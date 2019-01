Liveticker

3. Läuferin, 1. Schießen Die Französin Braisaz ebenfalls mit einem Nachlader - damit bleibt sie 40 Sekunden hinter Preuß.

3. Läuferin, 1. Schießen Jetzt zählt es für Preuß! Mit einem Nachlader kommt sie durch und bleibt vorn. Allerdings kommt Russland (fehlerfrei) näher.

3. Läuferin, km 1,5 ... allerdings kommt Frankreich näher. Sie hat fast 13 Sekunden auf Preuß gut gemacht. Aus 50 s sind 37 s geworden.

3. Läuferin, km 1,5 Stürze ohne Ende. In dem tiefen Schnee ist es extrem schwer. Die USA erwischt es jetzt gleich doppelt. Preuß hält sich dagegen gut auf den Skiern.

3. Läuferin, km 0,8 Preuß vorn - 16,8 s vor den Russinnen. Und die Italienerin sind jetzt erst beim Wechsel. Runggaldier war aber noch gar nicht bereit. Hier geht heute aber auch alles schief. Vittozi hatte als Erste übergehen, Gontier als 17... So schnell geht es.

3. Läuferin, km 0,8 Italien (6 Strafrunden !) und Schweden (1 Strafrunde) beim Wechsel weit abgeschlagen. Diese beiden Staffeln dürften viele in unserem Tippspiel weit vorn auf dem Zettel gehabt haben.

3. Wechsel Preuß wird u.a. gejagt von Larisa Kuklina (Russland) und Justine Braisaz (FRA).

3. Wechsel Hildebrand schickt Preuß mit 14 Sekunden Vorsprung als Führende ins Rennen.

2. Läuferin, km 5,5 Wie schwer es heute am Schießstand ist, zeigt das Ergebnis. 15 der 22 Teams mussten schon in die Strafrunde.

2. Läuferin, km 5,5 Zurück ins Rennen und zu Franzi Hildebrand. Die gebürtige Hallenserin läuft ein fehlerfreies Rennen und baut den Vorsprung aus. 17 Sekunden sind es jetzt auf Russland, mehr als eine halbe Minute auf Norwegen. Italien übrigens 3:19 Minuten zurück.

Horchler im ZDF-Interview "Eine Athletin ist mir über den Ski gefahren. Ich habe versucht, mich schnell zu fokussieren. Beim Schießen war es schwierig, da bin ich glimpflich davon gekommen. Freu mich, dass ich die Staffel gut ins Rennen gebracht habe."

2. Läuferin, 2. Schießen Italien erlebte ein Debakel. Gontier hat nicht eine Scheibe getroffen! Acht Schüsse, acht Fehler. Sie kreiselt immer noch in der Strafrunde.

2. Läuferin, 2. Schießen Nur die Russinnen können hier mitgehen! Hildebrand jetzt 13,8 Sekunden vor Russland. Und hinter den Beiden klafft schon eine riesige Lücke (38,1 s).

2. Läuferin, 2. Schießen Wow! Hildebrand räumt alle Scheiben schnell und schnörkellos ab. Sie kommt ohne Nachlader durch dieses Staffelrennen und setzt sich an die Spitze. Die Fans flippen aus.

2. Läuferin, 2. Schießen Die USA beginnt, dahinter kommen Deutschland, Norwegen und die Slowakei geschlossen rein.

2. Läuferin, km 3,5 Die favorisierten Französinnen haben schon eine Minute Rückstand, auch Schweden liegt 1:10 min zurück.

2. Läuferin, km 3,5 Der Rückstand bleibt auf Clare Egan (USA) konstant. Von hinten pirschen sich Norwegen und die Slowakei heran. Die Fans peitschten die Deutsche nach vorn.

2. Läuferin, km 2,8 In Führung ist jetzt die USA. Italien musste einmal in die Strafrunde und hat den Platz an der Sonne eingebüßt. Hildebrand liegt nur acht Sekunden hinter der Führenden.

