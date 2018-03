Tschüss bis zum Damen-Rennen Um 15:00 Uhr haben die Frauen ihr Verfolgungsrennen. Wir melden uns dann im entsprechenden Liveticker rechtzeitig vorher wieder. Bis dahin, tschüss aus Tjumen.

Interview Lesser "Ich hab schon die ganze Woche mit dem Rücken zu tun, nach dem Rennen hat es dann direkt reingestochen, aber es geht schon wieder besser. Den letzten Wettkampf der Saison morgen hole ich mir noch ab."

Interview Peiffer "Der letzte Fehler im Liegendschießen war ärgerlich, weil nicht notwendig. ... Die Zuschauer hier sind sehr lautstark, sehr freundlich und sehr fair."

Wieder ein paar Schießfehler zu viel Wie schon so oft in dieser Saison zählten die Deutschen nicht zu den Allerbesten am Schießstand. Dass es heute besser ging, haben andere bewiesen.

Die Platzierungen der Deutschen Erik Lesser von 5 auf 5, Arnd Peiffer von 8 auf 6, Simon Schempp von 17 auf 15, Johannes Kühn von 12 auf 26, Benedikt Doll von 22 auf 27, Roman Rees von 46 auf 36

Lesser legt sich in den Schnee Irgendwas scheint da im Rücken zu klemmen. Flach legt sich Lesser in den Schnee. Nun steht er wieder. Hoffentlich nur ein eingeklemmter Nerv. Morgen ist ja noch ein Rennen.

Lesser auf 5, Peiffer auf 6 Nach Fredrik Lindström sind nun auch die beiden Deutschen im Ziel. Lesser scheint Rückenschmerzen zu haben.

Bö auf 2, Hofer auf 3 Die beiden starken Läufer haben heute auch am Schießstand überzeugt, Hofer ist sogar komplett fehlerfrei geblieben.

Sieg Fourcade Der Franzose lässt sich feiern und die Zuschauer feiern ihn gern. Was für eine Demonstration der Stärke, vor allem am Schießstand.

Kilometer 11,5 - große Abstände An den ersten sechs bis sieben Plätzen dürfte sich kaum noch etwas ändern. Alle laufen nun für sich allein. Das erste echte Grüppchen kommt erst auf Platz 8 und 9, Guigonnat und Zwetkow sind das.

Nach dem vierten Schießen 1. Fourcade, 2. J. Bö +0:56, 3. Hofer +1:06, 4. Lindström +1:28, 5. Lesser +1:45, 6. Peiffer +2:02

Peiffer fehlerfrei Während nun viele ein- bis zweimal in die Runde müssen (einmal auch Simon Schempp), bleibt Peiffer fehlerfrei. Er ist nun Sechster hinter Erik Lesser.

4. Schießen, stehend Bö beginnt vor Hofer und zieht durch. Das wird Platz 2. Hofer braucht deutlich länger, vermeidet aber die Strafrunde. Er wird Dritter werden, zumal Lesser einmal in die Runde muss. Lindström macht es besser und wird den Deutschen überholen.

4. Schießen Fourcade, stehend Ein Fehler! Ha! Fourcade ist menschlich. Gleich den ersten knallt er weit vorbei, die anderen vier trifft er aber. Eine Strafrunde also, das ändert natürlich gar nichts am überlegenen Sieg. Sein 70. Weltcupsieg wird das.

Lesser hält Vorsprung auf Lindström Mit Bö und Hofer kann Lesser jetzt läuferisch nicht mithalten. Zu ihnen fehlen ihm derzeit elf Sekunden. Aber seinen Vorsprung auf Lindström hat er gehalten, acht Sekunden etwa.

Bö ist an Hofer dran Der Norweger hat die Lücke schnell geschlossen, bleibt aber erst mal hinter dem Südtiroler. Gemeinsam laufen die Startnummern 13 und 14 als Zweiter und Dritter.

Aufholjagden Was hier mit keinerlei Schießfehlern möglich ist, sieht man nicht nur an Fourcade, sondern vor allem an Hofer und Christiansen. Von den Plätzen 13 und 26 gestartet, liegen sie nun auf Rang 2 bzw. 6.

Nach dem dritten Schießen 1. Fourcade, 2. Hofer +1:12, 3. J. Bö +1:20, 4. Lesser +1:23, 5. Lindström +1:31, 6. Christiansen +1:43, 7. Peiffer + 2:00, 8. Schempp +2:01

3. Schießen, stehend Lesser will Druck machen, muss aber ebenso wie Johannes Bö und Lindström einmal in die Runde. Hofer lässt sich mehr Zeit beim Schießen, und das lohnt sich. Er bleibt fehlerfrei und geht auf Rang 2. Peiffer und Schempp müssen je einmal in die Runde.

3. Schießen Fourcade, stehend Beeilen muss er sich eigentlich nicht. Aber mit einem wunderbar gleichmäßigen und auch schnellen Rhythmus räumt er wieder alle fünf Scheiben ab. Stark.

Kilometer 6,5 Lesser versucht, zumindest bis zum nächsten Schießen an Lindström dran zu sein. Die Lücke ist schon fast zu. Derweil wird Fourcades Vorsprung auf die beiden wieder größer. 55 Sekunden. Zehn Sekunden hinter den Verfolgern auf Rang 2 und 3 stürmt als Vierter schon Johannes Bö heran, in seinem Schlepptau der fast ebenso starke Läufer Lukas Hofer.

