Liveticker

Norwegen muss einmal in die Runde. Landertinger mit nur einem Nachlader ist dicht an Norwegen dran. Auch alle anderen Staffeln müssen nachladen.

Schempp ist so ein bisschen der Wackelkandidat im Team. Aber mit seiner Routine sollte er sich da in der Gruppe halten können. Garanitschew ist auch nicht der Überläufer, Desthieux ist da schon eher eine Gefahr. Tschechien bietet mit Krcmar den zweiten seiner zwei Klasse-Athleten auf. Danach dürften sie zurückfallen.

Schempp übernimmt. Er hat es in seiner Runde mit Desthieux (FRA), Birkaland (NOR), Garanitschew (RUS) und Krcmar (CZE) zu tun.

Es geht los. Erik Lesser läuft für Deutschland an, seine Konkurrenten sind u.a. Guigonnat (FRA), Christiansen (NOR), T. Eberhard (AUT), Zwetkow (RUS) und der Schwede Femling

Die Chance der Deutschen

Das DSV-Quartett würde es den Frauen natürlich gern nachmachen – was den Podestplatz angeht. So schlecht stehen die Chancen nicht. Auch wenn Simon Schempp noch immer nicht so richtig in Form ist.