2. Läuferin, 1. Schießen Hildebrand blieb ohne Fehlschuss, musste aber eine Patrone nachladen. Deshalb dauerte das Schießen so lange. Hildebrand nach dem Schießen als Dritte zurück. Den Sturz hat sie offenbar gut verdaut.

2. Läuferin, 1. Schießen Die erste Schießprüfung für die 2. Gruppe. Wieder keine von den Ersten fehlerfrei. Das ist die Chance für Hildebrand. Und sie nutzt sie! FEHLERFREI!

2. Läuferin, km 1,5 Den größten Sprung nach vorn macht die Slowakei. Paulina Fialkowa hat zehn Sekunden aufgeholt und ist aktuell auf Rang zwei.

2. Läuferin, km 1,5 Hildebrand hat sich schnell wieder aufgerafft und ist als Siebte dran. Schon Horchler war ja in ihrer ersten Runde gestürzt. Hoffentlich zieht sich das heute nicht durch die deutsche Staffel...

2. Läuferin, km 0,8 Oh nein! Sturz! Hildebrand hat es erwischt. Sie ist an einem Begrenzungshütchen hängengeblieben und hat sich überschlagen. Die Waffe scheint aber nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sein.

2. Läuferin Die ersten zehn Nationen innerhalb von 30 Sekunden beisammen und die Deutschen liegen auf Podestkurs.

2. Läuferin Hildebrand geht mit 23 Sekunden Rückstand auf Italien und vier Sekunden Rückstand auf Schweden in das Rennen.

Erster Wechsel Vittozzi schickt Nicole Gontier ins Rennen. Für die Deutschen läuft jetzt Hildebrand. Sie war zuletzt krank. Mal sehen, ob die Kräfte reichen.

Blick ans Ende des Feldes Japan musste sage und schreibe schon vier Mal in die Strafrunde. Riecht nach Rekord ...

1. Läuferin, km 5,5 Horchler läuft kraftvoll und hat jetzt auch die Bulgarin eingefangen. Dritte! 19 Sekunden hinter Italien. Damit ist sie läuferisch auf einem Niveau mit Vittozzi. Stark!

1. Läuferin, km 4.8 Horchler holt jetzt alles aus sich heraus und schiebt sich an Norwegen vorbei. Die Thekla Brun-Lie hatte nur einen Nachlader, allerdings große Probleme auf der Strecke. Das geht ganz schwer für die Norwegerin.

1. Läuferin, 2. Schießen Die Überraschung bisher ist aber Bulgarien, aktuell auf Rang zwei hinter Italien!

1. Läuferin, 2. Schießen Horchler kommt mit einem Nachlader durch und springt auf den fünften Platz. So schnell geht's"! Frankreich musste einmal in die Runde und fällt auf Rang zehn zurück.

1. Läuferin, 2. Schießen Von den Topteams kommt keine Athletin fehlerfrei durch. Italien braucht zwei Nachlader und ist trotzdem weiter in Führung.

1. Läuferin, 2. Schießen Und schon wieder stehen die Athletinnen am Schießstand. Diesmal stehend.

1. Läuferin, km 3,5 Horchler kämpft sich nach vorn, ist aktuell Elfte. 24 Sekunden hinter der Spitze. Vorn hat Vittozzi eine kleine Lücke gerissen. Frankreich, Schweden und Russland jagen die überragende Athletin dieser Tage.

1. Läuferin, 1. Schießen Das Rennen ist für die österreichische Mannschaft wirklich aus. Hauser hatte Probleme mit der Ersatzwaffe. Was für ein Drama.

1. Läuferin, km 2,8 Horchler als 14. weiter mitten im Getümmel. Der Rückstand zur Spitze vergrößert sich etwas. Das war zu erwarten. Vorn drückt Vittozzi auf die Tube.

1. Läuferin, 1. Schießen Hauser liegt einsam am Schießstand. Das sieht nicht gut aus. Sie disktutiert mit Verantwortlichen. Schießt sie hier noch? Ansonsten ist das Rennen für die Österreicherinnen früh beendet.

1. Läuferin, 1. Schießen Nur sechs der 22 Staffeln sind ohne Fehler durchgekommen. Vorn Italien vor Tschechien und Polen. Die Abstände sind noch ganz eng.

