Liveticker

Ob gewollt oder ungewollt, hinter Fourcade und Johannes Bö geht schon eine Lücke auf. Die beiden Besten also nun doch schon in Runde eins mit Tempo.

Vielleicht will der Thüringer auch nur große Tempowechsel vermeiden. Ein gleichmäßiges Tempo könnte nützlich für seinen etwas geschundenen Rücken sein.

Sobald die Starter das Stadion verlassen haben, ist es vorbei mit dem Verausgaben. Jetzt erst mal ruhig. So ruhig sogar, dass es Erik Lesser zu bunt wird. Der Meister der defensiven ersten Runde probiert es heute mit einer neuen Taktik: Gleich an die Spitze laufen.

Anton Schipulin bringt die Zuschauer zum Ausrasten, er überholt Fourcade und ist in Führung.

Jubel in Tjumen

Es geht los. Das Rennen läuft. Martin Fourcade geht in Führung. Ist das schon die Vorentscheidung?

Die 30 Starter stehen bereit, gleich geht es los. Mal sehen, ob es, wie so oft in der ersten Runde, ein kleines Bummelrennen wird.

Bedeckter Himmel

Heute leider keine Sonne in Tjumen. Plus ein Grad Celsius, sagt das Thermometer. Leichter Wind. Also keine traumhaften, aber auch keine schlechten Bedingungen.