizaki bei Kilometer 5,4, Maren Hammerschmidt wirkt läuferisch ebenfalls sehr stark und ist jetzt Dritte, nur sieben Sekunden hinter Italien.

Kilometer 4,6 Hammerschmidt kann zwar kaum Zeit gutmachen, aber dafür drei Plätze. Sie ist nun Fünfte, hat nur noch Japan, Italien, Kasachstan und Weißrussland vor sich.

Nach dem zweiten Schießen 1. JPN, 2. KAZ, 3. ITA, 4. BLR, 5. FRA, 6. RUS, 7. UKR, 8. GER

Japan vor Kasachstan Die zuletzt Japanerin Tachizaki zeigt hier wieder eine gute Leistung. Sie führt vor der Kasachin Wischnewskaja. Aber beide sind klar die besten ihres Teams, das wird auf Dauer nicht so bleiben. Hammerschmidt hat auf Platz 8 13 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Das kann sie eventuell in der Schlussrunde aufholen.

1. Läuferin, 2. Schießen, stehend Hammerschmidt beginnt mit einem Fehler und macht im dritten Schuss noch einen. Also zwei Nachlader, während Kasachstan schon rausgeht. Hammerschmidt trifft beide Nachlader, verliert etwas Zeit, bleibt aber dran. Das war okay.

Alle Favoriten auf Tuchfühlung Nach 3,4 Kilometern ist zwar eine Fünfergruppe vorn, aber bis hin zu Platz 12 sind die Abstände gering. Alle favorisierten Teams sind vorn dabei.

Vittozzi wieder vorn 600 Meter nach dem Schießen ist die Italienerin wieder in Führung gegangen. Dahinter Frankreich, Kasachstan, Deutschland und Japan. Dann eine ganz kleine Lücke.

Nach dem ersten Schießen 1. SUI, 2. FRA, 3. GER, 4. ITA, 5. KAZ, 6. JPN, 7. SWE, 8. CHN, 9. UKR, 10. FIN Aber alle sind noch dicht beisammen. Die ersten 15 trennen nur 15 Sekunden.

Wenige Schießfehler Viele Teams sind hier fehlerfrei geblieben, die Rückstände sind gering. Lediglich die USA-Startläuferin Clare Egan musste hier in die Strafrunde.

1. Läuferin, 1. Schießen, liegend Maren Hammerschmidt beginnt recht spät, schießt dann aber zügig und fehlerfrei. Starkes Schießen von ihr. Hinter der Schweiz und Frankreich geht sie raus.

Hammerschmidt taucht in Gruppe ab Die Deutsche liegt nach 1,4 Kilometern auf Rang 6, aber in Tuchfühlung nach vorn.

Vittozzi vorn Nach 600 Metern liegt die formstarke Italienerin in Führung. Dahinter folgt Hammerschmidt, dann Persson und Chevalier.

Die Startläuferinnen der Favoritinnen Maren Hammerschmidt hat es hier mit Anais Chevalier (FRA), Lisa Vittozzi (ITA), Linn Persson (SWE), Anastasiya Merkuschyna (UKR), Synnoeve Solemdal (NOR) und Nadjeschda Skardino (BLR) zu tun.

Start frei! Die 23 Staffeln setzen sich in Bewegung, bzw. deren Startläuferinnen. Deutschland in Person von Maren Hammerschmidt führt das Feld an.

Deutschland 174 Punkte, Frankreich 140 So ist der Stand im Staffel-Gesamt-Weltcup. Deutschland ist also noch einholbar, aber nur schwer. Die Französinnen starten heute mit Chevalier, Aymonier, Dorin-Habert und Bescond.

Auch Kuzmina nicht dabei Die Slowakin haben wir bei der Aufzählung der nicht startenden Weltklasse-Biathletinnen vergessen. Was daran liegt, dass überhaupt keine slowakische Staffel an den Start geht. Also auch die Fialkova-Schwestern nicht dabei.

Heute 40 bis 64 Schüsse pro Team Staffel - das bedeutet, man darf nachladen, wenn man nicht trifft, bis zu dreimal pro Schießeinlage. Sind dann immer noch nicht alle Scheiben gefallen, geht es in die Strafrunde. Jede Starterin muss nach zwei gelaufenen Kilometern liegend schießen, nach vier Kilometern stehend, und nach sechs Kilometern ist ihre jeweilige Runde dann beendet.

Pyeongchang ein einmaliger Ausrutscher? Vor den Olympischen Winterspielen hatte die deutsche Damenstaffel saisonübergreifend sieben von acht Staffelentscheidungen gewonnen (ein zweiter Platz). Dann der enttäuschende achte Platz in Südkorea. Das Ziel für heute ist also klar: Zurück in die Erfolgsspur finden.

Deutsche Aufstellung Für den DSV treten heute Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann, Franziska Preuß und Laura Dahlmeier an. Franziska Hildebrand und Vanessa Hinz sind also nicht dabei. Ansonsten sind im großen Starterfeld fast alle Weltklasse-Läuferinnen dabei. Lediglich das Fehlen von Justine Braisaz und Kaisa Mäkäräinen fällt auf.

Mindestens sieben kämpfen ums Podest Für vordere Plätze kommen heute neben den Damen aus Deutschland und Weißrussland auf jeden Fall noch Frankreich, Schweden, die Ukraine, Italien und Norwegen in Frage. Insgesamt starten aber 23 Staffeln, da kann es natürlich auch Überraschungen geben.

Deutschland mit Startnummer 1 Auch wenn der letzte Staffel-Eindruck aus Pyeongchang stammt und nicht so gut war, sind die deutschen Damen klar die beste Staffel der Saison und gehen deshalb mit Startnummer 1 ins Rennen. Überraschungsolympiasieger Weißrussland dagegen hat die Saison über kaum überzeugt und trägt heute Startnummer 11.

Herrliches Winterwetter Oslo präsentiert sich von seiner schönsten Winterseite. Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein, unten viel Schnee, milde Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt, kaum Wind. Was will man mehr als Biathletin oder Wintersport-Fan…