1. Läuferin, 1. Schießen Horchler räumt die Scheiben mit zwei Nachladern ab und geht als 13. mit 21,5 s hinter Italien auf die Strecke zurück.

1. Läuferin, 1. Schießen Italien ist durch. Vittozzi ist eine Wucht! Sie geht als Erste raus. Horchler beginnt mit zwei Fehlern.

1. Läuferin, km 1,5 Russland jetzt vor Frankreich. Deutschland auf Rang 13. Gleich kommen die Läuferinnen zur ersten Schießprüfung.

Und wieder ein Sturz Diesmal hat es Österreich erwischt. Hauser fällt auf den Steiß. Das sah übel aus. Sie macht weiter, hat aber schon einigen Rückstand. Ihre Waffen ist gebrochen. Sie wird am Schießstand aber eine Ersatzwaffe bekommen.

1. Läuferin, km 0,8 Horchler hat sich an das Feld herangekämpft und einige schwächere Läuferin bereits wieder überholt.

1. Läuferin, km 0,8 Die Franzosen setzen sich an die Spitze. Anais Chevalier spielt die Eisenbahn und stampft durch den Schnee.

Gleich ein Sturz Oh nein! Karolin Horchler läuft dem Feld nach einem Sturz hinterher. Das geht ja schon mal gar nicht gut los... Daumen drücken, dass mit der Waffe alles okay ist.

Die Tagesaufgabe Jede Läuferin absolviert drei Runden über je 2 Kilometer. Unterwegs wird zwei Mal geschossen, zuerst im liegenden und dann im stehenden Anschlag. Sollten die Athletinnen nicht alle Scheiben treffen, stehen pro Anschlag drei Nachlade-Patronen zur Verfügung. Erst wenn diese nicht reichen, geht es in die Strafrunde.

Start Die ersten 22 Läuferin sind unterwegs!

Noch ein Blick aufs Wetter Echtes Schmuddelwetter im Thüringer Wald. Schneeregen, Nebelbänke, Wind. Perfektes Wetter für einen Nachmittag im Wohnzimmer vor dem Kamin… eigentlich. Wenn nicht Biathlon in Oberhof wäre. Tausende Fans sind an der Strecke und trotzen den widrigen Bedingungen.

Die Favoriten Das deutsche Quartett hat starke Konkurrenz. Die Schwedinnen und Franzosen sind die heißesten Sieganwärterinnen. Die Italiener laufen ohne Dorothea Wierer (wird geschont), dafür mit Doppelsiegerin Lisa Vittozzi, die als Startläuferin nominiert wurde.

Spielen die Nerven mit? Nach der Aufholjagd sagte Preuß, dass sie ohne Druck auflaufen konnten. Das sei das Erfolgsrezept gewesen. Heute ist der Druck definitiv da. Mal sehen, ob das Nervenkostüm mitspielt.

Verfolgung macht Hoffnung Nach dem Desaster im Sprint gelang den DSV-Skijägerin gestern Wiedergutmachung. Preuß lief vom 45. auf den sechsten Platz vor. Herrmann verbesserte sich von 36 auf Rang. Auch Horchler (11.) und Hildebrand (24.) machten einen Sprung nach vorn.

Das ist die deutsche Mannschaft Für die deutsche Mannschaft werden Karolin Horchler, Franziska Hildebrand, Franziska Preuß und Denise Herrmann an den Start gehen. In dieser Besetzung ist die Staffel noch nie gelaufen.

Rehabilitation? Die erfolgsverwöhnten deutschen Biathletinnen gewannen in der Vorsaison die beiden letzten Staffelrennen und sicherten sich auch in der Weltcup-Gesamtwertung den ersten Platz. Doch das erste und bisher einzige Staffelrennen in diesem Winter ging komplett in die Hose. Am Ende stand nur Platz sieben zu Buche.

Viel Trubel auf der Strecke 22 Staffeln gehen gleich an den Start. Unter anderem schicken auch Bulgarien, Japan, Litauen und China ein Quartett auf die Strecke.