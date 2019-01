Liveticker

Bisher riecht es nach einem Staffelsieg der Französinnen. Bescond macht das stark - aber noch schneller läuft Fialkova. Die Slowakin geht an Italien vorbei auf den zweiten Platz. Deutschland weiter Vierter.

Wie viel Kraft hat Dahlmeier noch? Im Sprint ging es am Donnerstag noch schwer. Und heute verliert sie auch auf der Schlussrunde. Es sind 17 Sekunden auf den zweiten Platz.

Frankreich und Italien liefern sich hier von Beginn an einen packenden Zweikampf. Norwegen hat schon einen deutlichen Rückstand. Und Dahlmeier macht gerade keinen Boden gut. Die deutsche Staffel weiter auf dem 5. Platz.

"Ich habe mich gut gefühlt und hatte einen ruhigen Rhythmus. Der letzte Fehler hätte nicht sein müssen. Es war ein so "Lala-Rennen" von mir und nicht ganz einfach."

Es war der erste Fehler von Dahlmeier im Liegendanschlag in dieser Saison.

Die erste Zwischenzeit. Frankreich mit Bescond an der Spitze. Dahlmeier aber fliegt heran. Hat schon sechs Sekunden gut gemacht. Deutschland auf dem 5. Platz.

Frankreich und Italien wechseln gleichzeitig. Für Deutschland kommt gleich Dahlmeier. Mal sehen, was sie auf ihrer Runde gegen Sanfilippo (Italien) und Bescond (Frankreich) leisten kann.

Wierer versteht keinen Spaß, stiefelt wild vornweg. Sie will hier unbedingt als Erste übergeben. Norwegen muss abreißen lassen. Nur Frankreich bleibt dran. Hinz läuft 40 Sekunden hinter dem Spitzenduo.

Wir sortieren mal kurz. Wierer (ITA), Simon (FRA) und Solemdal (NOR) mit makellosen Schießeinlagen. Das Trio hat sich einen kleinen Vorsprung herausgearbeitet.

Die ersten 22 Läuferinnen kommen zum zweiten Mal zum Schießen. Jetzt im Stehendanschlag. Damit haben viele Skijäger mehr Probleme. Mal sehen, ob wieder so gut geschossen wird.

Vanessa Hinz schwimmt an Position vier in der Spitzengruppe mit. Das Tempo macht die Italienerin Dorothea Wierer.

In Oberhof gab es zu Beginn gleich einen Sturz von Karolin Horchler. Drücken wir die Daumen, dass heute alles glimpflich ausgeht. Die 22 Läuferinnen sind dicht beisammen.

Jede Läuferin absolviert drei Runden über je 2 Kilometer. Unterwegs wird zwei Mal geschossen, zuerst im liegenden und dann im stehenden Anschlag. Sollten die Athletinnen nicht alle Scheiben treffen, stehen pro Anschlag drei Nachlade-Patronen zur Verfügung. Erst wenn diese nicht reichen, geht es in die Strafrunde.

22 Staffeln gehen gleich an den Start. Unter anderem schicken auch Bulgarien, Japan, China und Korea ein Quartett auf die Strecke.

Zwei Staffeln gab es bisher. In Oberhof gewann Russland, Deutschland lief auf Platz zwei. In Hochfilzen gewann Italien. Die Deutschen kamen abgeschlagen auf dem siebten Platz.

Dahlmeier auf Position 2

Laura Dahlmeier startet heute schon an zweiter Stelle - also etwas "versteckt". Herrmann ist wie in Oberhof die Schlussläuferin. Die aktuelle schnellste DSV-Skijägerin bekommt es auf ihrer Schlussrunde u.a. mit Ekaterina Yurlowa-Percht (Russland), Hanna Oeberg (Schweden) und Anais Chevalier (FRA) zu tun.