Nach dem zweiten Schießen 1. Fourcade, 2. Lindström +0:49, 3. Lesser +0:54, ... 7. Peiffer + 1:19, 9. Schempp +1:22

Lesser schnellster Schütze im Vorderfeld 23,7 Sekunden hat Erik Lesser nur gebraucht am Schießstand. Zum Vergleich: Johannes Bö brauchte 33.

2. Schießen, liegend Lindström bleibt fehlerfrei und erster Verfolger. Auch Lesser schafft es ohne Strafrunde und schießt dabei sehr schnell. Er kommt Lindström näher. Hofer, Johannes Bö und Zwetkow folgen danach, auch Peiffer bleibt fehlerfrei und liegt auf Rang 7.

2. Schießen Fourcade, liegend Einsame Klasse. Traumwandlerisch sicher versenkt Fourcade wieder alle Schüsse.

Fourcade baut nur ein wenig aus 46 Sekunden hat er bei Kilometer 4,0 Vorsprung auf Lindström. Lesser, Rastorgujevs, Loginow und Hofer haben etwa 1:02 Rückstand. Johannes Bö folgt mit 1:12.

Brüder Bö auf 9 und 10 Die norwegischen Brüder Johannes und Tarjei Bö haben sich mit fehlerfreien Schießen in die Top-10 gekämpft. Mal sehen, ob das so weitergeht. Gestartet sind sie von Platz 14 und 16.

Nach dem ersten Schießen 1. Fourcade, 2. Lindström +0:44, 3. Lesser +1:01, 4. Rastorgujevs +1:04 ... 8. Peiffer +1:21, 11. Schempp +1:24 Schempp und Rees sind als einzige Deutsche fehlerfrei geblieben. Doll musste zweimal in die Runde, Lesser, Peiffer und Kühn je einmal.

1. Schießen, liegend Lesser muss einmal in die Runde, auch Rastorgujevs, Desthieux gar zweimal. Lindström aber kommt fehlerfrei durch und wird alleiniger Zweiter. Peiffer hätte Dritter werden können, verfehlt aber den letzten Schuss.

1. Schießen Fourcade, liegend Der Wind ist spürbar, aber wohl auch beherrschbar. Fourcade beweist das in Klassemanier. Fünf Treffer und ein guter Rhythmus. 26,6 Sekunden seine Schießzeit.

Wenige Verschiebungen An den Positionen hat sich bislang wenig verändert, Arnd Peiffer ist immer noch Achter, hat nach vorn und hinten jeweils eine kleine Lücke.

Kilometer 1,5 Fourcade baut seinen Vorsprung aus. Aus 33 Sekunden am Start sind nun schon 40 geworden. Lessers Führungsarbeit übt also zwar Druck auf seine Gruppe aus, aber nicht auf den Franzosen.

Lesser macht Druck Der Thüringer setzt sich hier an Position 2, führt also die erste Verfolgergruppe an. Mal sehen, was die erste Zwischenzeit sagt.

Jetzt wird's eng. Die Verfolger von Fourcade haben untereinander viel geringere Abstände. Nach und nach gehen jetzt alle auf die Strecke. Bei hohem Geräuschpegel, den die Zuschauer vor Ort produzieren.

Start frei! Fourcade ist auf der Strecke. Für 33 Sekunden ganz allein.

Dritter Fourcade-Verfolgungssieg in Folge? Der Franzose hat zuletzt die Verfolgungsrennen in Pyeongchang und Oslo gewonnen. Da kam er einmal von Platz 8 und einmal von Platz 3. Was soll also heute schiefgehen, wenn er so klar als Erster startet?

Winter in Sibirien Die Sonne und ein paar Wolken sind am Himmel zu sehen. Temperaturen um den Gefrierpunkt, langsamer Wind und ein begeisterungsfähiges Publikum dürften für beste Bedingungen sorgen. Es ist angerichtet für den vorletzten Biathlontag der Saison.

Sechs Deutsche am Start Außer Erik Lesser, der mit Startnummer 5 und 38 Sekunden Rückstand ins Rennen geht, hat auch Arnd Peiffer (Startnummer 8, +50 Sekunden) realistische Podestchancen. Für Johannes Kühn (Nr. 12, +1:11 min), Simon Schempp (Nr. 17, +1:31 min), Benedikt Doll (Nr. 22, +1:37 min) und Roman Rees (Nr. 46, +2:35 min) wird es da schon deutlich schwieriger, nach vorn zu laufen.

Favorit Fourcade Martin Fourcade, der seit vorgestern als erneuter Gesamtweltcupsieger feststeht, ist auch heute wieder Favorit. Nicht nur, weil er als Erster ins Rennen gehen darf, sondern auch, weil er eine Menge Vorsprung hat. Sein Landsmann Simon Desthieux hat als Zweiter schon 33 Sekunden Rückstand, mehr als eine Strafrunde also. In geringen Abständen dahinter folgen dann Fredrik Lindström (SWE), Andrejs Rastorgujevs (LAT) und Erik Lesser (GER).

60 Männer startberechtigt Die besten 60 des Sprintwettkampfes von vorgestern dürfen heute an den Start gehen. Und das in der Reihenfolge und mit den Abständen des Sprint-Ergebnisses. Wer dann heute als Erster ins Ziel kommt, gewinnt den Wettkampf.

12,5 Kilometer Die Männer haben dann fünf Laufrunden zu je 2,5 km zurückzulegen. Zwischendurch wird insgesamt viermal geschossen, nach der ersten und zweiten Runde liegend, nach der dritten und vierten stehend. Nachlade-Patronen gibt es nicht. Jeder Fehlschuss führt zu einer Strafrunde.