Liveticker

Rees zum ersten Mal am Schießstand. Und er beginnt gleich mit zwei Fehlern. Damit reiht er sich am Ende des Feldes ein.

Lokalmatador Schipulin hatte heute Probleme auf der Strecke und ist nur Dritter. Fast die gleiche Zeit wie Kühn und der musste ja in die Strafrunde. Da geht doch was für Peiffer.

Start

Olympiasieger Arnd Peiffer geht auf die Reise. Er kämpft um Platz 3 in der Gesamtwertung gegen Anton Schipulin. Der Russe ist fast fertig. Am Schießstand topp, in der Loipe aber nicht ganz so schnell.