Liveticker

Bescond und Dahlmeier beginnen mit einem Fehler, aber Domratschewa macht dafür am Ende zwei. Also gehen doch Bescond und Dahlmeier in Führung? Oder gar Mäkäräinen?

Die Südtirolerin muss am Berg etwas abreißen lassen. Kuzmina ist dafür schon in dieser Gruppe drin.

Hälfte vorbei

Noch muss zweimal stehend geschossen werden. Aber die fünf Namen an der Spitze und ihr Vorsprung auf Franziska Preuß als derzeitige "best of the rest" deuten daraufhin, dass die Siegerin aus der Gruppe der ersten Fünf kommen wird. Also: Bescond, Mäkäräinen, Dahlmeier, Domratschewa, Kuzmina sind nun die klaren Favoritinnen.