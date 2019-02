Liveticker

Auf Rang zwei braucht Fillon Maillet einen Nachlader. Er geht 50 Sekunden hinter Bö wieder in die Spur.

Johannes Thingnes Bö sicher und souverän. Er räumt alle Scheiben ab und bleibt souverän an der Spitze.

Norwegen übergibt als Erster - Bjöntegaard schickt Johannes Thingnes Bö in die Spur.

"Drei Fehler ist ja wie ein Anfänger. Es tut mit leid, die Strafrunde wollte ich vermeiden. Das ist mir leider nicht gelungen. Aber läuferisch war es besser, nachdem es gestern so bescheiden gelaufen ist."

Fourcade 7,9 Sekunde vor Bjöntegaard wieder in der Spur.

Fourcade mit einem Fehler, er braucht aber nur einen Nachlader. Simon Fourcade setzt sich an die Spitze.

Dritter Läufer / Erstes Schießen

Der in dieser Saison so starke Russe Loginow muss zweimal nachladen. Er verliert Zeit, geht als Dritter aber wieder in die Spur. Aber schon 1:22 min Rückstand.