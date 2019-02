Liveticker

2. Läuferin / 2,9 km Hildebrand hat nach dem zweiten Schießen etwas mehr Tempo zugelegt und Boden auf die Spitze gut gemacht. Es sind zunächst nur knapp drei Sekunden. Aber damit konnte sie die Estin Tuuli Tomingas bereits überholen.

2. Läuferin / 1. Schießen Die zwei Nachlader haben knapp 25 Sekunden gekostet - damit liegt Deutschland nun 50 Sekunden. Frankreich konnten den Rückstand gleichhalten. Und die Estinnen haben sich auf Rang drei geschoben (+46,5).

2. Läuferin / 1. Schießen Hildebrand und Braisaz liefern sich ein Schießduell, dass die Französin für sich entscheidet. Hildebrand muss zweimal nachladen, einmal fällt ihr dabei die Patrone aus der Hand. Das kostet natürlich wertvolle Sekunden.

2. Läuferin / 1. Schießen Gontier dreht vor dem ersten Schuss am Diopter und legt dann los. Es war die richtige Entscheidung. Alle Scheiben fallen, sie verteidigt damit souverän die Führung für ihr Team.

2. Läuferin / 0,9 km Couragierter Auftritt von Gontier, die das Tempo hochhält und die Verfolgerinnen nicht herankommen lässt. Hoffentlich überpaced sie nicht vor dem ersten Schießen. Estland weiterhin sehr überraschend auf Rang vier.

1. Wechsel Schweden - das wir vorhin auch noch in den Kreis der Favoritinnen aufgenommen hatten - liegt bereits weit zurück. Drei Nachlader bedeuten beim Wechsel Rang 12 mit 1:43,4 min Rückstand. Norwegen hat weiter Boden verloren und liegt nun 2:16,6 min zurück.

1. Wechsel Für Deutschland ist nun Franziska Hildebrand in der Spur. Sie muss 23,5 Sekunden auf die führende Italienerin aufholen. Die Französinnen - jetzt in Person von Justine Braisaz - kleben an ihrer Ferse.

1. Wechsel Vittozzi übergibt souverän als Erste an ihre Teamkollegin Nicole Gontier.

1. Läuferin / 4,9 km Hinter dem Führungstrio bereits ein ordentlicher Abstand zu den nächsten Verfolgern. Die USA haben 27 Sekunden auf das deutsche Team, dahinter folgen Estland und Bulgarien.

1. Läuferin / 4,9 km Vitozzi kann den Vorsprung halten, sie baut ihn sogar ein kleines Stückchen aus. Zwei Sekunden sind um Vergleich zum Schießen dazu gekommen. Deutschland und Frankreich wechseln sich bei der Verfolgungsarbeit ab.

1. Läuferin / 2. Schießen Die Norwegerinnen scheinen nach der zweiten Schießeinlage schon raus aus dem Rennen um den Tagessieg. Emilie Aagheim Kalkenberg muss gleich zweimal in die Strafrunde. Damit hat sie nun bereits zwei Minuten Rückstand auf die Spitze.

1. Läuferin / 2. Schießen Auch tolles Schießen von Hinz, diesmal ganz ohne Fehler. Damit schiebt sie sich auf den zweiten Rang vor, dicht gefolgt von der Französin Chevalier. Aber sie haben weitere sieben Sekunden auf die Führenden verloren.

1. Läuferin / 2. Schießen Vitozziu kommt als erste an den Schießstand, leistet sich aber auch gleich einmal zwei Fehler. Die Nachlader sitzen dann und so geht sie als erste in die Loipe.

1. Läuferin / 3,5 km Vorne haben sich Italien und die USA zu einem Tandem zusammengeschlossen. Dahinter dann eine große Verfolgergruppe - angeführt von Frankreich und Deutschland. Das Defizit beträgt etwa 13 Sekunden.

1. Läuferin / 1. Schießen Vanessa Hinz musste einmal nachladen und kommt als Sechste aus der ersten Schießeinlage. Ihr Rückstand beträgt 16,5 Sekunden.

1. Läuferin / 1. Schießen Vitozzi für Italien mit einer tollen fehlerfreien Schießeinlage übernimmt die Spitze. Hinter ihr folgt die USA mit 5,3 Sekunden Rückstand. Dahinter folgt Norwegen.

1. Läuferin / 0,9 km Noch ist natürlich nichts passiert. Das Feld ist naturgemäß in der ersten Runde sehr eng beieinander und liegt innerhalb von 8 Sekunden bei der ersten Zwischenzeit. Es sind übrigens nur 18 Staffeln unterwegs. Die Polinnen sind nicht gestartet.

Start Das Rennen ist gestartet. Insgesamt 19 Nationen haben sich auf der Reise gemacht. Auch heute sieht man wieder viele bunte Tapes in den Gesichtern der Starterinnen. Damit soll versucht werden, das Gesicht vor dem bitterkalten Wind zu schützen.

Viele Favoritinnen in Canmore In den Frauen-Staffel-Rennen ist es häufig schwierig einen Favoriten vorherzusagen, aber natürlich sind die üblichen Verdächtigen im Kreis der Kontrahentinnen um die Podestplätze: Das wären dann Italien, Frankreich, Norwegen und Schweden. Schwer einzuschätzen ist das russische Team, welches heute mit einem sehr unerfahrenen Quartett in die Loipe geht.

WM-Generalprobe in der Staffel Die Aufstellung lässt möglicherweise auch schon Rückschlüsse auf die mögliche WM-Staffel zu. Zwar sind es bis dahin noch ein paar Wochen und ein weiterer Weltcup in den USA steht noch auf dem Programm, aber ein Staffel-Rennen wird es nicht mehr geben.

Hinz zum Anfang, Dahlmeier zum Ende Diese drei eben genannten bilden auch drei Viertel des heutigen deutschen Frauen-Teams. Als Vierte hat es Denise Herrmann ins Team geschafft, die gestern 14. wurde. Starläuferin ist heute Hinz, ihr folgt Hildebrand, dann Herrmann. Schlussläuferin ist Laura Dahlmeier.

DSV-Team mit guten Aussichten Die deutschen Damen haben sich im Einzel bereits ein tolles Mannschaftsergebnis abgeliefert. Gleich drei Läuferinnen schafften es unter die Top 10. Franziska Hildebrand wurde 4., Vanessa Hinz Sechste und Laura Dahlmeier kam auf Rang neun.

Vierter Sieger im vierten Rennen? In dieser Saison gab es bisher drei Staffel-Rennen und drei verschiedene Sieger-Nationen. In Hochfilzen siegte das italienische Quartett, in Oberhof war Russland am schnellsten und in Ruhpolding stand Frankreich ganz oben auf dem Podest. Wer siegt heute?

Staffel statt Massenstart Eigentlich sollte der Freitag frei sein und am Sonntag Massenstart-Rennen stattfinden. Um die Belastung für die einzelnen Athleten bei diesen tiefen Temperaturen zu minimieren, wurde aber die Staffel ins Programm genommen. Zudem gab es am Donnerstag um 25 Prozent verkürzte Einzel-Wettbewerbe.

Staffel am Freitag? Falls sie sich wundern, warum heute die Staffeln gelaufen werden, sei an dieser Stelle noch einmal angemerkt, dass sich die Wettkampfleitung wegen den Witterungsbedingungen zu einer Veränderung des Zeitplans entschieden hatte.